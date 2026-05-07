Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und Schachtar Donezk ist 2:1.
91'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und Schachtar Donezk ist 2:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ball pariert. Lassina Traoré (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mykola Matviienko.
89'
Marlon Gomes (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Will Hughes (Crystal Palace).
89'
Wechsel Crystal Palace. Nathaniel Clyne kommt für Daniel Muñoz.
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89'
Wechsel Crystal Palace. Will Hughes kommt für Adam Wharton.
88'
Wechsel Crystal Palace. Jefferson Lerma kommt für Daichi Kamada.
82'
Vorbeigeschossen. Lassina Traoré (Schachtar Donezk) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mykola Matviienko mit einer Flanke.
81'
Isaque (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Daniel Muñoz (Crystal Palace).
80'
Foul von Lassina Traoré (Schachtar Donezk).
80'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Vorbeigeschossen. Mykola Matviienko (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Valerii Bondar mit einem langen Ball.
78'
Wechsel Crystal Palace. Brennan Johnson kommt für Yéremy Pino.
77'
Ball pariert. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Daniel Muñoz.
76'
Ball pariert. Lassina Traoré (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
75'
Wechsel Schachtar Donezk. Lucas Ferreira kommt für Pedrinho.
75'
Eguinaldo (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Daichi Kamada (Crystal Palace).
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74'
Foul von Marlon Gomes (Schachtar Donezk).
74'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Marlon Gomes (Schachtar Donezk).
71'
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Vorbeigeschossen. Mykola Matviienko (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Valerii Bondar.
66'
Wechsel Crystal Palace. Jørgen Strand Larsen kommt für Jean-Philippe Mateta.
66'
Foul von Eguinaldo (Schachtar Donezk).
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66'
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ball pariert. Pedrinho (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
64'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alaa Ghram (Schachtar Donezk).
63'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Alaa Ghram.
62'
Foul von Pedrinho (Schachtar Donezk).
62'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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62'
Vorbeigeschossen. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber.
61'
Ball abgeblockt. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ismaïla Sarr.
56'
Wechsel Schachtar Donezk. Newerton kommt für Oleh Ocheretko.
56'
Wechsel Schachtar Donezk. Lassina Traoré kommt für Kauã Elias.
56'
Vorbeigeschossen. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
54'
Foul von Eguinaldo (Schachtar Donezk).
54'
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und Schachtar Donezk ist 2:1. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Tyrick Mitchell mit einer Flanke.
52'
Ball pariert. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
50'
Foul von Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk).
50'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Vorbeigeschossen. Daniel Muñoz (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
48'
Ball abgeblockt. Adam Wharton (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Foul von Marlon Gomes (Schachtar Donezk).
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46'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Schachtar Donezk. Isaque kommt für Alisson Santana.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und Schachtar Donezk ist 1:1.
48'
Foul von Kauã Elias (Schachtar Donezk).
48'
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Marlon Gomes (Schachtar Donezk).
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45'
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Daniel Muñoz mit einer Flanke.
43'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
42'
Vorbeigeschossen. Alisson Santana (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pedrinho nach einer Ecke.
41'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Philippe Mateta.
40'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Jaydee Canvot.
38'
Vorbeigeschossen. Alisson Santana (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pedrinho mit einer Flanke.
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35'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Jaydee Canvot.
35'
Vorbeigeschossen. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
34'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und Schachtar Donezk ist 1:1. Eguinaldo (Schachtar Donezk) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Pedro Henrique.
34'
Ball abgeblockt. Alisson Santana (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oleh Ocheretko.
33'
Ball pariert. Daniel Muñoz (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Jean-Philippe Mateta.
30'
Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
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29'
Ball pariert. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Yéremy Pino.
27'
Wechsel Schachtar Donezk. Alaa Ghram kommt für Vinícius Tobias aufgrund einer Verletzung.
27'
Das Spiel läuft wieder.
27'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Vinícius Tobias (Schachtar Donezk).
25'
1 : 0
Pech für Schachtar Donezk - Eigentor von Pedro Henrique! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und Schachtar Donezk ist 1:0. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
25'
Ball pariert. Adam Wharton (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Muñoz.
24'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
23'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
22'
Ball abgeblockt. Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedrinho.
20'
Kauã Elias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Chris Richards (Crystal Palace).
17'
Pedrinho (Schachtar Donezk) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Daichi Kamada (Crystal Palace).
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16'
Das Spiel läuft wieder.
15'
Valerii Bondar (Schachtar Donezk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
15'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).
15'
Ball abgeblockt. Alisson Santana (Schachtar Donezk) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedrinho mit einer Flanke.
12'
VAR Entscheidung: Kein Tor Crystal Palace 0-0 Schachtar Donezk.
10'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Yéremy Pino (Crystal Palace) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
10'
Abseits Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yéremy Pino im Abseits.
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7'
Das Spiel läuft wieder.
5'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk).
4'
Ball abgeblockt. Marlon Gomes (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Ball pariert. Eguinaldo (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
2'
Vorbeigeschossen. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pedrinho.
2'
Eguinaldo (Schachtar Donezk) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Daniel Muñoz (Crystal Palace).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Crystal Palace und Schachtar Donezk.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.