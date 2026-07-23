Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Dinamo Tiflis und FK Žalgiris Vilnius ist 3:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Dinamo Tiflis und FK Žalgiris Vilnius ist 3:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Wechsel FK Žalgiris Vilnius. Gustas Jarusevicius kommt für Bryan Teixeira.
80'
Wechsel FC Dinamo Tiflis. Nikoloz Tkalia kommt für Maxime Do Couto.
80'
Wechsel FC Dinamo Tiflis. Luka Tsikolia kommt für Paris Psaltis.
79'
Wechsel FK Žalgiris Vilnius. Nemanja Mihajlovic kommt für Paulius Golubickas.
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79'
Wechsel FC Dinamo Tiflis. Mate Vatsadze kommt für Aleksandre Kalandadze.
79'
Wechsel FK Žalgiris Vilnius. Saba Mamatsashvili kommt für Dominik Franke.
74'
Marko Capan (FK Žalgiris Vilnius) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Wechsel FK Žalgiris Vilnius. Marko Capan kommt für Ivan Lytvynenko.
68'
Wechsel FC Dinamo Tiflis. Levan Kharabadze kommt für Tornike Kvaratskhelia.
68'
Wechsel FK Žalgiris Vilnius. Matas Vareika kommt für Nikola Petkovic.
63'
Wechsel FC Dinamo Tiflis. Koba Kakashvili kommt für Barnes Osei.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Dinamo Tiflis und FK Žalgiris Vilnius ist 3:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Danny Lupano (FK Žalgiris Vilnius) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Dominik Franke (FK Žalgiris Vilnius) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Dinamo Tiflis und FK Žalgiris Vilnius ist 3:0. Nikoloz Ugrekhelidze (FC Dinamo Tiflis) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
26'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Dinamo Tiflis und FK Žalgiris Vilnius ist 2:0. Leonardo Santos (FC Dinamo Tiflis) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
14'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Dinamo Tiflis und FK Žalgiris Vilnius ist 1:0. Numan Kurdic (FC Dinamo Tiflis) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Dinamo Tiflis und FK Žalgiris Vilnius.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.