Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und FC Midtjylland ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und FC Midtjylland ist 1:1.
94'
Eljon Sota (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Friday Etim (FC Midtjylland).
92'
Ball abgeblockt. Geralb Smajli (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
92'
Ball abgeblockt. Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Diabaté.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Ousmane Diao.
87'
Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Kjell Wätjen (FC Midtjylland).
86'
Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë).
86'
Mads Bech (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Foul von Mikael Uhre (FC Midtjylland).
84'
Abseits FC Midtjylland. Mikael Uhre spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Stanley Iheanacho im Abseits.
82'
Mario Dajsinani (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Stanley Iheanacho (FC Midtjylland).
81'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Numan Ajetovikj kommt für Karim Loukili.
81'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Fernando Medeiros kommt für Ildi Gruda.
80'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Eljon Sota.
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78'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Eneo Bitri.
77'
Wechsel FC Midtjylland. Mikael Uhre kommt für Denil Castillo.
77'
Abseits FC Midtjylland. Ousmane Diao spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Stanley Iheanacho im Abseits.
76'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Geralb Smajli.
73'
Vorbeigeschossen. Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kjell Wätjen.
72'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Jurguens Montenegro kommt für Daniel Adjessa aufgrund einer Verletzung.
70'
Das Spiel läuft wieder.
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69'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë).
69'
Ball abgeblockt. Mads Bech (FC Midtjylland) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Philip Billing mit einer Flanke.
68'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Eljon Sota.
68'
Foul von Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).
68'
Philip Billing (FC Midtjylland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
66'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Ibrahim Diabaté kommt für Alessandro Albanese.
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66'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Geralb Smajli kommt für Guillem Jaime.
65'
Vorbeigeschossen. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Daniel Adjessa.
63'
Vorbeigeschossen. Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Karim Loukili mit einer Flanke.
57'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Eneo Bitri.
56'
Das Spiel läuft wieder.
56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë).
56'
Wechsel FC Midtjylland. Sofus Johannesen kommt für Mileta Rajovic.
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56'
Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Denil Castillo (FC Midtjylland).
54'
Ball pariert. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Andrey Yago.
53'
Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Stanley Iheanacho (FC Midtjylland).
52'
Vorbeigeschossen. Philip Billing (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
51'
Handspiel von Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).
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50'
Foul von Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë).
50'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë).
49'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ball pariert. Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Julius Emefile.
46'
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Denil Castillo (FC Midtjylland).
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45'
Wechsel FC Midtjylland. Stanley Iheanacho kommt für David Martínez.
45'
Wechsel FC Midtjylland. Kjell Wätjen kommt für Hong Hyun-Seok.
45'
Wechsel FC Midtjylland. Friday Etim kommt für Cho Gue-Sung.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und FC Midtjylland ist 1:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Guillem Jaime mit einer Flanke.
43'
Ball pariert. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ildi Gruda mit dem Kopf.
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42'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Mads Bech.
42'
Vorbeigeschossen. David Martínez (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
39'
Abseits FC Midtjylland. Mads Bech spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Denil Castillo im Abseits.
38'
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Julius Emefile (FC Midtjylland).
33'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und FC Midtjylland ist 1:1. Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Rasmus Kristensen mit einer Flanke.
32'
Foul von Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë).
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32'
David Martínez (FC Midtjylland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Julius Emefile (FC Midtjylland).
30'
Ball pariert. Mileta Rajovic (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
30'
Ball pariert. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Albano Aleksi mit einem langen Ball.
28'
Foul von Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).
28'
Julius Emefile (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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26'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und FC Midtjylland ist 1:0. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Altin Kryeziu mit einer Flanke.
25'
Abseits Egnatia Rrogozhinë. Ildi Gruda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Adjessa im Abseits.
24'
Eljon Sota (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Philip Billing (FC Midtjylland).
23'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Altin Kryeziu.
23'
Vorbeigeschossen. David Martínez (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Hong Hyun-Seok.
22'
Foul von Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).
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22'
David Martínez (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë).
20'
Philip Billing (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ball abgeblockt. David Martínez (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Ball abgeblockt. Julius Emefile (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Martínez mit einem langen Ball.
15'
Foul von Rasmus Kristensen (FC Midtjylland).
15'
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Vorbeigeschossen. Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Hong Hyun-Seok.
13'
Mads Bech (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).
13'
Foul von Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).
13'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Vorbeigeschossen. Mileta Rajovic (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Philip Billing nach einer Standardsituation.
9'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Foul von Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë).
9'
Handspiel von David Martínez (FC Midtjylland).
8'
Foul von Philip Billing (FC Midtjylland).
8'
Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ball pariert. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
5'
Vorbeigeschossen. Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ildi Gruda.
4'
Ball pariert. Mileta Rajovic (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von David Martínez mit einer Flanke.
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2'
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Julius Emefile (FC Midtjylland).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Egnatia Rrogozhinë und FC Midtjylland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.