Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Flora Tallinn und Inter Club d'Escaldes ist 0:4.
91'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Flora Tallinn und Inter Club d'Escaldes ist 0:4.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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85'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Marc Rodríguez kommt für Faysal Chouaib.
81'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Mamadou Diaby kommt für Pablo Molina.
81'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Víctor Alonso kommt für David López.
81'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Dacu kommt für Souleymane Sidibé.
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81'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen FC Flora Tallinn und Inter Club d'Escaldes ist 0:4. Faysal Chouaib (Inter Club d'Escaldes) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
81'
Wechsel FC Flora Tallinn. Oscar Pihela kommt für Danil Kuraksin.
81'
Wechsel FC Flora Tallinn. Tristan Teeväli kommt für Rauno Alliku.
77'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Flora Tallinn und Inter Club d'Escaldes ist 0:3. Borja Arellano (Inter Club d'Escaldes) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von David López.
75'
Wechsel FC Flora Tallinn. Maksim Kalimullin kommt für Tony Varjund.
75'
Wechsel FC Flora Tallinn. Ilja Antonov kommt für Vladislav Kreida.
75'
Sander Alamaa (FC Flora Tallinn) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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69'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Flora Tallinn und Inter Club d'Escaldes ist 0:2. Faysal Chouaib (Inter Club d'Escaldes) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Souleymane Sidibé.
67'
Wechsel FC Flora Tallinn. Taaniel Usta kommt für Sander Tovstik.
58'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Borja Arellano kommt für Domingo Berlanga.
55'
Sergei Zenjov (FC Flora Tallinn) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Flora Tallinn und Inter Club d'Escaldes ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
37'
Airon Kollo (FC Flora Tallinn) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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33'
Mihhail Kolobov (FC Flora Tallinn) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Maurizio Pochettino (Inter Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
17'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Flora Tallinn und Inter Club d'Escaldes ist 0:1. Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
8'
Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Flora Tallinn und Inter Club d'Escaldes.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.