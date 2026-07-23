Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dila Gori und Apollon Limassol ist 0:4.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dila Gori und Apollon Limassol ist 0:4.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Dila Gori und Apollon Limassol ist 0:4. Alen Ozbolt (Apollon Limassol) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Leonidas Konomis.
88'
Wechsel Apollon Limassol. Danilo Spoljaric kommt für Ivan Ljubic.
87'
Wechsel Apollon Limassol. Clinton Duodu kommt für Brandon Thomas.
85'
Wechsel Dila Gori. Badri Gogoberishvili kommt für Lasha Menteshashvili.
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78'
Wechsel Dila Gori. Claude Kouakou kommt für Otar Parulava.
74'
Wechsel Apollon Limassol. Konstantinos Balogiannis kommt für Giorgos Malekkides.
74'
Wechsel Apollon Limassol. Andreas Shikkis kommt für Bruno Gaspar.
71'
Wechsel Dila Gori. Mohamed Kanté kommt für Shota Shekiladze.
67'
Ivan Ljubic (Apollon Limassol) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Wechsel Apollon Limassol. Alen Ozbolt kommt für Morgan Brown.
62'
Bruno Gaspar (Apollon Limassol) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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51'
0 : 3
Pech für Dila Gori - Eigentor von Tedo Kikabidze! Der Spielstand zwischen Dila Gori und Apollon Limassol ist 0:3. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
50'
Brandon Thomas (Apollon Limassol) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel Dila Gori. Giorgi Kobakhidze kommt für Alioune Tall.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dila Gori und Apollon Limassol ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
40'
Nana Donkor (Dila Gori) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
40'
Morgan Brown (Apollon Limassol) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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28'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Dila Gori und Apollon Limassol ist 0:2. Gaétan Weissbeck (Apollon Limassol) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Brandon Thomas.
14'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Dila Gori und Apollon Limassol ist 0:1. Brandon Thomas (Apollon Limassol) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Leonidas Konomis.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Dila Gori und Apollon Limassol.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.