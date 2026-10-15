Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Sporting Braga ist 3:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Sporting Braga ist 3:0.
95'
Foul von Víctor Gómez (Sporting Braga).
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95'
Marvin Nasnas (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Jovan Milosevic (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen).
91'
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Andreas Cornelius (FC Kopenhagen).
91'
Foul von Pau Víctor (Sporting Braga).
91'
Ákos Markgráf (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Gabriel Silva (Sporting Braga).
90'
Thapelo Maseko (FC Kopenhagen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Sporting Braga ist 3:0. Andreas Cornelius (FC Kopenhagen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Thapelo Maseko nach einem Konter.
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86'
Vorbeigeschossen. Mario Dorgeles (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
85'
Hunor Németh (FC Kopenhagen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Mario Dorgeles (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Hunor Németh (FC Kopenhagen).
84'
Wechsel Sporting Braga. Mario Dorgeles kommt für Diogo Travassos.
84'
Wechsel FC Kopenhagen. Hunor Németh kommt für William Clem.
83'
Víctor Gómez (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Foul von Andreas Cornelius (FC Kopenhagen).
81'
Foul von Gabriel Silva (Sporting Braga).
81'
Rodrigo Huescas (FC Kopenhagen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Vorbeigeschossen. Gabriel Silva (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
79'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Sporting Braga ist 2:0. Andreas Cornelius (FC Kopenhagen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Birger Meling.
77'
Foul von Pau Víctor (Sporting Braga).
77'
Thapelo Maseko (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Wechsel Sporting Braga. Jovan Milosevic kommt für João Moutinho.
75'
Wechsel Sporting Braga. Víctor Gómez kommt für Sergio Barcia.
74'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Rodrigo Huescas.
73'
Ball abgeblockt. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
72'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Felix Beijmo.
72'
Ball abgeblockt. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ricardo Horta mit einer Flanke.
71'
Ákos Markgráf (FC Kopenhagen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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71'
Diogo Travassos (Sporting Braga) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Ákos Markgráf (FC Kopenhagen).
70'
Wechsel FC Kopenhagen. Thomas Delaney kommt für Alex Král.
70'
Wechsel FC Kopenhagen. Rodrigo Huescas kommt für Robert Silva.
69'
Foul von João Moutinho (Sporting Braga).
69'
Ákos Markgráf (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).
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68'
William Clem (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Pau Víctor (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Ákos Markgráf (FC Kopenhagen).
66'
Abseits FC Kopenhagen. Ákos Markgráf spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robert Silva im Abseits.
63'
VAR Entscheidung: Kein Tor FC Kopenhagen 1-0 Sporting Braga.
63'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Ricardo Horta (Sporting Braga) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
63'
Abseits Sporting Braga. Gabriel Silva spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ricardo Horta im Abseits.
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62'
Pau Víctor (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Alex Král (FC Kopenhagen).
62'
Wechsel FC Kopenhagen. Marvin Nasnas kommt für Mohamed Elyounoussi.
61'
Wechsel FC Kopenhagen. Andreas Cornelius kommt für Viktor Dadason.
61'
Foul von Sergio Barcia (Sporting Braga).
61'
Viktor Dadason (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Wechsel Sporting Braga. Pau Víctor kommt für Jonas Wind.
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60'
Wechsel Sporting Braga. Gabriel Silva kommt für Denis Huseinbasic.
58'
Jonas Wind (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Ákos Markgráf (FC Kopenhagen).
53'
Abseits FC Kopenhagen. William Clem spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robert Silva im Abseits.
49'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Sporting Braga ist 1:0. Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte.
49'
Ball pariert. Viktor Dadason (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
49'
Ball abgeblockt. Thapelo Maseko (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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49'
Ball pariert. Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Birger Meling.
48'
Foul von Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).
48'
Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).
47'
Thapelo Maseko (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Kopenhagen und Sporting Braga ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
Denis Huseinbasic (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Ákos Markgráf (FC Kopenhagen).
42'
Ball abgeblockt. Thapelo Maseko (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von William Clem mit einem langen Ball.
42'
Abseits Sporting Braga. Bernardo Fontes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jonas Wind im Abseits.
40'
Foul von Sergio Barcia (Sporting Braga).
40'
Viktor Dadason (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball pariert. Diogo Travassos (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Denis Huseinbasic.
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36'
Abseits FC Kopenhagen. Diant Ramaj spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robert Silva im Abseits.
35'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Sergio Barcia.
35'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Diogo Travassos.
33'
Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Ákos Markgráf (FC Kopenhagen).
33'
Jonas Wind (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Ákos Markgráf (FC Kopenhagen).
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32'
Jonas Wind (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Ákos Markgráf (FC Kopenhagen).
31'
Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Alex Král (FC Kopenhagen).
29'
Foul von Jonas Wind (Sporting Braga).
29'
Ákos Markgráf (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).
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27'
Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Diogo Travassos (Sporting Braga).
26'
Robert Silva (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Denis Huseinbasic (Sporting Braga).
23'
Diant Ramaj (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Vorbeigeschossen. Ricardo Horta (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Demir Ege Tiknaz mit einem Steilpass.
19'
Ricardo Horta (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Foul von Robert Silva (FC Kopenhagen).
18'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Baptiste Gorby.
15'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Birger Meling.
12'
Abseits Sporting Braga. Demir Ege Tiknaz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Denis Huseinbasic im Abseits.
11'
Diogo Travassos (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Robert Silva (FC Kopenhagen).
9'
Vorbeigeschossen. William Clem (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
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7'
Foul von Diogo Travassos (Sporting Braga).
7'
Robert Silva (FC Kopenhagen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Robert Silva (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Birger Meling.
5'
Foul von Sergio Barcia (Sporting Braga).
5'
Viktor Dadason (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Handspiel von Denis Huseinbasic (Sporting Braga).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Kopenhagen und Sporting Braga.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.