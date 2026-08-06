Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Debrecen und FC Kopenhagen ist 0:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Debrecen und FC Kopenhagen ist 0:3.
92'
Wechsel FC Kopenhagen. Gunnar Olsen kommt für Mohamed Elyounoussi.
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91'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Debrecen und FC Kopenhagen ist 0:3. Andreas Cornelius (FC Kopenhagen) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Mohamed Elyounoussi mit einer Flanke nach einer Ecke.
91'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Plamen Andreev.
91'
Ball pariert. Marvin Nasnas (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Geovanni Vianney Ndjee.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Wechsel FC Kopenhagen. Marvin Nasnas kommt für Mads Emil Madsen.
89'
Vorbeigeschossen. Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Geovanni Vianney Ndjee.
87'
Vorbeigeschossen. Botond Vajda (Debrecen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
86'
Ecke Debrecen. Die Ecke wurde verursacht von Marcos López.
85'
Wechsel Debrecen. Ákos Szendrei kommt für Sohan Baldoni.
83'
Foul von Balázs Sain (Debrecen).
83'
Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Ball pariert. Rotem Keller (Debrecen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
80'
William Clem (FC Kopenhagen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Balázs Sain (Debrecen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von William Clem (FC Kopenhagen).
79'
Bence Batik (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen).
79'
Wechsel FC Kopenhagen. Geovanni Vianney Ndjee kommt für Robert Silva.
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79'
Wechsel FC Kopenhagen. William Clem kommt für Thomas Delaney.
78'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Das Spiel ist unterbrochen (Debrecen).
77'
Ball abgeblockt. Botond Vajda (Debrecen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Balázs Sain.
77'
Ball abgeblockt. Andreas Cornelius (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
77'
Ball pariert. Andreas Cornelius (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Birger Meling mit einem Steilpass.
75'
Bence Batik (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen).
74'
Vorbeigeschossen. Balázs Sain (Debrecen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sohan Baldoni.
72'
Shedrach Kaye (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Birger Meling (FC Kopenhagen).
72'
Vorbeigeschossen. Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Alex Král mit einer Flanke.
72'
Ball abgeblockt. Robert Silva (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thomas Delaney mit dem Kopf.
71'
Josua Mejías (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Foul von Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen).
69'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
66'
Ball abgeblockt. Márk Szécsi (Debrecen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Botond Vajda.
66'
Ball abgeblockt. Bence Batik (Debrecen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Balázs Dzsudzsák mit einer Flanke.
65'
Ecke Debrecen. Die Ecke wurde verursacht von Felix Beijmo.
65'
Wechsel Debrecen. Shedrach Kaye kommt für Flórián Cibla.
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65'
Wechsel Debrecen. Botond Vajda kommt für Csanád Dénes.
64'
Balázs Dzsudzsák (Debrecen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Thomas Delaney (FC Kopenhagen).
63'
Foul von Bence Batik (Debrecen).
63'
Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ball abgeblockt. Sohan Baldoni (Debrecen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Ecke Debrecen. Die Ecke wurde verursacht von Alex Král.
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61'
Foul von Márk Szécsi (Debrecen).
61'
Marcos López (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Vorbeigeschossen. Josua Mejías (Debrecen) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
59'
Márk Szécsi (Debrecen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen).
57'
Sohan Baldoni (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Felix Beijmo (FC Kopenhagen).
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56'
Flórián Cibla (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Andreas Cornelius (FC Kopenhagen).
55'
Foul von Bence Batik (Debrecen).
55'
Andreas Cornelius (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Vorbeigeschossen. Flórián Cibla (Debrecen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Balázs Dzsudzsák nach einer Standardsituation.
53'
Csanád Dénes (Debrecen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Thomas Delaney (FC Kopenhagen).
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51'
Das Spiel läuft wieder.
50'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Robert Silva (FC Kopenhagen).
50'
Ecke Debrecen. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Pereira.
50'
Ball abgeblockt. Rotem Keller (Debrecen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Márk Szécsi.
49'
Josua Mejías (Debrecen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Andreas Cornelius (FC Kopenhagen).
48'
Handspiel von Alex Král (FC Kopenhagen).
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47'
Foul von Csanád Dénes (Debrecen).
47'
Marcos López (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Debrecen. Balázs Sain kommt für Blaz Boskovic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Debrecen und FC Kopenhagen ist 0:2.
47'
Foul von Csanád Dénes (Debrecen).
47'
Marcos López (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Foul von Blaz Boskovic (Debrecen).
44'
Thomas Delaney (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Flórián Cibla (Debrecen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Birger Meling (FC Kopenhagen).
40'
Ecke Debrecen. Die Ecke wurde verursacht von Felix Beijmo.
38'
Ádám Lang (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Andreas Cornelius (FC Kopenhagen).
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36'
Blaz Boskovic (Debrecen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Foul von Blaz Boskovic (Debrecen).
36'
Felix Beijmo (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Debrecen und FC Kopenhagen ist 0:2. Robert Silva (FC Kopenhagen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts nach einer Ecke.
34'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Rotem Keller.
34'
Ball abgeblockt. Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mads Emil Madsen.
34'
Ball pariert. Robert Silva (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alex Král.
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32'
Foul von Blaz Boskovic (Debrecen).
32'
Thomas Delaney (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Josua Mejías (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Thomas Delaney (FC Kopenhagen).
30'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Plamen Andreev.
28'
Vorbeigeschossen. Flórián Cibla (Debrecen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
28'
Csanád Dénes (Debrecen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Foul von Thomas Delaney (FC Kopenhagen).
27'
Ball abgeblockt. Birger Meling (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mads Emil Madsen.
25'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
23'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Plamen Andreev.
23'
Ball pariert. Robert Silva (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Thomas Delaney mit einem langen Ball.
21'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Debrecen und FC Kopenhagen ist 0:1. Gabriel Pereira (FC Kopenhagen) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben rechts. Vorbereitet von Marcos López mit einer Flanke nach einer Ecke.
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20'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Plamen Andreev.
20'
Ball pariert. Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Thomas Delaney.
19'
Ball pariert. Alex Král (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Robert Silva.
19'
Foul von Blaz Boskovic (Debrecen).
19'
Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Bence Batik (Debrecen).
17'
Andreas Cornelius (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Bence Batik (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Andreas Cornelius (FC Kopenhagen).
15'
Sohan Baldoni (Debrecen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
Foul von Sohan Baldoni (Debrecen).
14'
Gabriel Pereira (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Csanád Dénes (Debrecen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Marcos López (FC Kopenhagen).
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12'
Vorbeigeschossen. Balázs Dzsudzsák (Debrecen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
11'
Ball pariert. Flórián Cibla (Debrecen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rotem Keller.
5'
Ecke Debrecen. Die Ecke wurde verursacht von Andreas Cornelius.
5'
Ecke Debrecen. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Kotarski.
2'
Ball abgeblockt. Robert Silva (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thomas Delaney.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Debrecen und FC Kopenhagen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.