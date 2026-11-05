Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und Brighton and Hove Albion ist 0:1.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und Brighton and Hove Albion ist 0:1.
91'
Vorbeigeschossen. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Matt O'Riley mit dem Kopf.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Francho Serrano (FC Getafe).
89'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Matt O'Riley kommt für Georginio Rutter.
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87'
Vorbeigeschossen. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Michael Svoboda mit dem Kopf.
86'
Johan Mojica (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Johan Mojica (FC Getafe).
85'
Wechsel FC Getafe. Borja Mayoral kommt für Martín Satriano.
84'
Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Foul von Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion).
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84'
Djené Dakonam (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Michael Svoboda (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Foul von Michael Svoboda (Brighton and Hove Albion).
83'
Iván Azón (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Iván Azón (FC Getafe).
81'
Foul von Michael Svoboda (Brighton and Hove Albion).
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81'
Enes Ünal (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Djené Dakonam.
79'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Diego Gómez mit einer Flanke.
78'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Das Spiel ist unterbrochen (Brighton and Hove Albion).
78'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Ibrahim Osman kommt für Olivier Boscagli.
76'
Abseits FC Getafe. Nemanja Gudelj spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Martín Satriano im Abseits.
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76'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Costinha.
76'
Vorbeigeschossen. Sebastián Boselli (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nemanja Gudelj mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
75'
Foul von Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion).
75'
Nemanja Gudelj (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
73'
Wechsel FC Getafe. Mario Martín kommt für Orel Mangala.
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73'
Wechsel FC Getafe. Francho Serrano kommt für Kiko Femenía.
71'
Abseits FC Getafe. David Soria spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrés García im Abseits.
71'
Wechsel FC Getafe. Enes Ünal kommt für Ramón Terrats.
71'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Maxim De Cuyper kommt für Jaouen Hadjam.
70'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Diego Gómez kommt für Pascal Gross.
70'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Sebastián Boselli.
70'
Ball abgeblockt. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pascal Gross.
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69'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Costinha.
67'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
67'
Iván Azón (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und Brighton and Hove Albion ist 0:1. Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Costinha mit dem Kopf.
63'
Abseits Brighton and Hove Albion. Olivier Boscagli spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Malick Yalcouyé im Abseits.
60'
Ball pariert. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Johan Mojica mit einer Flanke.
59'
Foul von Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion).
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59'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Jaouen Hadjam (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte.
58'
Jaouen Hadjam (Brighton and Hove Albion) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
57'
Vorbeigeschossen. Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Yasin Ayari.
56'
Ball pariert. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Djené Dakonam.
52'
Vorbeigeschossen. Jaouen Hadjam (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
50'
Foul von Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion).
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50'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Vorbeigeschossen. Ramón Terrats (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss von links aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
48'
Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Andrés García (FC Getafe).
45'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Luka Vuskovic kommt für Lewis Dunk.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und Brighton and Hove Albion ist 0:0.
46'
Ball pariert. Iván Azón (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Djené Dakonam.
42'
Ball abgeblockt. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jack Hinshelwood.
38'
Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Andrés García (FC Getafe).
38'
Ball abgeblockt. Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jaouen Hadjam.
38'
Ball pariert. Jaouen Hadjam (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Georginio Rutter.
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36'
Vorbeigeschossen. Costinha (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Yasin Ayari.
35'
Foul von Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion).
35'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Costinha (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Foul von Costinha (Brighton and Hove Albion).
33'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball abgeblockt. Sebastián Boselli (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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31'
Ball pariert. Iván Azón (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Martín Satriano.
31'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Jack Hinshelwood.
29'
Vorbeigeschossen. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es per Kopf links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Johan Mojica mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
28'
Foul von Pascal Gross (Brighton and Hove Albion).
28'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nemanja Gudelj (FC Getafe).
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26'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Sebastián Boselli.
24'
Abseits FC Getafe. Nemanja Gudelj spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Iván Azón im Abseits.
23'
Vorbeigeschossen. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Malick Yalcouyé.
23'
Vorbeigeschossen. Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jaouen Hadjam.
20'
Foul von Pascal Gross (Brighton and Hove Albion).
20'
Nemanja Gudelj (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jack Hinshelwood.
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18'
Handspiel von Johan Mojica (FC Getafe).
16'
Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Sebastián Boselli (FC Getafe).
15'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von David Soria.
15'
Vorbeigeschossen. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
7'
Costinha (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Iván Azón (FC Getafe).
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6'
Foul von Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion).
6'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Olivier Boscagli.
2'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Jack Hinshelwood.
1'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
1'
Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Getafe und Brighton and Hove Albion.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.