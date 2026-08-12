Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Debrecen ist 5:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Debrecen ist 5:1.
93'
Ball abgeblockt. Shedrach Kaye (Debrecen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adrián Guerrero mit einer Flanke.
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93'
Vorbeigeschossen. Balázs Dzsudzsák (Debrecen) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei.
92'
5 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Debrecen ist 5:1. Andreas Cornelius (FC Kopenhagen) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Marvin Nasnas nach einem Konter.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
William Clem (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Foul von Dávid Patai (Debrecen).
89'
Vorbeigeschossen. Youssoufa Moukoko (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Andreas Cornelius.
89'
Foul von Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen).
89'
Ákos Szendrei (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Andreas Cornelius (FC Kopenhagen).
88'
Bence Batik (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Vorbeigeschossen. Youssoufa Moukoko (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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88'
Ball pariert. William Clem (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
86'
Vorbeigeschossen. Thomas Delaney (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Felix Beijmo mit einer Flanke nach einer Ecke.
86'
Wechsel Debrecen. Ákos Szendrei kommt für Sohan Baldoni.
85'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Benedek Erdélyi.
85'
Ball pariert. Andreas Cornelius (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Marvin Nasnas.
84'
Abseits FC Kopenhagen. Ákos Markgráf spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Youssoufa Moukoko im Abseits.
83'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Ádám Lang.
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82'
Vorbeigeschossen. Marvin Nasnas (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei.
81'
Ball abgeblockt. Youssoufa Moukoko (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thomas Delaney.
81'
Ball abgeblockt. Marvin Nasnas (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Youssoufa Moukoko mit einem langen Ball.
78'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Debrecen ist 4:1. Andreas Cornelius (FC Kopenhagen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Alex Král.
77'
Wechsel FC Kopenhagen. Felix Beijmo kommt für Birger Meling.
77'
Wechsel FC Kopenhagen. Youssoufa Moukoko kommt für Geovanni Vianney Ndjee.
76'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Debrecen ist 3:1. Alex Král (FC Kopenhagen) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Andreas Cornelius mit dem Kopf nach einer Ecke.
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75'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Botond Vajda.
73'
Abseits Debrecen. Adrián Guerrero spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sohan Baldoni im Abseits.
71'
Foul von Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen).
71'
Balázs Dzsudzsák (Debrecen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Vorbeigeschossen. Shedrach Kaye (Debrecen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
68'
Ecke Debrecen. Die Ecke wurde verursacht von Ákos Markgráf.
68'
Wechsel FC Kopenhagen. Andreas Cornelius kommt für Mohamed Elyounoussi.
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68'
Wechsel FC Kopenhagen. Thomas Delaney kommt für Mads Emil Madsen.
67'
Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Foul von Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen).
67'
Bence Batik (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Botond Vajda (Debrecen).
66'
Wechsel Debrecen. Botond Vajda kommt für Csanád Dénes.
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65'
Birger Meling (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Shedrach Kaye (Debrecen).
65'
Foul von Marvin Nasnas (FC Kopenhagen).
65'
Adrián Guerrero (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Vorbeigeschossen. Gabriel Pereira (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mohamed Elyounoussi mit einer Flanke nach einer Ecke.
63'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Balázs Sain.
62'
Das Spiel läuft wieder.
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62'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ákos Markgráf (FC Kopenhagen).
61'
Shedrach Kaye (Debrecen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Ákos Markgráf (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Shedrach Kaye (Debrecen).
60'
Wechsel FC Kopenhagen. Marvin Nasnas kommt für Robert Silva.
58'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Debrecen ist 2:1. Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
58'
Das Spiel läuft wieder.
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58'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Robert Silva (FC Kopenhagen).
57'
Leon Myrtaj (Debrecen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Elfmeter für FC Kopenhagen. Robert Silva wurde im Strafraum gefoult.
57'
Leon Myrtaj verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
54'
Robert Silva (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Leon Myrtaj (Debrecen).
53'
Foul von Robert Silva (FC Kopenhagen).
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53'
Leon Myrtaj (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Ákos Markgráf (FC Kopenhagen).
52'
Sohan Baldoni (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Bence Batik.
50'
Vorbeigeschossen. Balázs Sain (Debrecen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
48'
Abseits FC Kopenhagen. Ákos Markgráf spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Geovanni Vianney Ndjee im Abseits.
47'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Debrecen ist 1:1. Balázs Dzsudzsák (Debrecen) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem linken Fuss oben links.
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47'
Foul von Birger Meling (FC Kopenhagen).
47'
Shedrach Kaye (Debrecen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Debrecen. Ádám Lang kommt für Josua Mejías.
45'
Wechsel Debrecen. Balázs Dzsudzsák kommt für Flórián Cibla.
45'
Wechsel Debrecen. Adrián Guerrero kommt für Rotem Keller.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Debrecen ist 1:0.
46'
Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Balázs Sain (Debrecen).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Alex Král (FC Kopenhagen).
45'
Sohan Baldoni (Debrecen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Abseits FC Kopenhagen. Gabriel Pereira spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Birger Meling im Abseits.
42'
Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Csanád Dénes (Debrecen).
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41'
Abseits FC Kopenhagen. Alex Král spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mads Emil Madsen im Abseits.
40'
Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Rotem Keller (Debrecen).
38'
Ball pariert. Rotem Keller (Debrecen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
38'
Foul von Robert Silva (FC Kopenhagen).
38'
Leon Myrtaj (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Robert Silva.
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37'
Vorbeigeschossen. Robert Silva (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mohamed Elyounoussi.
31'
Abseits FC Kopenhagen. Mads Emil Madsen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Geovanni Vianney Ndjee im Abseits.
30'
Ball abgeblockt. Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohamed Elyounoussi.
29'
Foul von Shedrach Kaye (Debrecen).
29'
Birger Meling (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Dávid Patai (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von William Clem (FC Kopenhagen).
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26'
Foul von Birger Meling (FC Kopenhagen).
26'
Shedrach Kaye (Debrecen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Vorbeigeschossen. Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Birger Meling.
23'
Ákos Markgráf (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Leon Myrtaj (Debrecen).
23'
Ball pariert. Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mads Emil Madsen.
20'
Abseits FC Kopenhagen. Mads Emil Madsen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Junnosuke Suzuki im Abseits.
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18'
Foul von Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen).
18'
Josua Mejías (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Alex Král (FC Kopenhagen).
16'
Balázs Sain (Debrecen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Ball pariert. Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ákos Markgráf mit einem langen Ball.
15'
Handspiel von Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen).
13'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Benedek Erdélyi.
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11'
Abseits Debrecen. Sohan Baldoni spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Josua Mejías im Abseits.
11'
Vorbeigeschossen. Sohan Baldoni (Debrecen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Josua Mejías mit einer Flanke.
10'
Ball pariert. Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Birger Meling mit einer Flanke.
9'
Vorbeigeschossen. Robert Silva (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einem Konter.
8'
Ball abgeblockt. Dávid Patai (Debrecen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Ecke Debrecen. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Pereira.
5'
Foul von Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen).
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5'
Csanád Dénes (Debrecen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Debrecen ist 1:0. Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Robert Silva.
3'
Ákos Markgráf (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Flórián Cibla (Debrecen).
2'
Ecke Debrecen. Die Ecke wurde verursacht von William Clem.
2'
Ball abgeblockt. Sohan Baldoni (Debrecen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bence Batik.
1'
Ball abgeblockt. Sohan Baldoni (Debrecen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Shedrach Kaye.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Kopenhagen und Debrecen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.