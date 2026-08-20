Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und Partizan Belgrad ist 3:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und Partizan Belgrad ist 3:1.
95'
Vorbeigeschossen. Erik Kojzek (Partizan Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Vukasin Djurdjevic mit dem Kopf nach einer Ecke.
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95'
Ecke Partizan Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Djené Dakonam.
94'
Saba Sazonov (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Erik Kojzek (Partizan Belgrad).
92'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Milan Roganovic (Partizan Belgrad).
91'
Borja Mayoral (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Foul von Borja Mayoral (FC Getafe).
91'
Milan Roganovic (Partizan Belgrad) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und Partizan Belgrad ist 3:1. Johan Mojica (FC Getafe) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Martín Satriano.
88'
Wechsel FC Getafe. Borja Mayoral kommt für Enes Ünal.
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87'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und Partizan Belgrad ist 2:1. Andrés García (FC Getafe) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Martín Satriano.
86'
Vorbeigeschossen. Milan Aleksic (Partizan Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Igor Miladinovic.
85'
Foul von Djené Dakonam (FC Getafe).
85'
Igor Miladinovic (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Abseits FC Getafe. Kiko Femenía spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Enes Ünal im Abseits.
83'
Zaid Romero (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Erik Kojzek (Partizan Belgrad).
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81'
Nikola Cumic (Partizan Belgrad) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum,. Vorbereitet von Milan Aleksic mit einem langen Ball.
79'
Wechsel Partizan Belgrad. Nikola Cumic kommt für Iddrisu Baba.
79'
Wechsel Partizan Belgrad. Erik Kojzek kommt für Jeh.
79'
Wechsel FC Getafe. Saba Sazonov kommt für Orel Mangala.
77'
Vorbeigeschossen. Milan Aleksic (Partizan Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
76'
Kiko Femenía (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Kiko Femenía (FC Getafe).
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76'
Milan Aleksic (Partizan Belgrad) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Enes Ünal (FC Getafe) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Andrés García.
73'
Wechsel FC Getafe. Andrés García kommt für Ramón Terrats.
72'
Vorbeigeschossen. Milan Roganovic (Partizan Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Milan Aleksic mit einer Flanke.
71'
Handspiel von Enes Ünal (FC Getafe).
70'
Enes Ünal (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Iddrisu Baba (Partizan Belgrad).
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70'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Igor Miladinovic (Partizan Belgrad).
68'
Gelb-Rote Karte für Abdel Abqar (FC Getafe) für überhartes Einsteigen.
68'
Foul von Abdel Abqar (FC Getafe).
68'
Igor Miladinovic (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Wechsel Partizan Belgrad. Milan Aleksic kommt für Ognjen Ugresic.
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67'
Wechsel Partizan Belgrad. Vukasin Djurdjevic kommt für Samson Nwulu aufgrund einer Verletzung.
67'
Wechsel Partizan Belgrad. Igor Miladinovic kommt für Milan Vukotic.
66'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Samson Nwulu (Partizan Belgrad).
63'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter FC Getafe.
60'
Foul von Johan Mojica (FC Getafe).
60'
Milan Roganovic (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Enes Ünal (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Foul von Stefan Milic (Partizan Belgrad).
59'
Zaid Romero (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Jeh (Partizan Belgrad).
55'
Milan Roganovic (Partizan Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Orel Mangala (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Milan Roganovic (Partizan Belgrad).
54'
Jeh (Partizan Belgrad) trifft die Latte per Kopf aus kürzester Distanz. Vorbereitet von Milan Vukotic mit einer Flanke nach einer Ecke.
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54'
Ecke Partizan Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Djené Dakonam.
53'
Foul von Enes Ünal (FC Getafe).
53'
Stefan Milic (Partizan Belgrad) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
53'
Iddrisu Baba (Partizan Belgrad) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Ball abgeblockt. Ramón Terrats (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kiko Femenía.
49'
Handspiel von Samson Nwulu (Partizan Belgrad).
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48'
Vorbeigeschossen. Francho Serrano (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und Partizan Belgrad ist 1:1.
46'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Stefan Milic (Partizan Belgrad).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und Partizan Belgrad ist 1:1. Demba Seck (Partizan Belgrad) trifft mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel unten links. Vorbereitet von Jeh.
41'
Ecke Partizan Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Martín Satriano.
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39'
Abdel Abqar (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte.
39'
Foul von Abdel Abqar (FC Getafe).
39'
Jeh (Partizan Belgrad) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Djené Dakonam (FC Getafe).
37'
Milan Vukotic (Partizan Belgrad) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Stefan Milic (Partizan Belgrad).
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34'
Orel Mangala (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Samson Nwulu (Partizan Belgrad).
34'
Foul von Abdel Abqar (FC Getafe).
34'
Jeh (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Kiko Femenía (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
28'
Enes Ünal (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Nikola Simic (Partizan Belgrad).
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26'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Simic.
26'
Vorbeigeschossen. Ramón Terrats (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Francho Serrano.
23'
Foul von Djené Dakonam (FC Getafe).
23'
Milan Vukotic (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Orel Mangala (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Iddrisu Baba (Partizan Belgrad).
21'
Vorbeigeschossen. Ramón Terrats (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Johan Mojica mit einer Flanke.
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20'
Foul von Stefan Mitrovic (Partizan Belgrad).
20'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ramón Terrats mit dem Kopf.
18'
Ball abgeblockt. Jeh (Partizan Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samson Nwulu.
16'
Demba Seck (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
14'
Foul von Stefan Milic (Partizan Belgrad).
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14'
Francho Serrano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Abseits Partizan Belgrad. Stefan Milic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jeh im Abseits.
9'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und Partizan Belgrad ist 1:0. Enes Ünal (FC Getafe) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Johan Mojica mit einer Flanke.
7'
Abseits FC Getafe. Ramón Terrats spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Enes Ünal im Abseits.
6'
Ball pariert. Kiko Femenía (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Enes Ünal mit dem Kopf.
4'
Foul von Abdel Abqar (FC Getafe).
4'
Jeh (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Enes Ünal (FC Getafe).
3'
Iddrisu Baba (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ball pariert. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Enes Ünal mit einem Steilpass.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Getafe und Partizan Belgrad.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.