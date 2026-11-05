CS U Craiova

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Egnatia Rrogozhinë ist 2:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Egnatia Rrogozhinë ist 2:0.
96'
Vorbeigeschossen. Simon Elisor (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
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95'
Das Spiel läuft wieder.
94'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mario Dajsinani (Egnatia Rrogozhinë).
94'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Mario Dajsinani.
94'
Ball pariert. Samuel Teles (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Simon Elisor.
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92'
David Matei (CS Universitatea Craiova) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Geralb Smajli (Egnatia Rrogozhinë).
92'
Abseits CS Universitatea Craiova. Nicusor Bancu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Simon Elisor im Abseits.
91'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Mario Dajsinani.
91'
Ball pariert. Samuel Teles (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Carlos Mora mit einem Steilpass.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
David Matei (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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90'
Foul von David Matei (CS Universitatea Craiova).
90'
Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Das Spiel läuft wieder.
89'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Zamiq Aliyev (Egnatia Rrogozhinë).
88'
Abseits Egnatia Rrogozhinë. Andrey Yago spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jurguens Montenegro im Abseits.
86'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Nicusor Bancu.
85'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Ibrahim Diabaté kommt für Alessandro Albanese.
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84'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Adrian Rus kommt für Nikola Stevanovic.
83'
Simon Elisor (CS Universitatea Craiova) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Gelb-Rote Karte für Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) für überhartes Einsteigen.
83'
Foul von Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).
82'
Vorbeigeschossen. Simon Elisor (CS Universitatea Craiova) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nicusor Bancu mit einer Flanke.
81'
Ball abgeblockt. Samuel Teles (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Mora.
79'
Simon Elisor (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte.
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79'
Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte.
79'
Simon Elisor (CS Universitatea Craiova) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).
77'
Ball pariert. Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Geralb Smajli mit einer Flanke.
76'
Wechsel CS Universitatea Craiova. David Matei kommt für Alexandru Cicâldau.
74'
Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Foul von Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova).
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74'
Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Abseits Egnatia Rrogozhinë. Andrey Yago spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jurguens Montenegro im Abseits.
72'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Jurguens Montenegro kommt für Daniel Adjessa.
71'
Foul von Samuel Teles (CS Universitatea Craiova).
71'
Geralb Smajli (Egnatia Rrogozhinë) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Simon Elisor (CS Universitatea Craiova).
70'
Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Ball pariert. Carlos Mora (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alexandru Cicâldau.
68'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).
64'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Zamiq Aliyev.
64'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Samuel Teles kommt für Stefan Baiaram.
64'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Simon Elisor kommt für Assad Al Hamlawi.
63'
Vorbeigeschossen. Ledio Beqja (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
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63'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Nicusor Bancu.
61'
Foul von Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova).
61'
Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Ledio Beqja kommt für Karim Loukili.
60'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Geralb Smajli kommt für Guillem Jaime.
60'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Zamiq Aliyev kommt für Numan Ajetovikj.
55'
Das Spiel läuft wieder.
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53'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).
53'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Laurentiu Popescu.
53'
Ball pariert. Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
53'
Ball pariert. Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Guillem Jaime.
52'
Foul von Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova).
52'
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Carlos Mora (CS Universitatea Craiova) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Foul von Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë).
50'
Vorbeigeschossen. Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nicusor Bancu.
50'
Ball pariert. Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von João Lameira.
49'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Nicusor Bancu.
48'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Albano Aleksi.
48'
Vorbeigeschossen. Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Oleksandr Romanchuk mit einem langen Ball.
47'
Abseits Egnatia Rrogozhinë. Karim Loukili spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Adjessa im Abseits.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Egnatia Rrogozhinë ist 2:0.
47'
Ball pariert. Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
46'
Vorbeigeschossen. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Altin Kryeziu.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Oleksandr Romanchuk (CS Universitatea Craiova).
45'
Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Abseits Egnatia Rrogozhinë. Andrey Yago spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fernando Medeiros im Abseits.
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41'
Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Gefährliches Spiel von Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë).
39'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Oleksandr Romanchuk.
37'
Gefährliches Spiel von Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova).
37'
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Tudor Baluta (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
36'
Abseits Egnatia Rrogozhinë. Albano Aleksi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Eneo Bitri im Abseits.
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36'
Vorbeigeschossen. Numan Ajetovikj (Egnatia Rrogozhinë) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
35'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Assad Al Hamlawi.
34'
Nikola Stevanovic (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Foul von Nikola Stevanovic (CS Universitatea Craiova).
34'
Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Egnatia Rrogozhinë ist 2:0. Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Carlos Mora.
32'
Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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32'
Foul von Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë).
31'
Foul von Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova).
31'
Numan Ajetovikj (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Eneo Bitri.
30'
Ball abgeblockt. Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Abseits Egnatia Rrogozhinë. Altin Kryeziu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alessandro Albanese im Abseits.
28'
Ball pariert. Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicusor Bancu mit einer Flanke.
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27'
Foul von Tudor Baluta (CS Universitatea Craiova).
27'
Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
VAR Entscheidung: Tor CS Universitatea Craiova 1-0 Egnatia Rrogozhinë (Nicusor Bancu).
24'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Egnatia Rrogozhinë ist 1:0. Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben links.
24'
Ball pariert. Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nicusor Bancu mit einer Flanke.
23'
Handspiel von Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë).
22'
Abseits CS Universitatea Craiova. João Lameira spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Assad Al Hamlawi im Abseits.
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19'
Abseits CS Universitatea Craiova. Carlos Mora spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Assad Al Hamlawi im Abseits.
17'
Ball pariert. Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Fernando Medeiros mit einem langen Ball.
15'
Vorbeigeschossen. Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Daniel Adjessa.
14'
Ball abgeblockt. Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stefan Baiaram.
13'
Vorbeigeschossen. Stefan Baiaram (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
12'
Foul von Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).
12'
Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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11'
Vorbeigeschossen. Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Assad Al Hamlawi nach einem Konter.
6'
Numan Ajetovikj (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Carlos Mora (CS Universitatea Craiova).
5'
Abseits Egnatia Rrogozhinë. Mario Dajsinani spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Adjessa im Abseits.
2'
Vorbeigeschossen. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Guillem Jaime mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen CS Universitatea Craiova und Egnatia Rrogozhinë.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.