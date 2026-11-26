Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und Lincoln Red Imps ist 2:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und Lincoln Red Imps ist 2:1.
95'
Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte.
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95'
Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
95'
Mario Dajsinani (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).
94'
Vorbeigeschossen. Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) versucht es per Kopf aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Toni García mit einem langen Ball.
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94'
Foul von Ledio Beqja (Egnatia Rrogozhinë).
94'
Toni García (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Vorbeigeschossen. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ildi Gruda nach einem Konter.
91'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Ibrahim Diabaté kommt für Alessandro Albanese.
91'
Foul von Ledio Beqja (Egnatia Rrogozhinë).
91'
Mandi (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Das Spiel läuft wieder.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mario Dajsinani (Egnatia Rrogozhinë).
88'
Geralb Smajli (Egnatia Rrogozhinë) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).
87'
Wechsel Lincoln Red Imps. Facundo Álvarez kommt für Nano.
86'
Vorbeigeschossen. Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nano mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
86'
Foul von Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë).
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86'
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Edison Ndreca kommt für Andrey Yago.
84'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Zamiq Aliyev kommt für Fernando Medeiros.
84'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Geralb Smajli kommt für Guillem Jaime.
81'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und Lincoln Red Imps ist 2:1. Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Numan Ajetovikj.
79'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und Lincoln Red Imps ist 1:1. Yussef Flalhi Idrissi (Lincoln Red Imps) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Manuel Toledano.
76'
Foul von Ledio Beqja (Egnatia Rrogozhinë).
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76'
Toni García (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel Lincoln Red Imps. Manuel Toledano kommt für Kike Gómez.
74'
Abseits Egnatia Rrogozhinë. Altin Kryeziu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ildi Gruda im Abseits.
73'
Ball abgeblockt. Yussef Flalhi Idrissi (Lincoln Red Imps) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Toni García mit einem langen Ball.
71'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Nano.
71'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Ledio Beqja kommt für Karim Loukili.
70'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Mandi.
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69'
Ball pariert. Álex Mula (Lincoln Red Imps) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Christian Rutjens mit dem Kopf.
69'
Foul von Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).
69'
Toni García (Lincoln Red Imps) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel Lincoln Red Imps. Álex Mula kommt für Álvaro Romero.
66'
Wechsel Lincoln Red Imps. Yussef Flalhi Idrissi kommt für Julliani Eersteling.
65'
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Foul von Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë).
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65'
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ball abgeblockt. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alessandro Albanese.
62'
Abseits Egnatia Rrogozhinë. Andrey Yago spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alessandro Albanese im Abseits.
61'
Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Foul von Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).
61'
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Handspiel von Álvaro Romero (Lincoln Red Imps).
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58'
Ball pariert. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alessandro Albanese mit einer Flanke.
57'
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).
57'
Foul von Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).
57'
Mandi (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Christian Rutjens.
54'
Handspiel von Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).
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53'
Foul von Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë).
53'
Mandi (Lincoln Red Imps) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Nano (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Nano (Lincoln Red Imps).
47'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und Lincoln Red Imps ist 1:0. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Fernando Medeiros.
45'
Wechsel Lincoln Red Imps. Joe kommt für Bernardo Lopes.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und Lincoln Red Imps ist 0:0.
46'
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Álvaro Romero (Lincoln Red Imps).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ildi Gruda nach einem Konter.
44'
Foul von Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).
44'
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Ball abgeblockt. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fernando Medeiros.
42'
Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps).
42'
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Alessandro Albanese.
41'
Ball pariert. Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Albano Aleksi.
38'
Ball pariert. Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
37'
Foul von Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).
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37'
Toni García (Lincoln Red Imps) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë).
36'
Toni García (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Das Spiel läuft wieder.
34'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nauzet García (Lincoln Red Imps).
34'
Vorbeigeschossen. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
33'
Ball pariert. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alessandro Albanese mit dem Kopf.
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32'
Abseits Lincoln Red Imps. Toni García spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kike Gómez im Abseits.
30'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Mandi.
29'
Foul von Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë).
29'
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).
28'
Mandi (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Nauzet García.
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27'
Vorbeigeschossen. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Altin Kryeziu mit einer Flanke nach einer Ecke.
26'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo Lopes.
25'
Foul von Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).
25'
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Christian Rutjens.
22'
Ball abgeblockt. Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ildi Gruda.
21'
Numan Ajetovikj (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Foul von Álvaro Romero (Lincoln Red Imps).
21'
Foul von Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë).
21'
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Gabri Cardozo.
18'
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Kike Gómez (Lincoln Red Imps).
17'
Foul von Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë).
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17'
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ball pariert. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Andrey Yago.
16'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Christian Rutjens.
14'
Vorbeigeschossen. Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
11'
Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Kike Gómez (Lincoln Red Imps).
10'
Foul von Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë).
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10'
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Vorbeigeschossen. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Albano Aleksi mit einem Steilpass.
9'
Ball abgeblockt. Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Nauzet García.
8'
Ball pariert. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Andrey Yago mit einer Flanke.
5'
Ball pariert. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Fernando Medeiros.
1'
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Egnatia Rrogozhinë und Lincoln Red Imps.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.