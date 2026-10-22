Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Midtjylland und VV Sint-Truiden ist 0:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Midtjylland und VV Sint-Truiden ist 0:1.
94'
Wechsel VV Sint-Truiden. Wolke Janssens kommt für Robert-Jan Vanwesemael.
Werbung
93'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Rasmus Kristensen.
93'
Ball abgeblockt. Arbnor Muja (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kaito Matsuzawa.
92'
Abseits FC Midtjylland. Cho Gue-Sung spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Stanley Iheanacho im Abseits.
91'
Ball pariert. Kota Takai (VV Sint-Truiden) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Arbnor Muja mit einer Flanke.
Werbung
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Kjell Wätjen.
90'
Vorbeigeschossen. Samed Bazdar (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kaito Matsuzawa.
88'
Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,.
86'
Arbnor Muja (VV Sint-Truiden) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Victor Bak Jensen (FC Midtjylland).
86'
Ball pariert. Kaito Matsuzawa (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Taiga Hata.
Werbung
85'
Wechsel VV Sint-Truiden. Taiga Hata kommt für Joedrick Pupe.
85'
Wechsel VV Sint-Truiden. Arbnor Muja kommt für Nathanaël Mbuku.
84'
Foul von Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden).
84'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Vorbeigeschossen. Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Stanley Iheanacho.
80'
Ball abgeblockt. Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abdou Aziz Ndiaye.
79'
Wechsel FC Midtjylland. Abdou Aziz Ndiaye kommt für Julius Emefile.
Werbung
79'
Foul von Kaito Matsuzawa (VV Sint-Truiden).
79'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Ball pariert. Samed Bazdar (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
78'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Friday Etim.
77'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Mads Bech.
77'
Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Joedrick Pupe.
76'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Nordin Bakker.
Werbung
76'
Ball pariert. Kaito Matsuzawa (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Samed Bazdar.
75'
Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Mads Bech (FC Midtjylland).
74'
Foul von Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden).
74'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel VV Sint-Truiden. Kaito Matsuzawa kommt für Ryan Merlen.
72'
Wechsel VV Sint-Truiden. Samed Bazdar kommt für Frederic Soèllé Soèllé.
Werbung
69'
Wechsel FC Midtjylland. Victor Bak Jensen kommt für David Martínez.
69'
Ball abgeblockt. Kjell Wätjen (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julius Emefile.
68'
Ball abgeblockt. David Martínez (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julius Emefile.
66'
Foul von Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden).
66'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Abseits FC Midtjylland. Julius Emefile spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen David Martínez im Abseits.
64'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Visar Musliu.
Werbung
64'
Ball abgeblockt. Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Ball pariert. Friday Etim (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sofus Johannesen mit einem Steilpass.
62'
Ball pariert. Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ilias Sebaoui.
60'
Leo Kokubo (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Stanley Iheanacho (FC Midtjylland).
59'
Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden).
Werbung
59'
David Martínez (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Leo Kokubo (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Cho Gue-Sung (FC Midtjylland).
58'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Leo Kokubo.
58'
Ball pariert. Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sofus Johannesen.
57'
Vorbeigeschossen. Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Abdoulaye Sissako.
56'
Vorbeigeschossen. David Martínez (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Friday Etim nach einem Konter.
Werbung
55'
Frederic Soèllé Soèllé (VV Sint-Truiden) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Ousmane Diao (FC Midtjylland).
52'
Kota Takai (VV Sint-Truiden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Friday Etim (FC Midtjylland).
51'
Kota Takai (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Friday Etim (FC Midtjylland).
51'
Vorbeigeschossen. Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Abdoulaye Sissako.
Werbung
50'
Ball abgeblockt. Julius Emefile (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Friday Etim.
49'
Frederic Soèllé Soèllé (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Ousmane Diao (FC Midtjylland).
45'
Wechsel FC Midtjylland. Stanley Iheanacho kommt für Hong Hyun-Seok.
45'
Wechsel FC Midtjylland. Cho Gue-Sung kommt für Pedro Bravo.
45'
Wechsel FC Midtjylland. Friday Etim kommt für Mileta Rajovic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Midtjylland und VV Sint-Truiden ist 0:1.
Werbung
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. David Martínez (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
45'
Ball abgeblockt. Julius Emefile (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Martínez mit einer Flanke.
44'
Foul von Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden).
44'
Hong Hyun-Seok (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Midtjylland und VV Sint-Truiden ist 0:1. Frederic Soèllé Soèllé (VV Sint-Truiden) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Robert-Jan Vanwesemael mit einer Flanke.
40'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Kjell Wätjen.
Werbung
40'
Ball abgeblockt. Ryan Merlen (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
39'
Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Mads Bech (FC Midtjylland).
39'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Robert-Jan Vanwesemael.
37'
Foul von Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden).
37'
Rasmus Kristensen (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden).
Werbung
36'
Hong Hyun-Seok (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball abgeblockt. Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nathanaël Mbuku.
34'
Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Rasmus Kristensen (FC Midtjylland).
33'
Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Mads Bech (FC Midtjylland).
32'
Vorbeigeschossen. Kjell Wätjen (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Rasmus Kristensen.
Werbung
31'
Foul von Kota Takai (VV Sint-Truiden).
31'
Mileta Rajovic (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Vorbeigeschossen. Mileta Rajovic (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von David Martínez mit einem Steilpass.
29'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Nordin Bakker.
28'
Ball pariert. Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Abdoulaye Sissako.
27'
Ball abgeblockt. Hong Hyun-Seok (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sofus Johannesen.
23'
Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Robert-Jan Vanwesemael.
Werbung
23'
Vorbeigeschossen. Visar Musliu (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
22'
Pedro Bravo (FC Midtjylland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Ryan Merlen (VV Sint-Truiden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Pedro Bravo (FC Midtjylland).
22'
Vorbeigeschossen. Mads Bech (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sofus Johannesen mit einer Flanke nach einer Ecke.
21'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Joedrick Pupe.
21'
Vorbeigeschossen. Hong Hyun-Seok (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei.
Werbung
21'
Ball abgeblockt. Hong Hyun-Seok (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julius Emefile.
19'
Das Spiel läuft wieder.
18'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ryan Merlen (VV Sint-Truiden).
18'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pedro Bravo (FC Midtjylland).
14'
Foul von Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden).
14'
Rasmus Kristensen (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Nathanaël Mbuku.
Werbung
9'
Robert-Jan Vanwesemael (VV Sint-Truiden) sieht eine Gelbe Karte.
7'
Vorbeigeschossen. Rasmus Kristensen (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Sofus Johannesen mit einer Flanke nach einer Ecke.
7'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Leo Kokubo.
7'
Ball pariert. David Martínez (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Kjell Wätjen mit einem langen Ball.
3'
Vorbeigeschossen. Ryan Merlen (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ilias Sebaoui mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Midtjylland und VV Sint-Truiden.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.