Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Motherwell und SC Freiburg ist 1:3.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Motherwell und SC Freiburg ist 1:3.
96'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Motherwell und SC Freiburg ist 1:3. Keisuke Goto (SC Freiburg) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Vincenzo Grifo mit einer Flanke nach einer Ecke.
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95'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Ewan Wilson.
93'
Foul von Cyriaque Irié (SC Freiburg).
93'
Ibrahim Said (FC Motherwell) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Ball pariert. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Vincenzo Grifo mit einer Flanke.
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91'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Ewan Wilson.
91'
Ball abgeblockt. Cyriaque Irié (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matthias Ginter.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel SC Freiburg. Berkay Yilmaz kommt für Derry Scherhant.
90'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Ibrahim Said (FC Motherwell).
88'
Foul von Cyriaque Irié (SC Freiburg).
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88'
Emmanuel Longelo (FC Motherwell) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Cyriaque Irié (SC Freiburg).
87'
Olly Whyte (FC Motherwell) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ball abgeblockt. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Jamie Knight-Lebel.
86'
Ball abgeblockt. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Derry Scherhant.
85'
Ball abgeblockt. Philipp Treu (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maximilian Eggestein.
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83'
Foul von Yannik Engelhardt (SC Freiburg).
83'
Ibrahim Said (FC Motherwell) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Vorbeigeschossen. Seb Palmer-Houlden (FC Motherwell) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Stephen O'Donnell mit einer Flanke.
80'
Wechsel SC Freiburg. Philipp Lienhart kommt für Max Rosenfelder aufgrund einer Verletzung.
80'
Wechsel SC Freiburg. Keisuke Goto kommt für Igor Matanovic.
79'
Das Spiel läuft wieder.
79'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Max Rosenfelder (SC Freiburg).
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78'
Wechsel FC Motherwell. Stephen O'Donnell kommt für Jake Girdwood-Reich.
78'
Wechsel FC Motherwell. Olly Whyte kommt für Joe Hodge.
77'
Vorbeigeschossen. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
76'
Vorbeigeschossen. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Maximilian Eggestein mit einer Flanke nach einer Ecke.
75'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Alex Paulsen.
75'
Ball pariert. Derry Scherhant (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Vincenzo Grifo.
74'
Wechsel SC Freiburg. Cyriaque Irié kommt für Niklas Beste.
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74'
Wechsel SC Freiburg. Vincenzo Grifo kommt für Yuito Suzuki.
73'
Vorbeigeschossen. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Niklas Beste.
71'
Wechsel FC Motherwell. Willy Vogt kommt für Tawanda Maswanhise.
70'
Wechsel FC Motherwell. Ewan Wilson kommt für Alex Lowry.
69'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Ibrahim Said (FC Motherwell).
68'
Vorbeigeschossen. Yuito Suzuki (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Maximilian Eggestein nach einer Standardsituation.
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67'
Alex Lowry (FC Motherwell) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Yuito Suzuki (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Alex Lowry (FC Motherwell).
66'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
66'
Jake Girdwood-Reich (FC Motherwell) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Motherwell und SC Freiburg ist 1:2. Matthias Ginter (SC Freiburg) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
65'
Martin Moormann (FC Motherwell) sieht die Rote Karte.
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61'
VAR Entscheidung: Karte geändert Martin Moormann (FC Motherwell).
61'
Elfmeter für SC Freiburg. Yannik Engelhardt wurde im Strafraum gefoult.
61'
Martin Moormann verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
59'
Abseits FC Motherwell. Lukas Fadinger spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jake Girdwood-Reich im Abseits.
59'
Niklas Beste (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Foul von Niklas Beste (SC Freiburg).
58'
Lukas Fadinger (FC Motherwell) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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57'
Vorbeigeschossen. Tawanda Maswanhise (FC Motherwell) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jamie Knight-Lebel.
53'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Tawanda Maswanhise (FC Motherwell).
52'
Foul von Yannik Engelhardt (SC Freiburg).
52'
Tawanda Maswanhise (FC Motherwell) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Vorbeigeschossen. Yannik Engelhardt (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Niklas Beste mit einer Flanke nach einer Ecke.
51'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Fadinger.
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50'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Emmanuel Longelo.
47'
Abseits SC Freiburg. Matthias Ginter spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Igor Matanovic im Abseits.
45'
Wechsel FC Motherwell. Seb Palmer-Houlden kommt für Regan Charles-Cook.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Motherwell und SC Freiburg ist 1:1.
49'
Vorbeigeschossen. Niklas Beste (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Igor Matanovic.
47'
Foul von Yuito Suzuki (SC Freiburg).
47'
Lukas Fadinger (FC Motherwell) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
47'
Vorbeigeschossen. Martin Moormann (FC Motherwell) versucht es per Kopf aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alex Lowry mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
46'
Foul von Jordy Makengo (SC Freiburg).
46'
Tawanda Maswanhise (FC Motherwell) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Ecke FC Motherwell. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Eggestein.
44'
Ecke FC Motherwell. Die Ecke wurde verursacht von Max Rosenfelder.
44'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
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44'
Jamie Knight-Lebel (FC Motherwell) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Abseits SC Freiburg. Igor Matanovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jordy Makengo im Abseits.
40'
Foul von Max Rosenfelder (SC Freiburg).
40'
Ibrahim Said (FC Motherwell) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball pariert. Philipp Treu (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Igor Matanovic mit dem Kopf.
39'
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Regan Charles-Cook (FC Motherwell).
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39'
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Alex Lowry (FC Motherwell).
39'
Lukas Fadinger (FC Motherwell) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Lukas Fadinger (FC Motherwell).
37'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Emmanuel Longelo (FC Motherwell).
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36'
Ball pariert. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
34'
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Ibrahim Said (FC Motherwell).
28'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Motherwell und SC Freiburg ist 1:1. Matthias Ginter (SC Freiburg) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Igor Matanovic nach einer Standardsituation.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
28'
Ball abgeblockt. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Derry Scherhant mit einer Flanke.
27'
Derry Scherhant (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Tawanda Maswanhise (FC Motherwell).
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26'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Tawanda Maswanhise (FC Motherwell).
25'
Ball pariert. Yuito Suzuki (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maximilian Eggestein.
22'
Derry Scherhant (SC Freiburg) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz, - nach einem direkten Freistoss.
21'
Joe Hodge (FC Motherwell) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
Yuito Suzuki (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Joe Hodge (FC Motherwell).
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19'
Foul von Derry Scherhant (SC Freiburg).
19'
Tawanda Maswanhise (FC Motherwell) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Alex Paulsen.
15'
Ball pariert. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Derry Scherhant.
14'
Ball abgeblockt. Philipp Treu (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
14'
Ball abgeblockt. Niklas Beste (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
12'
Foul von Yannik Engelhardt (SC Freiburg).
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12'
Ibrahim Said (FC Motherwell) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Gefährliches Spiel von Jordy Makengo (SC Freiburg).
11'
Regan Charles-Cook (FC Motherwell) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ball pariert. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Niklas Beste mit einer Flanke.
9'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Jamie Knight-Lebel (FC Motherwell).
9'
Vorbeigeschossen. Philipp Treu (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei nach einer Ecke.
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8'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Jamie Knight-Lebel.
8'
Ball abgeblockt. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Max Rosenfelder.
2'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Motherwell und SC Freiburg ist 1:0. Regan Charles-Cook (FC Motherwell) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Emmanuel Longelo.
1'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
1'
Martin Moormann (FC Motherwell) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Motherwell und SC Freiburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.