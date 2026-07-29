Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Polissya Zhitomir ist 2:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Polissya Zhitomir ist 2:1.
93'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Polissya Zhitomir ist 2:1. Mykola Haiduchyk (Polissya Zhitomir) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Borys Krushynskyi.
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93'
Ball abgeblockt. Borys Krushynskyi (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Ecke Polissya Zhitomir. Die Ecke wurde verursacht von Munashe Garan'anga.
91'
Ball abgeblockt. Lindon Emërllahu (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leandro Andrade.
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91'
Ball abgeblockt. Borys Krushynskyi (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Serhii Chobotenko.
88'
Wechsel FC Kopenhagen. Jordan Larsson kommt für Robert Silva.
87'
Ecke Polissya Zhitomir. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Elyounoussi.
87'
Ball abgeblockt. Borys Krushynskyi (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bohdan Mykhailichenko.
86'
Ecke Polissya Zhitomir. Die Ecke wurde verursacht von Marcos López.
84'
Vorbeigeschossen. Ihor Krasnopir (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Oleksandr Filippov mit einer Flanke.
81'
Serhii Chobotenko (Polissya Zhitomir) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Foul von Andreas Cornelius (FC Kopenhagen).
77'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Heorhii Bushchan.
77'
Wechsel FC Kopenhagen. Birger Meling kommt für Thomas Delaney.
76'
Vorbeigeschossen. Bohdan Mykhailichenko (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Leandro Andrade.
74'
Wechsel Polissya Zhitomir. Vladyslav Veleten kommt für Giorgi Maisuradze.
74'
Vorbeigeschossen. Giorgi Maisuradze (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
72'
Foul von Oleksandr Filippov (Polissya Zhitomir).
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72'
Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Vorbeigeschossen. Serhii Chobotenko (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Leandro Andrade.
70'
Foul von Maksym Braharu (Polissya Zhitomir).
70'
Alex Král (FC Kopenhagen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Wechsel Polissya Zhitomir. Oleksandr Filippov kommt für Ruslan Babenko.
69'
Wechsel Polissya Zhitomir. Mykola Haiduchyk kommt für Oleh Fedor.
66'
Thomas Delaney (FC Kopenhagen) sieht eine Gelbe Karte.
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65'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Ruslan Babenko.
65'
Ball abgeblockt. Robert Silva (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcos López mit dem Kopf.
64'
Vorbeigeschossen. Maksym Braharu (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oleh Fedor.
64'
Ball abgeblockt. Leandro Andrade (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maksym Braharu.
63'
Foul von Ihor Krasnopir (Polissya Zhitomir).
63'
Thomas Delaney (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Polissya Zhitomir ist 2:0. Robert Silva (FC Kopenhagen) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Mads Emil Madsen nach einem Konter.
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60'
Ecke Polissya Zhitomir. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Delaney.
60'
Ball abgeblockt. Lindon Emërllahu (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
59'
Ihor Krasnopir (Polissya Zhitomir) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Munashe Garan'anga (FC Kopenhagen).
57'
Wechsel Polissya Zhitomir. Lindon Emërllahu kommt für Oleksandr Andriievskyi.
57'
Wechsel Polissya Zhitomir. Maksym Braharu kommt für Oleksandr Nazarenko.
56'
Vorbeigeschossen. Giorgi Maisuradze (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Bohdan Mykhailichenko.
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56'
Vorbeigeschossen. Bohdan Mykhailichenko (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Oleksandr Andriievskyi nach einer Ecke.
55'
Ecke Polissya Zhitomir. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Kotarski.
55'
Ball pariert. Leandro Andrade (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ruslan Babenko.
55'
Ecke Polissya Zhitomir. Die Ecke wurde verursacht von Felix Beijmo.
53'
Wechsel FC Kopenhagen. Munashe Garan'anga kommt für William Clem.
52'
Vorbeigeschossen. Ihor Krasnopir (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Giorgi Maisuradze mit einer Flanke nach einer Ecke.
51'
Ecke Polissya Zhitomir. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Delaney.
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51'
Ball abgeblockt. Oleksandr Andriievskyi (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leandro Andrade.
48'
Foul von Borys Krushynskyi (Polissya Zhitomir).
48'
Andreas Cornelius (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ball abgeblockt. Oleksandr Andriievskyi (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ruslan Babenko.
46'
Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen) sieht die Rote Karte.
46'
Ihor Krasnopir (Polissya Zhitomir) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen).
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Polissya Zhitomir ist 1:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Foul von Bohdan Mykhailichenko (Polissya Zhitomir).
46'
Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Ecke Polissya Zhitomir. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Elyounoussi.
45'
Ball abgeblockt. Bohdan Mykhailichenko (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
44'
Ecke Polissya Zhitomir. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Elyounoussi.
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42'
Ball pariert. Oleksandr Andriievskyi (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Oleh Fedor.
41'
Foul von Ihor Krasnopir (Polissya Zhitomir).
41'
Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Ruslan Babenko (Polissya Zhitomir).
37'
Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ruslan Babenko (Polissya Zhitomir) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von William Clem (FC Kopenhagen).
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32'
Abseits FC Kopenhagen. Junnosuke Suzuki spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mads Emil Madsen im Abseits.
31'
Vorbeigeschossen. Leandro Andrade (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oleksandr Andriievskyi mit einem langen Ball.
30'
Oleksandr Nazarenko (Polissya Zhitomir) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
Foul von Oleksandr Nazarenko (Polissya Zhitomir).
30'
Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball abgeblockt. Oleksandr Nazarenko (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ruslan Babenko mit einem langen Ball.
29'
Ecke Polissya Zhitomir. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Kotarski.
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29'
Ball pariert. Oleh Fedor (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ruslan Babenko.
27'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Polissya Zhitomir ist 1:0. Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
25'
Giorgi Maisuradze verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
25'
Elfmeter für FC Kopenhagen. Robert Silva wurde im Strafraum gefoult.
25'
Foul von Leandro Andrade (Polissya Zhitomir).
25'
Marcos López (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Ruslan Babenko (Polissya Zhitomir).
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23'
Andreas Cornelius (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ecke Polissya Zhitomir. Die Ecke wurde verursacht von William Clem.
15'
Foul von Bohdan Mykhailichenko (Polissya Zhitomir).
15'
Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Borys Krushynskyi (Polissya Zhitomir) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen).
12'
Oleksandr Andriievskyi (Polissya Zhitomir) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Thomas Delaney (FC Kopenhagen).
11'
Vorbeigeschossen. William Clem (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
11'
Ball abgeblockt. Robert Silva (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcos López.
9'
Vorbeigeschossen. Leandro Andrade (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ruslan Babenko nach einer Ecke.
8'
Ecke Polissya Zhitomir. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Delaney.
8'
Vorbeigeschossen. Oleksandr Nazarenko (Polissya Zhitomir) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Leandro Andrade mit einer Flanke.
7'
Ecke Polissya Zhitomir. Die Ecke wurde verursacht von Junnosuke Suzuki.
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2'
Ball abgeblockt. Oleksandr Nazarenko (Polissya Zhitomir) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ruslan Babenko mit einer Flanke.
1'
Ecke Polissya Zhitomir. Die Ecke wurde verursacht von William Clem.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Kopenhagen und Polissya Zhitomir.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.