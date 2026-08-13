Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Midtjylland und Bohemians Dublin ist 3:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Midtjylland und Bohemians Dublin ist 3:2.
93'
Ball pariert. Darío Osorio (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Valdemar Byskov.
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92'
Vorbeigeschossen. Harry Vaughan (Bohemians Dublin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Zane Myers.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Abseits Bohemians Dublin. Dawson Devoy spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Douglas James-Taylor im Abseits.
88'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Midtjylland und Bohemians Dublin ist 3:2. Dayle Rooney (Bohemians Dublin) trifft per Kopf links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Niall Morahan mit einer Flanke.
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87'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Sadou Diallo.
87'
Ball abgeblockt. Sofus Johannesen (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Friday Etim.
86'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Zane Myers (Bohemians Dublin).
85'
Ecke Bohemians Dublin. Die Ecke wurde verursacht von Elías Ólafsson.
85'
Ball pariert. Douglas James-Taylor (Bohemians Dublin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Dawson Devoy.
84'
Vorbeigeschossen. Zane Myers (Bohemians Dublin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Douglas James-Taylor.
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84'
Foul von Stanley Iheanacho (FC Midtjylland).
84'
Zane Myers (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Ball pariert. Pedro Bravo (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Darío Osorio.
82'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Patrick Hickey.
82'
Foul von Rasmus Kristensen (FC Midtjylland).
82'
Dawson Devoy (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Patrick Hickey.
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79'
Foul von Pedro Bravo (FC Midtjylland).
79'
Sadou Diallo (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Wechsel FC Midtjylland. Adam Gabriel kommt für Martin Erlic.
78'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Midtjylland und Bohemians Dublin ist 3:1. Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Darío Osorio nach einem Konter.
77'
Vorbeigeschossen. Sadou Diallo (Bohemians Dublin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
76'
Foul von Stanley Iheanacho (FC Midtjylland).
76'
Sadou Diallo (Bohemians Dublin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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74'
Wechsel Bohemians Dublin. Harry Vaughan kommt für Ross Tierney.
73'
Vorbeigeschossen. Darío Osorio (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Rasmus Kristensen.
72'
Das Spiel läuft wieder.
72'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Midtjylland).
70'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Dayle Rooney (Bohemians Dublin).
69'
Foul von Friday Etim (FC Midtjylland).
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69'
Patrick Hickey (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Friday Etim (FC Midtjylland).
68'
Ross Tierney (Bohemians Dublin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ball abgeblockt. Douglas James-Taylor (Bohemians Dublin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dawson Devoy mit einem langen Ball.
65'
Dayle Rooney (Bohemians Dublin) sieht eine Gelbe Karte.
64'
Martin Erlic (FC Midtjylland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Foul von Martin Erlic (FC Midtjylland).
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64'
Douglas James-Taylor (Bohemians Dublin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Sofus Johannesen (FC Midtjylland).
63'
Niall Morahan (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Midtjylland und Bohemians Dublin ist 2:1. Zane Myers (Bohemians Dublin) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte nach einem Konter.
61'
Foul von Pedro Bravo (FC Midtjylland).
61'
Sadou Diallo (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Philip Billing (FC Midtjylland).
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60'
Dawson Devoy (Bohemians Dublin) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Das Spiel läuft wieder.
59'
Wechsel FC Midtjylland. Friday Etim kommt für Franculino Djú.
58'
Wechsel FC Midtjylland. Stanley Iheanacho kommt für Cho Gue-Sung.
58'
Wechsel Bohemians Dublin. Niall Morahan kommt für Senan Mullen.
58'
Wechsel Bohemians Dublin. Dayle Rooney kommt für Darragh Power.
58'
Wechsel Bohemians Dublin. Sadou Diallo kommt für Adam McDonnell.
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57'
Wechsel Bohemians Dublin. Zane Myers kommt für Connor Parsons.
56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Paul Walters (Bohemians Dublin).
56'
Darío Osorio (FC Midtjylland) sieht eine Gelbe Karte.
56'
Foul von Darío Osorio (FC Midtjylland).
56'
Ross Tierney (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Connor Parsons (Bohemians Dublin).
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52'
Ball abgeblockt. Philip Billing (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sofus Johannesen.
52'
Ball abgeblockt. Pedro Bravo (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51'
Ball pariert. Valdemar Byskov (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Darío Osorio.
47'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Midtjylland und Bohemians Dublin ist 2:0. Sofus Johannesen (FC Midtjylland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Franculino Djú.
45'
Wechsel FC Midtjylland. Philip Billing kommt für Denil Castillo.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Midtjylland und Bohemians Dublin ist 1:0.
47'
Foul von Rasmus Kristensen (FC Midtjylland).
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47'
Connor Parsons (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball abgeblockt. Valdemar Byskov (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sofus Johannesen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Senan Mullen.
42'
Ball abgeblockt. Sofus Johannesen (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Franculino Djú.
41'
Wechsel FC Midtjylland. Darío Osorio kommt für Abdou Aziz Ndiaye.
40'
Foul von Cho Gue-Sung (FC Midtjylland).
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40'
Darragh Power (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Jordan Flores (Bohemians Dublin).
39'
Adam McDonnell (Bohemians Dublin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Valdemar Byskov (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Adam McDonnell (Bohemians Dublin).
38'
Handspiel von Abdou Aziz Ndiaye (FC Midtjylland).
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36'
Elías Ólafsson (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Ross Tierney (Bohemians Dublin).
36'
Ball pariert. Martin Erlic (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Valdemar Byskov mit einer Flanke.
35'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Patrick Hickey.
34'
Foul von Abdou Aziz Ndiaye (FC Midtjylland).
34'
Senan Mullen (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Elías Ólafsson (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
Foul von Patrick Hickey (Bohemians Dublin).
32'
Foul von Mads Bech (FC Midtjylland).
32'
Ross Tierney (Bohemians Dublin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ecke Bohemians Dublin. Die Ecke wurde verursacht von Martin Erlic.
26'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Midtjylland und Bohemians Dublin ist 1:0. Franculino Djú (FC Midtjylland) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten rechts.
25'
Elfmeter für FC Midtjylland. Cho Gue-Sung wurde im Strafraum gefoult.
25'
Paul Walters verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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24'
Abseits Bohemians Dublin. Jordan Flores spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Douglas James-Taylor im Abseits.
23'
Foul von Franculino Djú (FC Midtjylland).
23'
Adam McDonnell (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Adam McDonnell (Bohemians Dublin).
21'
Ball pariert. Senan Mullen (Bohemians Dublin) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Dawson Devoy.
20'
Abdou Aziz Ndiaye (FC Midtjylland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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20'
Foul von Abdou Aziz Ndiaye (FC Midtjylland).
20'
Adam McDonnell (Bohemians Dublin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ball abgeblockt. Denil Castillo (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Abdou Aziz Ndiaye (FC Midtjylland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Senan Mullen (Bohemians Dublin).
17'
Vorbeigeschossen. Ross Tierney (Bohemians Dublin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Darragh Power.
15'
Foul von Cho Gue-Sung (FC Midtjylland).
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15'
Senan Mullen (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Patrick Hickey.
13'
Foul von Pedro Bravo (FC Midtjylland).
13'
Ross Tierney (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ball abgeblockt. Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Valdemar Byskov mit einer Flanke.
9'
Foul von Ross Tierney (Bohemians Dublin).
9'
Elías Ólafsson (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Ecke Bohemians Dublin. Die Ecke wurde verursacht von Martin Erlic.
8'
Ball abgeblockt. Darragh Power (Bohemians Dublin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Ball abgeblockt. Dawson Devoy (Bohemians Dublin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
5'
Abseits Bohemians Dublin. Dawson Devoy spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ross Tierney im Abseits.
4'
Foul von Mads Bech (FC Midtjylland).
4'
Ross Tierney (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Sofus Johannesen (FC Midtjylland).
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1'
Connor Parsons (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Midtjylland und Bohemians Dublin.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.