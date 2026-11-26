Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und Trabzonspor ist 1:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und Trabzonspor ist 1:2.
96'
Vorbeigeschossen. Isaac Solet (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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96'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Cenk Özkacar.
95'
Wechsel Trabzonspor. Samet Akaydin kommt für Noah Saviolo.
94'
Wechsel ZSKA Sofia. Isaac Solet kommt für Stefano Sensi.
93'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und Trabzonspor ist 1:2. Noah Saviolo (Trabzonspor) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts nach einem Konter.
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91'
Vorbeigeschossen. Ozan Tufan (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Chibuike Nwaiwu mit einem langen Ball.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel ZSKA Sofia. Teodor Ivanov kommt für Tamimou Ouorou aufgrund einer Verletzung.
89'
Das Spiel läuft wieder.
88'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tamimou Ouorou (ZSKA Sofia).
88'
Ball pariert. Paul Onuachu (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
86'
Foul von James Eto'o (ZSKA Sofia).
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86'
Sidny Cabral (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Das Spiel läuft wieder.
82'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Bruno Jordão (ZSKA Sofia).
82'
Fabinho (Trabzonspor) sieht eine Gelbe Karte.
81'
Ozan Tufan (Trabzonspor) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Foul von Ozan Tufan (Trabzonspor).
81'
Bruno Jordão (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Sidny Cabral (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Tamimou Ouorou (ZSKA Sofia).
78'
Wechsel ZSKA Sofia. Ioannis Pittas kommt für Joël Zwarts.
78'
Wechsel ZSKA Sofia. James Eto'o kommt für Max Ebong.
77'
Paul Onuachu (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Dinis Almeida (ZSKA Sofia).
77'
Ball abgeblockt. Jean-Philippe Gbamin (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stefano Sensi.
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76'
Abseits Trabzonspor. Chibuike Nwaiwu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohamed Salah im Abseits.
74'
Foul von Fabinho (Trabzonspor).
74'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Mohamed Salah (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Stefano Sensi (ZSKA Sofia).
71'
Wechsel Trabzonspor. Ozan Tufan kommt für Batista Mendy.
71'
Wechsel Trabzonspor. Fabinho kommt für Melih Kabasakal.
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70'
Wechsel Trabzonspor. Mustafa Eskihellaç kommt für Benjamin Bouchouari.
69'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und Trabzonspor ist 1:1. Mohamed Salah (Trabzonspor) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Batista Mendy mit einem Steilpass nach einem Konter.
67'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Melih Kabasakal.
67'
Ball abgeblockt. Bruno Jordão (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ángelo Martino mit einem langen Ball.
65'
Foul von Joël Zwarts (ZSKA Sofia).
65'
Cenk Özkacar (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Vorbeigeschossen. Paul Onuachu (Trabzonspor) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Wagner Pina mit einer Flanke.
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62'
Foul von Noah Saviolo (Trabzonspor).
62'
Tamimou Ouorou (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ball abgeblockt. Mohamed Salah (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Batista Mendy.
60'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Facundo Rodríguez.
59'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Stefano Sensi (ZSKA Sofia).
59'
Batista Mendy (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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58'
Ball abgeblockt. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Foul von Stefano Sensi (ZSKA Sofia).
56'
Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Ball pariert. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Max Ebong mit einer Flanke.
55'
Ball abgeblockt. Joël Zwarts (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stefano Sensi.
54'
Sidny Cabral (Trabzonspor) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Max Ebong (ZSKA Sofia).
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52'
Bruno Jordão (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
Foul von Bruno Jordão (ZSKA Sofia).
52'
Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Vorbeigeschossen. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Stefano Sensi mit einer Flanke nach einer Ecke.
50'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von André Onana.
50'
Ball pariert. Ángelo Martino (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Stefano Sensi.
49'
Ball pariert. Joël Zwarts (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jean-Philippe Gbamin mit einer Flanke.
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49'
Foul von Dinis Almeida (ZSKA Sofia).
49'
Paul Onuachu (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ball abgeblockt. Bruno Jordão (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stefano Sensi.
46'
Handspiel von Paul Onuachu (Trabzonspor).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und Trabzonspor ist 1:0.
48'
Wagner Pina (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Leandro Godoy (ZSKA Sofia).
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48'
Foul von Benjamin Bouchouari (Trabzonspor).
48'
Max Ebong (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Paul Onuachu (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Bruno Jordão (ZSKA Sofia).
46'
Vorbeigeschossen. Joël Zwarts (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tamimou Ouorou mit einer Flanke.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Ball pariert. Stefano Sensi (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Leandro Godoy.
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44'
Das Spiel läuft wieder.
43'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Wagner Pina (Trabzonspor).
40'
Wagner Pina (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Ángelo Martino (ZSKA Sofia).
39'
Noah Saviolo (Trabzonspor) sieht eine Gelbe Karte.
39'
Noah Saviolo (Trabzonspor).
39'
(ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Vorbeigeschossen. Max Ebong (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Stefano Sensi mit einem langen Ball nach einer Ecke.
38'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Melih Kabasakal.
36'
Foul von Cenk Özkacar (Trabzonspor).
36'
Joël Zwarts (ZSKA Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Joël Zwarts (ZSKA Sofia).
32'
1 : 0
Pech für Trabzonspor - Eigentor von Sidny Cabral! Der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und Trabzonspor ist 1:0. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
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30'
Vorbeigeschossen. Joël Zwarts (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Leandro Godoy.
28'
Vorbeigeschossen. Bruno Jordão (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
26'
Foul von Batista Mendy (Trabzonspor).
26'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Mohamed Salah (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Facundo Rodríguez (ZSKA Sofia).
24'
Ball pariert. Paul Onuachu (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Benjamin Bouchouari.
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23'
Melih Kabasakal (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Bruno Jordão (ZSKA Sofia).
20'
Abseits ZSKA Sofia. Ángelo Martino spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Stefano Sensi im Abseits.
16'
Batista Mendy (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Leandro Godoy (ZSKA Sofia).
16'
Abseits Trabzonspor. Sidny Cabral spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Paul Onuachu im Abseits.
16'
Ball pariert. Sidny Cabral (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Noah Saviolo.
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14'
Vorbeigeschossen. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Joël Zwarts.
13'
Ball abgeblockt. Batista Mendy (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Benjamin Bouchouari.
12'
Vorbeigeschossen. Dinis Almeida (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
11'
Foul von Benjamin Bouchouari (Trabzonspor).
11'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Tamimou Ouorou (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
10'
Noah Saviolo (Trabzonspor) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Foul von Tamimou Ouorou (ZSKA Sofia).
9'
Ball pariert. Noah Saviolo (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Cenk Özkacar.
3'
Foul von Joël Zwarts (ZSKA Sofia).
3'
Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen ZSKA Sofia und Trabzonspor.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.