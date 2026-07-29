Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dukagjini und FC Lugano ist 1:5.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dukagjini und FC Lugano ist 1:5.
94'
Foul von Dereck Moncada (FC Lugano).
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94'
Elton Basriu (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Abseits FC Lugano. Elias Pihlström spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Beckham Castro im Abseits.
93'
Vorbeigeschossen. Elias Pihlström (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Beckham Castro mit einer Flanke nach einer Ecke.
92'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Elton Basriu.
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92'
Ball abgeblockt. Dereck Moncada (FC Lugano) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anto Grgic mit einer Flanke.
92'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Luan Leite.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Egzon Lekaj.
90'
Ball pariert. Beckham Castro (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mattia Zanotti.
88'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Egzon Lekaj.
88'
Ball pariert. Yanis Cimignani (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Dereck Moncada.
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85'
Gjan Ajdin (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Kron Thaçi (Dukagjini).
84'
Foul von Damian Kelvin (FC Lugano).
84'
Iljasa Zulfiu (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Gjan Ajdin (FC Lugano) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Arbër Bytyqi (Dukagjini).
83'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
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83'
Arbër Bytyqi (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ball pariert. Vitor Hugo (Dukagjini) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
80'
Foul von Antonios Papadopoulos (FC Lugano).
80'
Mergim Pefqeli (Dukagjini) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Elias Pihlström (FC Lugano).
80'
Vitor Hugo (Dukagjini) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Gjan Ajdin (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Foul von Granit Elezaj (Dukagjini).
78'
Foul von Antonios Papadopoulos (FC Lugano).
78'
Granit Elezaj (Dukagjini) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Beckham Castro (FC Lugano).
78'
Elton Basriu (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Abseits FC Lugano. Mattia Zanotti spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Beckham Castro im Abseits.
75'
Wechsel FC Lugano. Beckham Castro kommt für Daniel Dos Santos.
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73'
Elias Pihlström (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Luan Leite (Dukagjini).
72'
Anto Grgic (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Iljasa Zulfiu (Dukagjini).
71'
Wechsel FC Lugano. Gjan Ajdin kommt für Uran Bislimi.
71'
Uran Bislimi (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Kron Thaçi (Dukagjini).
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70'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
68'
Vorbeigeschossen. Dereck Moncada (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yanis Cimignani.
67'
Ball pariert. Yanis Cimignani (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Antonios Papadopoulos mit einem langen Ball.
65'
Wechsel Dukagjini. Luan Leite kommt für Egzon Sinani aufgrund einer Verletzung.
65'
Wechsel Dukagjini. Kron Thaçi kommt für Dienit Isufi.
64'
Damian Kelvin (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Granit Elezaj (Dukagjini).
63'
Wechsel FC Lugano. Dereck Moncada kommt für Renato Steffen.
62'
Wechsel FC Lugano. Elias Pihlström kommt für Kevin Behrens.
62'
Wechsel FC Lugano. Damian Kelvin kommt für Lukas Mai.
61'
Vorbeigeschossen. Mergim Pefqeli (Dukagjini) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Granit Elezaj.
61'
Das Spiel läuft wieder.
60'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Renato Steffen (FC Lugano).
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60'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mergim Pefqeli (Dukagjini).
58'
1 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen Dukagjini und FC Lugano ist 1:5. Kevin Behrens (FC Lugano) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Uran Bislimi.
56'
Wechsel Dukagjini. Iljasa Zulfiu kommt für Stevenson Jeudi aufgrund einer Verletzung.
56'
Das Spiel läuft wieder.
55'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Stevenson Jeudi (Dukagjini).
55'
Das Spiel läuft wieder.
53'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Stevenson Jeudi (Dukagjini).
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52'
Handspiel von Yanis Cimignani (FC Lugano).
51'
1 : 4
Pech für Dukagjini - Eigentor von Egzon Sinani! Der Spielstand zwischen Dukagjini und FC Lugano ist 1:4. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
49'
Daniel Dos Santos (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Vitor Hugo (Dukagjini).
48'
Foul von Renato Steffen (FC Lugano).
48'
Arbër Bytyqi (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Meris Maliqi (Dukagjini) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kushtrim Gashi.
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45'
Wechsel Dukagjini. Arbër Bytyqi kommt für Tun Bardhoku.
45'
Wechsel Dukagjini. Granit Elezaj kommt für Altin Mërlaku.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dukagjini und FC Lugano ist 1:3.
47'
Foul von Uran Bislimi (FC Lugano).
47'
Egzon Sinani (Dukagjini) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Uran Bislimi (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von Mergim Pefqeli (Dukagjini).
43'
Vorbeigeschossen. Stevenson Jeudi (Dukagjini) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Dienit Isufi mit einer Flanke nach einer Ecke.
42'
Ecke Dukagjini. Die Ecke wurde verursacht von David von Ballmoos.
42'
Ball pariert. Stevenson Jeudi (Dukagjini) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tun Bardhoku mit einem langen Ball.
41'
Foul von Uran Bislimi (FC Lugano).
41'
Dienit Isufi (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Dukagjini und FC Lugano ist 1:3. Kevin Behrens (FC Lugano) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Antonios Papadopoulos mit einem Steilpass.
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35'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Mergim Pefqeli.
34'
Daniel Dos Santos (FC Lugano) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Egzon Sinani (Dukagjini).
33'
Joel Bichsel (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Stevenson Jeudi (Dukagjini).
32'
Mattia Zanotti (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Altin Mërlaku (Dukagjini).
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31'
Das Spiel läuft wieder.
30'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Stevenson Jeudi (Dukagjini).
28'
Mattia Zanotti (FC Lugano) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Elton Basriu (Dukagjini).
27'
Vorbeigeschossen. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mattia Zanotti.
25'
Foul von Anto Grgic (FC Lugano).
25'
Kushtrim Gashi (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Renato Steffen (FC Lugano) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Lukas Mai mit einem Steilpass.
24'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
23'
Vorbeigeschossen. Altin Mërlaku (Dukagjini) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Vitor Hugo mit einer Flanke.
22'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
22'
Tun Bardhoku (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Daniel Dos Santos (FC Lugano).
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21'
Vitor Hugo (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Mattia Zanotti (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Dienit Isufi (Dukagjini).
20'
Vorbeigeschossen. Mergim Pefqeli (Dukagjini) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Meris Maliqi.
19'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
19'
Tun Bardhoku (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Kevin Behrens (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Egzon Sinani (Dukagjini).
14'
Das Spiel läuft wieder.
14'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mattia Zanotti (FC Lugano).
10'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Dukagjini und FC Lugano ist 1:2. Meris Maliqi (Dukagjini) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
10'
Ball pariert. Stevenson Jeudi (Dukagjini) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Egzon Sinani.
9'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Dukagjini und FC Lugano ist 0:2. Daniel Dos Santos (FC Lugano) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Mattia Zanotti.
6'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Dukagjini und FC Lugano ist 0:1. Kevin Behrens (FC Lugano) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten rechts.
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5'
Anto Grgic (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Mergim Pefqeli (Dukagjini).
2'
Dienit Isufi (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Dukagjini und FC Lugano.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.