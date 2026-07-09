Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dila Gori und Virtus ist 3:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dila Gori und Virtus ist 3:1.
95'
Marco Gasperoni (Virtus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
84'
Wechsel Dila Gori. Giorgi Kobakhidze kommt für Shota Shekiladze.
84'
Wechsel Virtus. Vittorio Satalino kommt für Ivan Buonocunto.
84'
Wechsel Virtus. Marco Gasperoni kommt für Armando Amati.
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79'
Wechsel Virtus. Nicola Gori kommt für Mirco De Santis.
75'
Wechsel Virtus. Umberto De Lucia kommt für Alessandro Golinucci.
68'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Dila Gori und Virtus ist 3:1. Mohamed Kanté (Dila Gori) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Shota Shekiladze.
65'
Wechsel Dila Gori. Nana Donkor kommt für Otar Parulava.
54'
Wechsel Dila Gori. Claude Kouakou kommt für Alioune Tall.
53'
Otar Parulava (Dila Gori) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel Dila Gori. Mohamed Kanté kommt für Badri Gogoberishvili.
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45'
Wechsel Virtus. Simone Santi kommt für Simone Benincasa.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dila Gori und Virtus ist 2:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
30'
Alioune Tall (Dila Gori) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Dila Gori und Virtus ist 2:1. Blankson Anoff (Dila Gori) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
8'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Dila Gori und Virtus ist 1:1. Shota Shekiladze (Dila Gori) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Badri Gogoberishvili.
6'
Armando Amati (Virtus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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3'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Dila Gori und Virtus ist 0:1. Simone Benincasa (Virtus) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Alessandro Golinucci.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Dila Gori und Virtus.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.