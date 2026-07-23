Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Alaschkert Martuni und CFR Cluj ist 1:1.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Alaschkert Martuni und CFR Cluj ist 1:1.
93'
Wechsel FC Alaschkert Martuni. Robert Hakobyan kommt für Davit Terteryan.
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91'
Wechsel CFR Cluj. Viktor Kun kommt für Christopher Braun.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
84'
Davit Terteryan (FC Alaschkert Martuni) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Wechsel CFR Cluj. Marian Huja kommt für Aly Abeid.
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77'
Wechsel FC Alaschkert Martuni. Philip Ejike kommt für Momo Touré.
70'
Wechsel FC Alaschkert Martuni. Arsen Sadoyan kommt für Hakob Hakobyan.
70'
Wechsel FC Alaschkert Martuni. Hussein Adebayo kommt für Rafael Santana.
69'
Wechsel CFR Cluj. Adrian Paun kommt für Andres Sfait.
67'
Lorenzo Biliboc (CFR Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Alaschkert Martuni und CFR Cluj ist 1:1. Andres Sfait (CFR Cluj) trifft mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern in die Tormitte. Vorbereitet von Karlo Muhar.
45'
Wechsel CFR Cluj. Lorenzo Biliboc kommt für Andrei Cordea.
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45'
Wechsel FC Alaschkert Martuni. Domi Massoumou kommt für Joseph Sabobo.
45'
Wechsel CFR Cluj. Simão Rocha kommt für Mário Camora.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Alaschkert Martuni und CFR Cluj ist 1:0.
47'
Karen Nalbandyan (FC Alaschkert Martuni) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
40'
Renato Pantalon (CFR Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Karlo Muhar (CFR Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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35'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Alaschkert Martuni und CFR Cluj ist 1:0. Rafael Santana (FC Alaschkert Martuni) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Karen Nalbandyan.
29'
Joseph Sabobo (FC Alaschkert Martuni) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Alaschkert Martuni und CFR Cluj.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.