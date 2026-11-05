Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und FC Iberia 1999 Tiflis ist 2:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und FC Iberia 1999 Tiflis ist 2:1.
95'
Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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95'
Foul von Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis).
94'
Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis).
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92'
Vorbeigeschossen. William Clem (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel doch die Kugel geht rechts vorbei.
91'
Foul von Kenay Myrie (FC Kopenhagen).
91'
Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von William Clem (FC Kopenhagen).
90'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Ákos Markgráf (FC Kopenhagen).
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89'
Aleksandre Amisulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Lucas Café kommt für Zviad Natchkebia.
89'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Lado Chikhradze kommt für Nikoloz Dadiani.
88'
William Clem (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Bakar Kardava (FC Iberia 1999 Tiflis).
86'
Ball pariert. Kenay Myrie (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Geovanni Vianney Ndjee mit einer Flanke.
86'
Ball abgeblockt. Marcos López (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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85'
Foul von Thomas Delaney (FC Kopenhagen).
85'
Aleksandre Amisulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Viktor Dadason (FC Kopenhagen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Aleksandre Amisulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis).
84'
Wechsel FC Kopenhagen. Mads Madsen kommt für Hunor Németh.
83'
Abseits FC Iberia 1999 Tiflis. Ibrahim Alhassan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Stephen Ende im Abseits.
82'
Foul von Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen).
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82'
Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Ibrahim Alhassan kommt für Jean-Marc Tiboue aufgrund einer Verletzung.
79'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jean-Marc Tiboue (FC Iberia 1999 Tiflis).
77'
Wechsel FC Kopenhagen. Robert Silva kommt für Maher Carrizo.
77'
Vorbeigeschossen. Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von William Clem.
76'
Vahid Selimovic (FC Iberia 1999 Tiflis) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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76'
Marcos López (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Vahid Selimovic (FC Iberia 1999 Tiflis).
74'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Stephen Ende kommt für Nika Sikharulashvili.
73'
Ákos Markgráf (FC Kopenhagen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
Foul von Ákos Markgráf (FC Kopenhagen).
73'
Zviad Natchkebia (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Foul von Aleksandre Amisulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis).
68'
Ball pariert. Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Maher Carrizo mit einer Flanke.
65'
Handspiel von Kenay Myrie (FC Kopenhagen).
63'
Vorbeigeschossen. Marcos López (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
63'
Wechsel FC Kopenhagen. Kenay Myrie kommt für Alex Král.
61'
Abseits FC Iberia 1999 Tiflis. Bakar Kardava spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amiran Dzagania im Abseits.
59'
Abseits FC Iberia 1999 Tiflis. Vahid Selimovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jean-Marc Tiboue im Abseits.
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59'
Foul von Viktor Dadason (FC Kopenhagen).
59'
Giorgi Kobuladze (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Vorbeigeschossen. Thomas Delaney (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Maher Carrizo mit einer Flanke nach einer Ecke.
56'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Jemali-Giorgi Jinjolava.
53'
VAR Entscheidung: Kein Tor FC Kopenhagen 2-1 FC Iberia 1999 Tiflis.
53'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Jean-Marc Tiboue (FC Iberia 1999 Tiflis) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
53'
Diant Ramaj (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Foul von Jean-Marc Tiboue (FC Iberia 1999 Tiflis).
51'
Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Aleksandre Amisulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis).
49'
Foul von Zviad Natchkebia (FC Iberia 1999 Tiflis).
49'
Ákos Markgráf (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Thomas Delaney (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis).
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45'
Wechsel FC Kopenhagen. William Clem kommt für Mohamed Elyounoussi.
45'
Wechsel FC Kopenhagen. Ákos Markgráf kommt für Asger Sørensen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und FC Iberia 1999 Tiflis ist 2:1.
47'
Foul von Thomas Delaney (FC Kopenhagen).
47'
Giorgi Kobuladze (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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44'
Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis).
43'
Foul von Maher Carrizo (FC Kopenhagen).
43'
Nika Sikharulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ecke FC Iberia 1999 Tiflis. Die Ecke wurde verursacht von Hunor Németh.
41'
Foul von Asger Sørensen (FC Kopenhagen).
41'
Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Diant Ramaj (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis).
35'
Foul von Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen).
35'
Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Giorgi Kobuladze.
34'
Vorbeigeschossen. Thomas Delaney (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Mohamed Elyounoussi mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
33'
Marcos López (FC Kopenhagen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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33'
Foul von Zviad Natchkebia (FC Iberia 1999 Tiflis).
30'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und FC Iberia 1999 Tiflis ist 2:1. Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
28'
Ball pariert. Asger Sørensen (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mohamed Elyounoussi.
27'
Thomas Delaney (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Bakar Kardava (FC Iberia 1999 Tiflis).
22'
2 : 0
Pech für FC Iberia 1999 Tiflis - Eigentor von Vahid Selimovic! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und FC Iberia 1999 Tiflis ist 2:0. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und FC Iberia 1999 Tiflis ist 1:0. Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
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18'
Giorgi Makaridze (FC Iberia 1999 Tiflis) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
15'
VAR Entscheidung: Elfmeter FC Kopenhagen.
15'
Giorgi Makaridze verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
15'
Elfmeter für FC Kopenhagen. Viktor Dadason wurde im Strafraum gefoult.
14'
Foul von Viktor Dadason (FC Kopenhagen).
14'
Bakar Kardava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Vorbeigeschossen. Hunor Németh (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Maher Carrizo.
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11'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Vahid Selimovic.
11'
Ball abgeblockt. Maher Carrizo (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcos López.
9'
Vorbeigeschossen. Jean-Marc Tiboue (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Zviad Natchkebia nach einem Konter.
8'
Foul von Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis).
8'
Alex Král (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ecke FC Iberia 1999 Tiflis. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Elyounoussi.
7'
Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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6'
Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen).
6'
Ball pariert. Giorgi Kobuladze (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nikoloz Dadiani mit einem langen Ball.
5'
Zviad Natchkebia (FC Iberia 1999 Tiflis) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
5'
Foul von Zviad Natchkebia (FC Iberia 1999 Tiflis).
5'
Maher Carrizo (FC Kopenhagen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Vorbeigeschossen. Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Zviad Natchkebia.
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2'
Vorbeigeschossen. Zviad Natchkebia (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jemali-Giorgi Jinjolava.
1'
Handspiel von Hunor Németh (FC Kopenhagen).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Kopenhagen und FC Iberia 1999 Tiflis.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.