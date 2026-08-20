Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Midtjylland und HNK Rijeka ist 2:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Midtjylland und HNK Rijeka ist 2:0.
92'
Foul von Magnus Jensen (FC Midtjylland).
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92'
Ante Juric (HNK Rijeka) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Vorbeigeschossen. Justas Lasickas (HNK Rijeka) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ante Juric.
91'
Ball abgeblockt. Ante Juric (HNK Rijeka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ante Orec.
91'
Ball abgeblockt. Jakov Puljic (HNK Rijeka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yusuf Kabadayi.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Magnus Jensen (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Sofus Johannesen mit einer Flanke.
90'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Aleksa Todorovic.
90'
Ball pariert. Philip Billing (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
89'
Wechsel FC Midtjylland. Adam Gabriel kommt für Darío Osorio.
89'
Alfonso Barco (HNK Rijeka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Foul von Alfonso Barco (HNK Rijeka).
87'
Wechsel HNK Rijeka. Ante Juric kommt für Daniel Adu-Adjei.
87'
Wechsel HNK Rijeka. Justas Lasickas kommt für Toni Fruk.
87'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Jakov Puljic (HNK Rijeka).
86'
Ball pariert. Friday Etim (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
86'
Ball pariert. Kjell Wätjen (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Philip Billing.
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84'
Foul von Pedro Bravo (FC Midtjylland).
84'
Jakov Puljic (HNK Rijeka) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Friday Etim (FC Midtjylland).
83'
Alfonso Barco (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Elías Ólafsson (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Yusuf Kabadayi (HNK Rijeka).
80'
Abseits FC Midtjylland. Kjell Wätjen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sofus Johannesen im Abseits.
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79'
Ball pariert. Friday Etim (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kjell Wätjen.
78'
Foul von Philip Billing (FC Midtjylland).
78'
Yusuf Kabadayi (HNK Rijeka) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Friday Etim (FC Midtjylland).
78'
Amer Gojak (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Kjell Wätjen (FC Midtjylland).
77'
Ante Majstorovic (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Philip Billing (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Yusuf Kabadayi (HNK Rijeka).
74'
Wechsel HNK Rijeka. Amer Gojak kommt für Ivan Cubelic.
74'
Wechsel HNK Rijeka. Yusuf Kabadayi kommt für Niko Jankovic.
74'
Wechsel FC Midtjylland. Friday Etim kommt für Cho Gue-Sung.
74'
Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Alfonso Barco (HNK Rijeka).
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73'
Ball abgeblockt. Niko Jankovic (HNK Rijeka) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ivan Cubelic.
72'
Ecke HNK Rijeka. Die Ecke wurde verursacht von Philip Billing.
72'
Ball abgeblockt. Ivan Cubelic (HNK Rijeka) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Toni Fruk.
71'
Foul von Magnus Jensen (FC Midtjylland).
71'
Daniel Adu-Adjei (HNK Rijeka) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Philip Billing (FC Midtjylland).
70'
Mladen Devetak (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Foul von Rasmus Kristensen (FC Midtjylland).
69'
Niko Jankovic (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Vorbeigeschossen. Darío Osorio (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kjell Wätjen.
68'
Ball abgeblockt. Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mads Bech mit dem Kopf.
67'
Wechsel HNK Rijeka. Jakov Puljic kommt für Tiago Dantas.
66'
Abseits HNK Rijeka. Toni Fruk spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Adu-Adjei im Abseits.
65'
Ball pariert. Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Sofus Johannesen mit einer Flanke.
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64'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Ante Orec.
61'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Branko Pavic (HNK Rijeka).
60'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Foul von Sofus Johannesen (FC Midtjylland).
60'
Ante Orec (HNK Rijeka) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Wechsel FC Midtjylland. Kjell Wätjen kommt für Denil Castillo.
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58'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Ante Orec (HNK Rijeka).
58'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Branko Pavic (HNK Rijeka).
57'
Foul von Sofus Johannesen (FC Midtjylland).
57'
Ante Orec (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Foul von Ante Orec (HNK Rijeka).
53'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Aleksa Todorovic.
53'
Ball pariert. Magnus Jensen (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Sofus Johannesen mit einer Flanke.
53'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Alfonso Barco.
51'
Ball pariert. Sofus Johannesen (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
50'
Toni Fruk (HNK Rijeka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Foul von Toni Fruk (HNK Rijeka).
49'
Ball pariert. Niko Jankovic (HNK Rijeka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
48'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Midtjylland und HNK Rijeka ist 2:0. Sofus Johannesen (FC Midtjylland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
48'
Ball abgeblockt. Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sofus Johannesen.
46'
Vorbeigeschossen. Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Darío Osorio mit einem langen Ball.
45'
Wechsel FC Midtjylland. Sofus Johannesen kommt für Valdemar Byskov.
45'
Wechsel FC Midtjylland. Stanley Iheanacho kommt für Franculino Djú.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Midtjylland und HNK Rijeka ist 1:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Ante Majstorovic (HNK Rijeka) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tiago Dantas mit einer Flanke nach einer Ecke.
44'
Ecke HNK Rijeka. Die Ecke wurde verursacht von Magnus Jensen.
44'
Das Spiel läuft wieder.
43'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Midtjylland).
42'
Ball abgeblockt. Franculino Djú (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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41'
Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Alfonso Barco (HNK Rijeka).
39'
Foul von Philip Billing (FC Midtjylland).
39'
Niko Jankovic (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Niko Jankovic (HNK Rijeka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ivan Cubelic mit einem langen Ball.
37'
Foul von Pedro Bravo (FC Midtjylland).
37'
Ante Orec (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Vorbeigeschossen. Rasmus Kristensen (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Valdemar Byskov mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
36'
Ivan Cubelic (HNK Rijeka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Valdemar Byskov (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Ivan Cubelic (HNK Rijeka).
35'
Ecke HNK Rijeka. Die Ecke wurde verursacht von Magnus Jensen.
31'
Abseits FC Midtjylland. Elías Ólafsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Franculino Djú im Abseits.
30'
Magnus Jensen (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von Daniel Adu-Adjei (HNK Rijeka).
29'
Franculino Djú (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Alfonso Barco (HNK Rijeka).
28'
Valdemar Byskov (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Ante Orec (HNK Rijeka).
27'
Ecke HNK Rijeka. Die Ecke wurde verursacht von Mads Bech.
27'
Ball abgeblockt. Toni Fruk (HNK Rijeka) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ante Orec.
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26'
Foul von Cho Gue-Sung (FC Midtjylland).
26'
Ivan Cubelic (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Abseits HNK Rijeka. Alfonso Barco spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Adu-Adjei im Abseits.
23'
Vorbeigeschossen. Denil Castillo (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mads Bech mit einer Flanke.
22'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Branko Pavic (HNK Rijeka).
20'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Midtjylland und HNK Rijeka ist 1:0. Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, unten rechts. Vorbereitet von Franculino Djú mit einer Flanke.
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16'
Foul von Cho Gue-Sung (FC Midtjylland).
16'
Ivan Cubelic (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Denil Castillo (FC Midtjylland).
15'
Ivan Cubelic (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Mads Bech (FC Midtjylland).
13'
Toni Fruk (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Philip Billing (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Branko Pavic (HNK Rijeka).
8'
Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Ante Majstorovic (HNK Rijeka).
7'
Vorbeigeschossen. Denil Castillo (FC Midtjylland) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Philip Billing mit einer Flanke.
2'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Cubelic.
1'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Toni Fruk (HNK Rijeka).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Midtjylland und HNK Rijeka.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.