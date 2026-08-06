Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Noah Jerewan und FC Sion ist 2:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Noah Jerewan und FC Sion ist 2:2.
91'
Foul von Michael Pavlovic (FC Noah Jerewan).
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91'
Ali Kabacalman (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Donat Rrudhani (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Josias Lukembila.
88'
Abseits FC Noah Jerewan. Hélder Ferreira spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marin Jakolis im Abseits.
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87'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Nathanaël Saintini.
87'
Ball abgeblockt. Josias Lukembila (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Théo Berdayes.
85'
Foul von Marin Jakolis (FC Noah Jerewan).
85'
Ali Kabacalman (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Vorbeigeschossen. Hélder Ferreira (FC Noah Jerewan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Michael Pavlovic.
82'
Marin Jakolis (FC Noah Jerewan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Jan Kronig (FC Sion).
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80'
Foul von Nathanaël Saintini (FC Noah Jerewan).
80'
Josias Lukembila (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Ball pariert. Théo Berdayes (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
79'
Vorbeigeschossen. Hélder Ferreira (FC Noah Jerewan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Michael Pavlovic mit einer Flanke.
75'
Wechsel FC Sion. Josias Lukembila kommt für Ilyas Chouaref.
74'
Handspiel von Numa Lavanchy (FC Sion).
74'
Ball pariert. Marquinhos Cipriano (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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74'
Ball pariert. Donat Rrudhani (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einem Steilpass.
73'
Foul von Takuto Oshima (FC Noah Jerewan).
73'
Ali Kabacalman (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Eric Boakye.
71'
Ball abgeblockt. Marquinhos Cipriano (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ali Kabacalman.
69'
Ball pariert. Théo Berdayes (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
67'
Wechsel FC Noah Jerewan. Sergey Muradyan kommt für Gor Manvelyan.
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66'
Vorbeigeschossen. Ali Kabacalman (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jan Kronig nach einer Standardsituation.
66'
Ball abgeblockt. Donat Rrudhani (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
64'
Stone Mambo (FC Noah Jerewan) sieht die Rote Karte.
64'
Foul von Stone Mambo (FC Noah Jerewan).
64'
Donat Rrudhani (FC Sion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Ball abgeblockt. Marin Jakolis (FC Noah Jerewan) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Valentin Costache mit einer Flanke.
60'
Wechsel FC Noah Jerewan. Valentin Costache kommt für Marko Lazetic.
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60'
Wechsel FC Sion. Donat Rrudhani kommt für Franck Surdez.
60'
Wechsel FC Sion. Théo Berdayes kommt für Winsley Boteli.
60'
Vorbeigeschossen. Hélder Ferreira (FC Noah Jerewan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marin Jakolis mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
59'
Marin Jakolis (FC Noah Jerewan) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Ilyas Chouaref (FC Sion).
57'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Noah Jerewan und FC Sion ist 2:2. Ilyas Chouaref (FC Sion) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Winsley Boteli.
57'
Vorbeigeschossen. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marquinhos Cipriano mit einer Flanke.
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54'
Foul von Marko Lazetic (FC Noah Jerewan).
54'
Ali Kabacalman (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Marko Lazetic (FC Noah Jerewan).
54'
Baltazar Costa (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Vorbeigeschossen. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einer Flanke.
53'
Handspiel von Takuto Oshima (FC Noah Jerewan).
52'
Vorbeigeschossen. Marko Lazetic (FC Noah Jerewan) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Michael Pavlovic.
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51'
Foul von Marko Lazetic (FC Noah Jerewan).
51'
Noé Sow (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Nathanaël Saintini (FC Noah Jerewan).
50'
Anthony Racioppi (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ecke FC Noah Jerewan. Die Ecke wurde verursacht von Numa Lavanchy.
47'
Foul von Michael Pavlovic (FC Noah Jerewan).
47'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Wechsel FC Noah Jerewan. Michael Pavlovic kommt für David Sualehe aufgrund einer Verletzung.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Noah Jerewan und FC Sion ist 2:1.
50'
Abseits FC Noah Jerewan. Hélder Ferreira spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marko Lazetic im Abseits.
50'
Ball pariert. Gustavo Sangaré (FC Noah Jerewan) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten.
50'
Ball abgeblockt. Gor Manvelyan (FC Noah Jerewan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Gor Manvelyan (FC Noah Jerewan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Ilyas Chouaref (FC Sion).
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Das Spiel läuft wieder.
42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung David Sualehe (FC Noah Jerewan).
40'
Foul von Gor Manvelyan (FC Noah Jerewan).
40'
Franck Surdez (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Marin Jakolis (FC Noah Jerewan).
38'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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32'
Wechsel FC Noah Jerewan. Eric Boakye kommt für Hovhannes Hambardzumyan aufgrund einer Verletzung.
31'
Foul von Marko Lazetic (FC Noah Jerewan).
31'
Anthony Racioppi (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Wechsel FC Sion. Marquinhos Cipriano kommt für Rilind Nivokazi.
28'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah Jerewan).
26'
Gelb-Rote Karte für Nias Hefti (FC Sion) für überhartes Einsteigen.
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26'
Hovhannes Hambardzumyan (FC Noah Jerewan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Nias Hefti (FC Sion).
25'
Vorbeigeschossen. Marko Lazetic (FC Noah Jerewan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Hélder Ferreira.
24'
Gustavo Sangaré (FC Noah Jerewan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Franck Surdez (FC Sion).
24'
Ball abgeblockt. Franck Surdez (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Ball abgeblockt. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nias Hefti mit einer Flanke.
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23'
Foul von Hélder Ferreira (FC Noah Jerewan).
23'
Franck Surdez (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Takuto Oshima (FC Noah Jerewan).
22'
Rilind Nivokazi (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Noah Jerewan und FC Sion ist 2:1. Gor Manvelyan (FC Noah Jerewan) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Hélder Ferreira mit einer Flanke.
14'
Handspiel von Baltazar Costa (FC Sion).
13'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Noah Jerewan und FC Sion ist 1:1. Winsley Boteli (FC Sion) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Franck Surdez mit einer Flanke nach einem Konter.
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12'
Foul von Ilyas Chouaref (FC Sion).
12'
David Sualehe (FC Noah Jerewan) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Rilind Nivokazi (FC Sion).
9'
Takuto Oshima (FC Noah Jerewan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Noah Jerewan und FC Sion ist 1:0. Hélder Ferreira (FC Noah Jerewan) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
4'
Nias Hefti (FC Sion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
3'
Elfmeter für FC Noah Jerewan. Hélder Ferreira wurde im Strafraum gefoult.
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3'
Nias Hefti verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
2'
Ball pariert. Takuto Oshima (FC Noah Jerewan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Noah Jerewan und FC Sion.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.