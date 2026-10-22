Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und FC Lugano ist 1:3.
46'
Ball pariert. Albian Ajeti (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mattia Zanotti.
46'
Vorbeigeschossen. Andrés García (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Daniel Dos Santos (FC Lugano).
45'
Francho Serrano (FC Getafe) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Albian Ajeti (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Foul von Abdel Abqar (FC Getafe).
39'
Dereck Moncada (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Jean Valou (FC Getafe).
37'
Foul von Antonios Papadopoulos (FC Lugano).
37'
Alberto Risco (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Vorbeigeschossen. Iván Azón (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
35'
Handspiel von Albian Ajeti (FC Lugano).
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34'
Mattia Zanotti (FC Lugano) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Davinchi (FC Getafe).
33'
Ball pariert. Davinchi (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
32'
Foul von Hannes Delcroix (FC Lugano).
32'
Iván Azón (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Albian Ajeti (FC Lugano).
28'
Abdel Abqar (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Foul von Antonios Papadopoulos (FC Lugano).
28'
Alberto Risco (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und FC Lugano ist 1:3. Albian Ajeti (FC Lugano) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Dereck Moncada nach einem Konter.
26'
Foul von Lukas Mai (FC Lugano).
26'
Borja Mayoral (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Vorbeigeschossen. Davinchi (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
24'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Mattia Zanotti.
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23'
Abseits FC Lugano. Anto Grgic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mattia Zanotti im Abseits.
23'
Borja Mayoral (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
23'
Daniel Dos Santos (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Borja Mayoral (FC Getafe).
22'
Foul von Uran Bislimi (FC Lugano).
22'
Alberto Risco (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Hannes Delcroix.
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20'
Uran Bislimi (FC Lugano) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Mai.
16'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Abdel Abqar.
16'
Ball abgeblockt. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hannes Delcroix.
15'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Francho Serrano.
15'
Ball abgeblockt. Uran Bislimi (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
13'
Albian Ajeti (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Abdel Abqar (FC Getafe).
13'
Yanis Cimignani (FC Lugano) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
13'
Foul von Yanis Cimignani (FC Lugano).
13'
Andrés García (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Vorbeigeschossen. Iván Azón (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrés García mit einer Flanke.
9'
Foul von Lukas Mai (FC Lugano).
9'
Borja Mayoral (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und FC Lugano ist 1:2. Yanis Cimignani (FC Lugano) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts.
6'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Uran Bislimi.
5'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von David von Ballmoos.
5'
Ball pariert. Iván Azón (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kiko Femenía mit einer Flanke.
4'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Hannes Delcroix.
3'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und FC Lugano ist 1:1. Albian Ajeti (FC Lugano) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Daniel Dos Santos mit einer Flanke.
2'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und FC Lugano ist 1:0. Iván Azón (FC Getafe) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Getafe und FC Lugano.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.