Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Flora Tallinn und The New Saints FC ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Flora Tallinn und The New Saints FC ist 1:0.
91'
Dan Williams (The New Saints FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
72'
Wechsel FC Flora Tallinn. Ilja Antonov kommt für Danil Kuraksin.
69'
Wechsel FC Flora Tallinn. Rauno Alliku kommt für Sergei Zenjov.
64'
Wechsel FC Flora Tallinn. Taaniel Usta kommt für Remo Valdmets.
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61'
Wechsel The New Saints FC. Ben Clark kommt für Ryan Brobbel.
61'
Wechsel The New Saints FC. Eoin Farrell kommt für Jordan Williams.
61'
Wechsel The New Saints FC. Rory Holden kommt für Dominic Corness.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Flora Tallinn und The New Saints FC ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
31'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Flora Tallinn und The New Saints FC ist 1:0. Remo Valdmets (FC Flora Tallinn) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Sergei Zenjov.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Flora Tallinn und The New Saints FC.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.