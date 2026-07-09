Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Europa FC und KF Shkëndija ist 0:5.
92'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Europa FC und KF Shkëndija ist 0:5.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
0 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen Europa FC und KF Shkëndija ist 0:5. Besart Ibraimi (KF Shkëndija) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Fabrice Tamba.
86'
Wechsel KF Shkëndija. Florent Ramadani kommt für Arbin Zejnullai.
84'
Juanpe (Europa FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Europa FC und KF Shkëndija ist 0:4. Almir Kryeziu (KF Shkëndija) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Imran Fetai.
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76'
Wechsel Europa FC. Francesco Di Piedi kommt für Borja Fernández.
76'
Wechsel KF Shkëndija. Besart Ibraimi kommt für Fahd Ndzengue.
76'
Wechsel Europa FC. Manu Caballero kommt für Chardi Landu.
76'
Wechsel Europa FC. Labra kommt für Vittorio Vigolo.
75'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Europa FC und KF Shkëndija ist 0:3. Fabrice Tamba (KF Shkëndija) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Arbin Zejnullai.
63'
Wechsel KF Shkëndija. Almir Kryeziu kommt für Vane Krstevski.
53'
Wechsel Europa FC. Juanpe kommt für Pepe Carmona.
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52'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Europa FC und KF Shkëndija ist 0:2. Fabrice Tamba (KF Shkëndija) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Arbin Zejnullai.
51'
Imran Fetai (KF Shkëndija) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel KF Shkëndija. Rafael Freitas kommt für Drilon Islami.
45'
Wechsel KF Shkëndija. Fabrice Tamba kommt für Armir Isa.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Europa FC und KF Shkëndija ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Wechsel Europa FC. Pablo de Castro kommt für Marc Vales.
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28'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Europa FC und KF Shkëndija ist 0:1. Fahd Ndzengue (KF Shkëndija) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Endrit Krasniqi.
20'
Anes Meliqi (KF Shkëndija) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Europa FC und KF Shkëndija.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.