Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen DAC Dunajská Streda und Twente Enschede ist 3:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen DAC Dunajská Streda und Twente Enschede ist 3:3.
93'
3 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen DAC Dunajská Streda und Twente Enschede ist 3:3. Marko Pjaca (Twente Enschede) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben links.
Werbung
93'
Vorbeigeschossen. Marko Pjaca (Twente Enschede) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Younes Taha mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Wechsel DAC Dunajská Streda. Alioune Sylla kommt für Uros Kabic.
88'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen DAC Dunajská Streda und Twente Enschede ist 3:2. Prince Owusu (DAC Dunajská Streda) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Giorgi Gagua mit einem Steilpass nach einem Konter.
Werbung
87'
Vorbeigeschossen. Younes Taha (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Guilherme Peixoto.
86'
Ball pariert. Giorgi Gagua (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Uros Kabic mit einer Flanke.
85'
Giorgi Gagua (DAC Dunajská Streda) sieht eine Gelbe Karte.
84'
Krzysztof Kurowski (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Giorgi Gagua (DAC Dunajská Streda).
83'
Foul von Guilherme Peixoto (Twente Enschede).
83'
Prince Owusu (DAC Dunajská Streda) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
81'
Ball pariert. Thomas van den Belt (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lucas Vennegoor of Hesselink.
79'
Wechsel DAC Dunajská Streda. Matej Trusa kommt für Abdoulaye Gueye.
79'
Wechsel DAC Dunajská Streda. Fallou Diongue kommt für Eymard Bationo.
77'
Ball abgeblockt. Abdoulaye Gueye (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giorgi Gagua.
77'
Ball abgeblockt. Krzysztof Kurowski (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marko Pjaca.
76'
Mathias Kjølø (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Giorgi Gagua (DAC Dunajská Streda).
Werbung
74'
Krzysztof Kurowski (Twente Enschede) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Zan Trontelj (DAC Dunajská Streda).
73'
Ball pariert. Giorgi Gagua (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Klemen Nemanic.
73'
Abseits DAC Dunajská Streda. Klemen Nemanic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giorgi Gagua im Abseits.
72'
Foul von Mathias Kjølø (Twente Enschede).
72'
Prince Owusu (DAC Dunajská Streda) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Ball pariert. Krzysztof Kurowski (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Younes Taha.
Werbung
68'
Vorbeigeschossen. Mathias Kjølø (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Thomas van den Belt mit einem langen Ball nach einer Ecke.
67'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Filipe.
67'
Ball pariert. Marko Pjaca (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Thomas van den Belt mit einem langen Ball.
67'
Wechsel Twente Enschede. Thomas van den Belt kommt für Daouda Weidmann.
66'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen DAC Dunajská Streda und Twente Enschede ist 2:2. Klemen Nemanic (DAC Dunajská Streda) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Simen Juklerød mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
65'
Foul von Younes Taha (Twente Enschede).
65'
Abdoulaye Gueye (DAC Dunajská Streda) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
65'
Ball pariert. Giorgi Gagua (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Abdoulaye Gueye.
64'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Filipe.
64'
Ball pariert. Marko Pjaca (Twente Enschede) versucht es per Kopf links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Daouda Weidmann mit einer Flanke.
64'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Samsondin Ouro.
63'
Wechsel DAC Dunajská Streda. Prince Owusu kommt für Ammar Ramadan.
63'
Wechsel DAC Dunajská Streda. Giorgi Gagua kommt für Martin Jencus.
63'
Wechsel Twente Enschede. Guilherme Peixoto kommt für Bart van Rooij.
Werbung
62'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Simen Juklerød.
62'
Ball pariert. Younes Taha (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kristian Hlynsson.
61'
Vorbeigeschossen. Uros Kabic (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
60'
Ball pariert. Klemen Nemanic (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
58'
Foul von Lucas Vennegoor of Hesselink (Twente Enschede).
58'
Martin Jencus (DAC Dunajská Streda) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen DAC Dunajská Streda und Twente Enschede ist 1:2. Abdoulaye Gueye (DAC Dunajská Streda) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Zan Trontelj mit einer Flanke.
Werbung
54'
Vorbeigeschossen. Samsondin Ouro (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Uros Kabic.
53'
Foul von Daouda Weidmann (Twente Enschede).
53'
Samsondin Ouro (DAC Dunajská Streda) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen DAC Dunajská Streda und Twente Enschede ist 0:2. Marko Pjaca (Twente Enschede) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Krzysztof Kurowski.
49'
Kristian Hlynsson (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Ammar Ramadan (DAC Dunajská Streda).
48'
Foul von Kristian Hlynsson (Twente Enschede).
Werbung
48'
Eymard Bationo (DAC Dunajská Streda) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Younes Taha (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
46'
Ball pariert. Younes Taha (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kristian Hlynsson.
45'
Wechsel Twente Enschede. Marko Pjaca kommt für Daan Rots.
45'
Wechsel Twente Enschede. Mathias Kjølø kommt für Ramiz Zerrouki.
45'
Wechsel Twente Enschede. Krzysztof Kurowski kommt für Max Bruns.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen DAC Dunajská Streda und Twente Enschede ist 0:1.
Werbung
46'
Ruud Nijstad (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Zan Trontelj (DAC Dunajská Streda).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Klemen Nemanic (DAC Dunajská Streda) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Simen Juklerød mit einer Flanke nach einer Ecke.
44'
Ecke DAC Dunajská Streda. Die Ecke wurde verursacht von Ramiz Zerrouki.
43'
Foul von Bart van Rooij (Twente Enschede).
43'
Samsondin Ouro (DAC Dunajská Streda) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
42'
Foul von Ramiz Zerrouki (Twente Enschede).
42'
Samsondin Ouro (DAC Dunajská Streda) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ramiz Zerrouki (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Eymard Bationo (DAC Dunajská Streda).
40'
Vorbeigeschossen. Zan Trontelj (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
40'
Ecke DAC Dunajská Streda. Die Ecke wurde verursacht von Bart van Rooij.
39'
Vorbeigeschossen. Ammar Ramadan (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Abdoulaye Gueye.
Werbung
38'
Abseits Twente Enschede. Ruud Nijstad spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daan Rots im Abseits.
36'
Ball abgeblockt. Daan Rots (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Vennegoor of Hesselink.
36'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Eymard Bationo.
36'
Ball abgeblockt. Lucas Vennegoor of Hesselink (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristian Hlynsson mit einem Steilpass.
36'
Foul von Max Bruns (Twente Enschede).
36'
Filipe (DAC Dunajská Streda) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Zan Trontelj.
Werbung
35'
Ball abgeblockt. Robin Pröpper (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristian Hlynsson.
34'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Filip Blazek.
34'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Martin Jencus.
33'
Vorbeigeschossen. Simen Juklerød (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Klemen Nemanic nach einer Ecke.
33'
Vorbeigeschossen. Klemen Nemanic (DAC Dunajská Streda) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Samsondin Ouro mit einer Flanke nach einer Ecke.
32'
Ecke DAC Dunajská Streda. Die Ecke wurde verursacht von Joël Drommel.
32'
Ball pariert. Uros Kabic (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ammar Ramadan.
Werbung
31'
Daan Rots (Twente Enschede) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Samsondin Ouro (DAC Dunajská Streda).
28'
Foul von Robin Pröpper (Twente Enschede).
28'
Abdoulaye Gueye (DAC Dunajská Streda) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Vorbeigeschossen. Ammar Ramadan (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Samsondin Ouro.
24'
Ball abgeblockt. Daan Rots (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristian Hlynsson.
23'
Ball pariert. Ammar Ramadan (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Abdoulaye Gueye.
Werbung
22'
Vorbeigeschossen. Robin Pröpper (Twente Enschede) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Daouda Weidmann mit einer Flanke nach einer Ecke.
21'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Filip Blazek.
19'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Filipe.
19'
Ball pariert. Daouda Weidmann (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten.
18'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Zan Trontelj.
17'
Vorbeigeschossen. Lucas Vennegoor of Hesselink (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Younes Taha.
15'
Foul von Younes Taha (Twente Enschede).
Werbung
15'
Uros Kabic (DAC Dunajská Streda) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ball pariert. Kristian Hlynsson (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Daan Rots.
13'
Foul von Daan Rots (Twente Enschede).
13'
Ammar Ramadan (DAC Dunajská Streda) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Vorbeigeschossen. Uros Kabic (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Eymard Bationo.
7'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen DAC Dunajská Streda und Twente Enschede ist 0:1. Max Bruns (Twente Enschede) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Daouda Weidmann mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Filip Blazek.
Werbung
6'
Ball pariert. Daouda Weidmann (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bart van Rooij.
5'
Abseits DAC Dunajská Streda. Ammar Ramadan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abdoulaye Gueye im Abseits.
4'
Ball abgeblockt. Younes Taha (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
3'
Ramiz Zerrouki (Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Eymard Bationo (DAC Dunajská Streda).
2'
Daouda Weidmann (Twente Enschede) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Uros Kabic (DAC Dunajská Streda).
Werbung
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen DAC Dunajská Streda und Twente Enschede.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.