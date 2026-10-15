CSKA Sofia

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und AS Monaco ist 1:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und AS Monaco ist 1:2.
95'
Ángelo Martino (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte.
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95'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Anis Soubeir.
95'
Foul von Aleksandr Golovin (AS Monaco).
95'
Teodor Ivanov (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Ball abgeblockt. Catalin Itu (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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93'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Christian Mawissa.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Abseits AS Monaco. Sadibou Sané spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matthis Abline im Abseits.
88'
Flávio Nazinho (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von James Eto'o (ZSKA Sofia).
87'
Paris Brunner (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Ángelo Martino (ZSKA Sofia).
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85'
Wechsel ZSKA Sofia. Isaac Solet kommt für Ioannis Pittas.
85'
Wechsel ZSKA Sofia. Teodor Ivanov kommt für Dinis Almeida.
85'
Wechsel ZSKA Sofia. James Eto'o kommt für Max Ebong.
84'
Jordan Teze (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Max Ebong (ZSKA Sofia).
83'
Foul von Sadibou Sané (AS Monaco).
83'
Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Foul von Aleksandr Golovin (AS Monaco).
82'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Anis Soubeir (AS Monaco).
82'
Bruno Jordão (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Matthis Abline (AS Monaco).
81'
Facundo Rodríguez (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Edan Diop (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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78'
Foul von Edan Diop (AS Monaco).
78'
Catalin Itu (ZSKA Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel AS Monaco. Anis Soubeir kommt für Ansu Fati.
77'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Catalin Itu.
76'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und AS Monaco ist 1:2. Joël Zwarts (ZSKA Sofia) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Stefano Sensi mit einer Flanke nach einer Ecke.
75'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Edan Diop.
75'
Foul von Aleksandr Golovin (AS Monaco).
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75'
Ángelo Martino (ZSKA Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ball abgeblockt. Joël Zwarts (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Max Ebong.
73'
Wechsel ZSKA Sofia. Catalin Itu kommt für Léo Pereira.
73'
Wechsel ZSKA Sofia. Joël Zwarts kommt für Leandro Godoy.
72'
Vorbeigeschossen. Ángelo Martino (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Stefano Sensi.
70'
Denis Zakaria (AS Monaco) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Aleksandr Golovin.
69'
Max Ebong (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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69'
Jordan Teze (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Max Ebong (ZSKA Sofia).
68'
Ball pariert. Edan Diop (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Matthis Abline.
66'
Ball pariert. Facundo Rodríguez (ZSKA Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Stefano Sensi mit einer Flanke.
66'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Christian Mawissa.
65'
Ball pariert. Ángelo Martino (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Stefano Sensi.
64'
Wechsel AS Monaco. Matthis Abline kommt für Stanis Idumbo aufgrund einer Verletzung.
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64'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Stanis Idumbo (AS Monaco).
62'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Sadibou Sané.
59'
Ball pariert. Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bruno Jordão.
59'
Wechsel AS Monaco. Aleksandr Golovin kommt für Takumi Minamino.
59'
Wechsel AS Monaco. Denis Zakaria kommt für Lamine Camara aufgrund einer Verletzung.
59'
Wechsel AS Monaco. Flávio Nazinho kommt für Mohammed Salisu.
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57'
Das Spiel läuft wieder.
56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lamine Camara (AS Monaco).
55'
Ball pariert. Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Stefano Sensi.
54'
Foul von Ansu Fati (AS Monaco).
54'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Lamine Camara (AS Monaco).
53'
Max Ebong (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Das Spiel läuft wieder.
51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lamine Camara (AS Monaco).
51'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Lamine Camara (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Stefano Sensi (ZSKA Sofia).
50'
Paris Brunner (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Facundo Rodríguez (ZSKA Sofia).
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50'
Vorbeigeschossen. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
47'
Ball abgeblockt. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ángelo Martino mit einer Flanke.
47'
Vorbeigeschossen. Bruno Jordão (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
46'
Foul von Jordan Teze (AS Monaco).
46'
Léo Pereira (ZSKA Sofia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und AS Monaco ist 0:2.
46'
Abseits AS Monaco. Takumi Minamino spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Paris Brunner im Abseits.
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46'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Christian Mawissa.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Edan Diop (AS Monaco).
45'
Bruno Jordão (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und AS Monaco ist 0:2. Ansu Fati (AS Monaco) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Paris Brunner nach einem Konter.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
41'
Vorbeigeschossen. Ángelo Martino (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
40'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Mohammed Salisu.
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40'
Ball abgeblockt. Sadibou Sané (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Ball abgeblockt. Mohammed Salisu (AS Monaco) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lamine Camara.
39'
Ansu Fati (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Ángelo Martino (ZSKA Sofia).
37'
Lamine Camara (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Leandro Godoy (ZSKA Sofia).
36'
Vorbeigeschossen. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pastor mit einer Flanke.
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35'
Ball pariert. Paris Brunner (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jordan Teze mit einer Flanke.
29'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Sadibou Sané.
29'
Ball abgeblockt. Ángelo Martino (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
28'
Ball pariert. Paris Brunner (AS Monaco) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jordan Teze mit einer Flanke.
25'
Vorbeigeschossen. Bruno Jordão (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
24'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Teze.
23'
Vorbeigeschossen. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Stefano Sensi mit einer Flanke nach einer Ecke.
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23'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Mohammed Salisu.
20'
Paris Brunner (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Facundo Rodríguez (ZSKA Sofia).
19'
Vorbeigeschossen. Paris Brunner (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ansu Fati mit einem langen Ball nach einem Konter.
17'
Paris Brunner (AS Monaco) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Facundo Rodríguez (ZSKA Sofia).
15'
Edan Diop (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Foul von Stefano Sensi (ZSKA Sofia).
14'
Ball abgeblockt. Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
14'
Ball abgeblockt. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ángelo Martino.
12'
Vorbeigeschossen. Stefano Sensi (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Max Ebong mit einer Flanke.
11'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Mohammed Salisu.
11'
Vorbeigeschossen. Bruno Jordão (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
10'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Sadibou Sané.
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10'
Ball abgeblockt. Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Max Ebong.
10'
Takumi Minamino (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Ángelo Martino (ZSKA Sofia).
9'
Jordan Teze (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Léo Pereira (ZSKA Sofia).
6'
Abseits ZSKA Sofia. Pastor spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ioannis Pittas im Abseits.
3'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und AS Monaco ist 0:1. Paris Brunner (AS Monaco) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Stanis Idumbo nach einem Konter.
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3'
Ball abgeblockt. Stanis Idumbo (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Takumi Minamino.
2'
Foul von Sadibou Sané (AS Monaco).
2'
Léo Pereira (ZSKA Sofia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen ZSKA Sofia und AS Monaco.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.