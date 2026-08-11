Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen CSKA 1948 Sofia und Panathinaikos ist 1:2.
Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen CSKA 1948 Sofia und Panathinaikos ist 1:2.
120'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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119'
Abseits Panathinaikos. Iñaki Peña spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cyriel Dessers im Abseits.
118'
Ball pariert. Cyriel Dessers (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
117'
Ball pariert. Vicente Taborda (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
117'
Vicente Taborda (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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117'
Foul von Florian Krebs (CSKA 1948 Sofia).
115'
Stefan de Vrij (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
115'
Foul von Mamadou Diallo (CSKA 1948 Sofia).
115'
Ball abgeblockt. Florian Krebs (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
113'
Vorbeigeschossen. Elias Franco (CSKA 1948 Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ognjen Gasevic mit einer Flanke.
112'
Frédéric Maciel (CSKA 1948 Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
112'
Vicente Taborda (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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112'
Foul von Frédéric Maciel (CSKA 1948 Sofia).
110'
Ahmed Touba (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
110'
Foul von Petar Vitanov (CSKA 1948 Sofia).
108'
Vorbeigeschossen. Brian Sobrero (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Petar Vitanov.
106'
Vorbeigeschossen. Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
105'
Wechsel CSKA 1948 Sofia. Dragan Grivic kommt für Diego Medina.
107'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen CSKA 1948 Sofia und Panathinaikos ist 1:2.
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106'
Wechsel Panathinaikos. Sotiris Kontouris kommt für Georgios Kyriakopoulos.
105'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
105'
Vorbeigeschossen. Brian Sobrero (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Frédéric Maciel.
103'
Ahmed Touba (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
103'
Foul von Elias Franco (CSKA 1948 Sofia).
101'
Wechsel CSKA 1948 Sofia. Florian Krebs kommt für Héctor Cuéllar.
98'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
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98'
Héctor Cuéllar (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
97'
Vorbeigeschossen. Frédéric Maciel (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei.
94'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen CSKA 1948 Sofia und Panathinaikos ist 1:2. Cyriel Dessers (Panathinaikos) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links.
93'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Andre Hoffmann.
Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen CSKA 1948 Sofia und Panathinaikos ist 1:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CSKA 1948 Sofia und Panathinaikos ist 1:1.
92'
Cyriel Dessers (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Diego Medina (CSKA 1948 Sofia).
91'
Vorbeigeschossen. Elias Franco (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Mamadou Diallo (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Frédéric Maciel.
88'
Wechsel Panathinaikos. Vicente Taborda kommt für Santino Andino.
88'
Wechsel Panathinaikos. Adam Gnezda Cerin kommt für Pedro Chirivella.
87'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen CSKA 1948 Sofia und Panathinaikos ist 1:1. Lasha Dvali (CSKA 1948 Sofia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
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86'
Ball pariert. Brian Sobrero (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ognjen Gasevic.
84'
Ball pariert. Mamadou Diallo (CSKA 1948 Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Diego Medina mit einer Flanke.
83'
Wechsel CSKA 1948 Sofia. Brian Sobrero kommt für Georgi Rusev.
83'
Wechsel CSKA 1948 Sofia. Petar Vitanov kommt für Jules Meyer.
83'
Abseits CSKA 1948 Sofia. Lasha Dvali spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Georgi Rusev im Abseits.
81'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Petar Marinov.
81'
Ball pariert. Adriano Jagusic (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Giorgos Katris.
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80'
Wechsel Panathinaikos. Ahmed Touba kommt für Anass Zaroury.
79'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Diego Medina (CSKA 1948 Sofia).
77'
Ecke CSKA 1948 Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Santino Andino.
76'
Ecke CSKA 1948 Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Stefan de Vrij.
74'
Adriano Jagusic (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Ognjen Gasevic (CSKA 1948 Sofia).
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72'
Ball abgeblockt. Cyriel Dessers (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedro Chirivella.
72'
Wechsel CSKA 1948 Sofia. Elias Franco kommt für Moataz Zemzemi.
71'
Moataz Zemzemi (CSKA 1948 Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Pedro Chirivella (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Moataz Zemzemi (CSKA 1948 Sofia).
69'
Vorbeigeschossen. Frédéric Maciel (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Georgi Rusev.
69'
Foul von Cyriel Dessers (Panathinaikos).
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69'
Moataz Zemzemi (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ball pariert. Cyriel Dessers (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Santino Andino mit einem Steilpass.
66'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
66'
Moataz Zemzemi (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel Panathinaikos. Adriano Jagusic kommt für Levi García.
65'
Wechsel Panathinaikos. Cyriel Dessers kommt für Elmin Rastoder.
65'
Wechsel CSKA 1948 Sofia. Mamadou Diallo kommt für Atanas Iliev.
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64'
Elmin Rastoder (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Foul von Elmin Rastoder (Panathinaikos).
64'
Héctor Cuéllar (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen CSKA 1948 Sofia und Panathinaikos ist 0:1. Levi García (Panathinaikos) trifft mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel unten links.
56'
Ball pariert. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
55'
Das Spiel läuft wieder.
54'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Petar Marinov (CSKA 1948 Sofia).
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53'
Foul von Elmin Rastoder (Panathinaikos).
53'
Petar Marinov (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Levi García (Panathinaikos).
51'
Petar Marinov (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Diego Medina.
50'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Héctor Cuéllar (CSKA 1948 Sofia).
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49'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Héctor Cuéllar.
47'
Foul von Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).
47'
Frédéric Maciel (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball pariert. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
46'
Ball pariert. Levi García (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CSKA 1948 Sofia und Panathinaikos ist 0:0.
46'
Ball pariert. Atanas Iliev (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Frédéric Maciel mit einem Steilpass.
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46'
Ball pariert. Anass Zaroury (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Levi García.
46'
Vorbeigeschossen. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Georgios Kyriakopoulos.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Héctor Cuéllar (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
44'
Ball pariert. Anass Zaroury (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Levi García.
42'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Georgi Rusev (CSKA 1948 Sofia).
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41'
Giorgos Katris (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Foul von Giorgos Katris (Panathinaikos).
41'
Héctor Cuéllar (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball abgeblockt. Étienne Camara (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giorgos Katris.
39'
Vorbeigeschossen. Elmin Rastoder (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Anass Zaroury mit einem langen Ball nach einem Konter.
36'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
36'
Georgi Rusev (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
36'
Atanas Iliev (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Rick van Drongelen (Panathinaikos).
35'
Petar Marinov (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Ognjen Gasevic.
33'
Rick van Drongelen (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Atanas Iliev (CSKA 1948 Sofia).
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32'
Vorbeigeschossen. Anass Zaroury (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Étienne Camara mit einem langen Ball.
29'
Foul von Santino Andino (Panathinaikos).
29'
Diego Medina (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Vorbeigeschossen. Levi García (Panathinaikos) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Georgios Kyriakopoulos mit einem langen Ball.
25'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lasha Dvali (CSKA 1948 Sofia).
23'
Abseits Panathinaikos. Georgios Kyriakopoulos spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elmin Rastoder im Abseits.
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20'
Foul von Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).
20'
Georgi Rusev (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Lasha Dvali.
12'
Vorbeigeschossen. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Levi García mit einem langen Ball.
11'
Vorbeigeschossen. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
10'
Elmin Rastoder (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Andre Hoffmann (CSKA 1948 Sofia).
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7'
Ecke CSKA 1948 Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Iñaki Peña.
7'
Ball pariert. Georgi Rusev (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Ognjen Gasevic.
6'
Vorbeigeschossen. Giorgos Katris (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pedro Chirivella.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen CSKA 1948 Sofia und Panathinaikos.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.