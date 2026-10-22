FC Nordsjælland

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und ZSKA Sofia ist 2:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und ZSKA Sofia ist 2:2.
96'
Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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96'
Foul von Facundo Rodríguez (ZSKA Sofia).
95'
Foul von Alexander Lind (FC Nordsjaelland).
95'
Ángelo Martino (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Abseits ZSKA Sofia. Stefano Sensi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Catalin Itu im Abseits.
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92'
Abseits ZSKA Sofia. Isaac Solet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Leandro Godoy im Abseits.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Bruno Jordão (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte.
90'
Noah Markmann (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte.
90'
Isaac Solet (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte.
90'
Andreas Hansen (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte.
88'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und ZSKA Sofia ist 2:2. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
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88'
Ball pariert. Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bruno Jordão.
87'
Vorbeigeschossen. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alexander Lind nach einem Konter.
85'
Markus Walker (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Isaac Solet (ZSKA Sofia).
84'
Wechsel ZSKA Sofia. James Eto'o kommt für Pastor.
84'
Teodor Ivanov (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Alexander Lind (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Teodor Ivanov (ZSKA Sofia).
84'
Ball abgeblockt. Teodor Ivanov (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bruno Jordão.
82'
Ball pariert. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mark Brink.
81'
Wechsel FC Nordsjaelland. Markus Walker kommt für Juho Lähteenmäki.
81'
Wechsel FC Nordsjaelland. Mark Brink kommt für Ibrahim Adel.
80'
Ball abgeblockt. Ángelo Martino (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
78'
Alexander Lind (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von Teodor Ivanov (ZSKA Sofia).
78'
Ball pariert. Isaac Solet (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pastor.
77'
Wechsel ZSKA Sofia. Isaac Solet kommt für Dinis Almeida.
77'
Wechsel ZSKA Sofia. Teodor Ivanov kommt für Max Ebong.
77'
Vorbeigeschossen. Bruno Jordão (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dinis Almeida nach einer Standardsituation.
76'
Gelb-Rote Karte für Justin Janssen (FC Nordsjaelland) für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
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76'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Vorbeigeschossen. Malte Heyde (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einem Konter.
74'
Ball pariert. Alexander Lind (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Malte Heyde.
73'
Vorbeigeschossen. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Bruno Jordão mit einem Steilpass.
72'
Ball abgeblockt. Alexander Lind (FC Nordsjaelland) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Runar Norheim mit einer Flanke.
72'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Facundo Rodríguez.
71'
Ball abgeblockt. Alexander Lind (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juho Lähteenmäki.
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70'
Foul von Runar Norheim (FC Nordsjaelland).
70'
Ángelo Martino (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Ball abgeblockt. Stefano Sensi (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ioannis Pittas.
69'
Foul von Alexander Lind (FC Nordsjaelland).
69'
Ángelo Martino (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und ZSKA Sofia ist 2:1. Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Alexander Lind.
65'
Wechsel ZSKA Sofia. Catalin Itu kommt für Petko Panayotov.
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64'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Dinis Almeida.
64'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Petko Panayotov (ZSKA Sofia).
62'
Wechsel FC Nordsjaelland. Hjalte Boe Rasmussen kommt für Villum Berthelsen.
62'
Wechsel FC Nordsjaelland. Malte Heyde kommt für Nicklas Røjkjær.
61'
Ball abgeblockt. Stephen Acquah (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
60'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Fedor Lapoukhov.
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60'
Ball pariert. Justin Janssen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
60'
Ball abgeblockt. Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Max Ebong.
59'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Vorbeigeschossen. Petko Panayotov (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Max Ebong.
56'
Vorbeigeschossen. Pastor (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bruno Jordão.
55'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und ZSKA Sofia ist 1:1. Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Noah Markmann.
54'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Foul von Stefano Sensi (ZSKA Sofia).
52'
Abseits ZSKA Sofia. Ángelo Martino spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Leandro Godoy im Abseits.
50'
Foul von Tobias Salquist (FC Nordsjaelland).
50'
Dinis Almeida (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Stefano Sensi.
48'
Vorbeigeschossen. Bruno Jordão (ZSKA Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Stefano Sensi mit einer Flanke nach einer Ecke.
48'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Runar Norheim.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und ZSKA Sofia ist 0:1.
49'
Noah Markmann (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Petko Panayotov (ZSKA Sofia).
47'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Facundo Rodríguez.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Juho Lähteenmäki.
43'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Foul von Pastor (ZSKA Sofia).
42'
Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Ioannis Pittas (ZSKA Sofia).
40'
Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Petko Panayotov (ZSKA Sofia).
39'
Foul von Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland).
39'
Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Ball abgeblockt. Max Ebong (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
39'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
39'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Abseits FC Nordsjaelland. Nicklas Røjkjær spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ibrahim Adel im Abseits.
36'
Stephen Acquah (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Foul von Stephen Acquah (FC Nordsjaelland).
36'
Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Foul von Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland).
34'
Bruno Jordão (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Abseits FC Nordsjaelland. Ibrahim Adel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Juho Lähteenmäki im Abseits.
32'
Das Spiel läuft wieder.
31'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Petko Panayotov (ZSKA Sofia).
30'
Wechsel FC Nordsjaelland. Tobias Salquist kommt für Victor Nelsson aufgrund einer Verletzung.
30'
Das Spiel läuft wieder.
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28'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Victor Nelsson (FC Nordsjaelland).
28'
Foul von Victor Nelsson (FC Nordsjaelland).
28'
Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland).
26'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Stefano Sensi (ZSKA Sofia).
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25'
Ball pariert. Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Runar Norheim mit einer Flanke.
22'
Ball abgeblockt. Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
20'
Dinis Almeida (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Foul von Dinis Almeida (ZSKA Sofia).
20'
Alexander Lind (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Andreas Hansen.
16'
Ball pariert. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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15'
Foul von Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland).
15'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ball pariert. Ángelo Martino (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Stefano Sensi.
12'
Abseits FC Nordsjaelland. Ibrahim Adel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexander Lind im Abseits.
11'
Foul von Petko Panayotov (ZSKA Sofia).
11'
Stephen Acquah (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Vorbeigeschossen. Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ángelo Martino.
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10'
Foul von Pastor (ZSKA Sofia).
10'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und ZSKA Sofia ist 0:1. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Stefano Sensi.
7'
Abseits FC Nordsjaelland. Justin Janssen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ibrahim Adel im Abseits.
5'
Abseits ZSKA Sofia. Bruno Jordão spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ioannis Pittas im Abseits.
5'
Ángelo Martino (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland).
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2'
Ball pariert. Stefano Sensi (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Leandro Godoy.
1'
Abseits FC Nordsjaelland. Nicklas Røjkjær spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexander Lind im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Nordsjaelland und ZSKA Sofia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.