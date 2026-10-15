CS U Craiova

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und FC Getafe ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und FC Getafe ist 1:1.
93'
Foul von Alberto Risco (FC Getafe).
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93'
David Matei (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball pariert. Luca Basceanu (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
91'
Foul von Kiko Femenía (FC Getafe).
91'
Luca Basceanu (CS Universitatea Craiova) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Kiko Femenía (FC Getafe).
91'
Luca Basceanu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von Sebastián Boselli (FC Getafe).
89'
Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Vorbeigeschossen. Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
87'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Jean Valou.
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87'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Jean Valou.
86'
Ball abgeblockt. Oleksandr Romanchuk (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexandru Cretu mit dem Kopf.
86'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Alberto Risco.
85'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Luca Basceanu kommt für Alexandru Cicâldau.
83'
Ball pariert. David Matei (CS Universitatea Craiova) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Samuel Teles mit einer Flanke.
82'
Wechsel FC Getafe. Sebastián Boselli kommt für Ramón Terrats.
81'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und FC Getafe ist 1:1. Nemanja Gudelj (FC Getafe) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts.
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79'
Vorbeigeschossen. Samuel Teles (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
79'
Foul von Kiko Femenía (FC Getafe).
79'
David Matei (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Teles.
78'
Ball abgeblockt. Nemanja Gudelj (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alberto Risco.
77'
Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Foul von Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova).
77'
Ball pariert. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alberto Risco mit einer Flanke.
76'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Teles.
75'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Alexandru Cretu kommt für João Lameira.
75'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Simon Elisor kommt für Assad Al Hamlawi.
72'
Johan Mojica (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Foul von Johan Mojica (FC Getafe).
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71'
David Matei (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Wechsel CS Universitatea Craiova. David Matei kommt für Stefan Baiaram.
70'
Vorbeigeschossen. Jean Valou (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Kiko Femenía mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
69'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova).
69'
Wechsel FC Getafe. Alberto Risco kommt für Mario Martín.
68'
Vorbeigeschossen. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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66'
Ball abgeblockt. Borja Mayoral (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Tudor Baluta.
59'
Wechsel FC Getafe. Johan Mojica kommt für Davinchi.
59'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und FC Getafe ist 1:0. Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Alexandru Cicâldau.
57'
Foul von Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova).
57'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte.
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55'
Abseits FC Getafe. Davinchi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Borja Mayoral im Abseits.
53'
Ball pariert. Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
51'
João Lameira (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Foul von João Lameira (CS Universitatea Craiova).
51'
Borja Mayoral (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Tudor Baluta (CS Universitatea Craiova).
48'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Vorbeigeschossen. Oleksandr Romanchuk (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
47'
Ball abgeblockt. Samuel Teles (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
45'
Wechsel FC Getafe. Kiko Femenía kommt für Andrés García.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und FC Getafe ist 0:0.
46'
Vorbeigeschossen. Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Samuel Teles (CS Universitatea Craiova).
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44'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Mario Martín (FC Getafe).
34'
Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Andrés García (FC Getafe).
32'
Vorbeigeschossen. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Ramón Terrats.
30'
Vorbeigeschossen. Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alexandru Cicâldau mit einem Steilpass.
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28'
Vorbeigeschossen. Ramón Terrats (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Francho Serrano.
26'
Oleksandr Romanchuk (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Foul von Oleksandr Romanchuk (CS Universitatea Craiova).
26'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Samuel Teles (CS Universitatea Craiova) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Mario Martín (FC Getafe).
25'
Foul von Tudor Baluta (CS Universitatea Craiova).
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25'
Borja Mayoral (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova).
22'
Francho Serrano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Davinchi (FC Getafe).
19'
Vorbeigeschossen. Andrés García (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Borja Mayoral.
17'
Andrés García (FC Getafe) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova).
16'
Ball pariert. Francho Serrano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrés García.
15'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Nicusor Bancu.
15'
Ball abgeblockt. Nemanja Gudelj (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ramón Terrats.
13'
Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Martín Satriano (FC Getafe).
12'
Foul von Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova).
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12'
Davinchi (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Vorbeigeschossen. Borja Mayoral (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei.
11'
Foul von João Lameira (CS Universitatea Craiova).
11'
Davinchi (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ball abgeblockt. Francho Serrano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jean Valou mit dem Kopf.
8'
Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Djené Dakonam (FC Getafe).
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6'
Foul von João Lameira (CS Universitatea Craiova).
6'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Vorbeigeschossen. Nikola Stevanovic (CS Universitatea Craiova) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alexandru Cicâldau mit einer Flanke nach einer Ecke.
4'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Ramón Terrats.
2'
Foul von Tudor Baluta (CS Universitatea Craiova).
2'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Mario Martín (FC Getafe).
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1'
João Lameira (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen CS Universitatea Craiova und FC Getafe.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.