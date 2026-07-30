Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und GAIS Goteborg ist 6:0.
91'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und GAIS Goteborg ist 6:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) trifft die Latte mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Nicklas Røjkjær.
89'
Foul von Stephen Acquah (FC Nordsjaelland).
89'
Henry Sletsjøe (GAIS Goteborg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Malte Heyde (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Nikola Vasic (GAIS Goteborg).
87'
Foul von Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland).
87'
Oskar Ågren (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Malte Heyde (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Henry Sletsjøe (GAIS Goteborg).
84'
Vorbeigeschossen. Malte Heyde (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Adel.
83'
William Milovanovic (GAIS Goteborg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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83'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von William Milovanovic (GAIS Goteborg).
83'
Victor Gustafsen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Robin Wendin Thomasson (GAIS Goteborg).
82'
Stephen Acquah (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Foul von Stephen Acquah (FC Nordsjaelland).
82'
Nikola Vasic (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
6 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und GAIS Goteborg ist 6:0. Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
81'
Ball pariert. Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mark Brink mit einem langen Ball.
80'
Stephen Acquah (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Nikola Vasic (GAIS Goteborg).
80'
Foul von Malte Heyde (FC Nordsjaelland).
80'
Joackim Fagerjord (GAIS Goteborg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel FC Nordsjaelland. Mark Brink kommt für Villum Berthelsen.
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77'
August Wängberg (GAIS Goteborg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von August Wängberg (GAIS Goteborg).
76'
Ecke GAIS Goteborg. Die Ecke wurde verursacht von Juho Lähteenmäki.
76'
Foul von Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland).
76'
Anes Cardaklija (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Stephen Acquah (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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73'
Foul von Simon Jørgensen (GAIS Goteborg).
73'
Wechsel GAIS Goteborg. Henry Sletsjøe kommt für Róbert Thorkelsson.
73'
Wechsel GAIS Goteborg. Robin Wendin Thomasson kommt für Matteo de Brienne.
72'
Foul von Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland).
72'
August Wängberg (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Rasmus Niklasson Petrovic (GAIS Goteborg).
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70'
Peter Ankersen (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte.
70'
Ball abgeblockt. Simon Jørgensen (GAIS Goteborg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
69'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
67'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Rasmus Niklasson Petrovic (GAIS Goteborg).
65'
Wechsel FC Nordsjaelland. Malte Heyde kommt für Justin Janssen.
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65'
Wechsel FC Nordsjaelland. Victor Gustafsen kommt für Runar Norheim.
65'
Wechsel FC Nordsjaelland. Ibrahim Adel kommt für Prince Amoako.
64'
Wechsel FC Nordsjaelland. Stephen Acquah kommt für Tobias Salquist.
64'
Wechsel GAIS Goteborg. Rasmus Niklasson Petrovic kommt für Oscar Pettersson.
64'
Wechsel GAIS Goteborg. Nikola Vasic kommt für Samuel Salter.
63'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und GAIS Goteborg ist 5:0. Prince Amoako (FC Nordsjaelland) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten links.
63'
Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel.
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59'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und GAIS Goteborg ist 4:0. Runar Norheim (FC Nordsjaelland) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum oben links. Vorbereitet von Nicklas Røjkjær.
59'
Ball abgeblockt. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
57'
Abseits FC Nordsjaelland. Villum Berthelsen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Juho Lähteenmäki im Abseits.
57'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Samuel Salter (GAIS Goteborg).
52'
Ball pariert. Runar Norheim (FC Nordsjaelland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Justin Janssen mit einem langen Ball.
51'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Oskar Ågren.
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51'
Ball abgeblockt. Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Peter Ankersen.
51'
Abseits GAIS Goteborg. Joackim Fagerjord spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen William Milovanovic im Abseits.
50'
Handspiel von Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland).
50'
Ball abgeblockt. Róbert Thorkelsson (GAIS Goteborg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von William Milovanovic.
49'
Abseits FC Nordsjaelland. Nicklas Røjkjær spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hjalte Boe Rasmussen im Abseits.
48'
Foul von Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland).
48'
Oskar Ågren (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Prince Amoako (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Anes Cardaklija (GAIS Goteborg).
47'
Foul von Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland).
47'
Joackim Fagerjord (GAIS Goteborg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel GAIS Goteborg. Simon Jørgensen kommt für Max Andersson.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und GAIS Goteborg ist 3:0.
47'
Foul von Prince Amoako (FC Nordsjaelland).
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47'
August Wängberg (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ball abgeblockt. Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Runar Norheim.
46'
Abseits GAIS Goteborg. Joackim Fagerjord spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oscar Pettersson im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Prince Amoako (FC Nordsjaelland).
45'
Anes Cardaklija (GAIS Goteborg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland).
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43'
Max Andersson (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball pariert. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Runar Norheim.
39'
Vorbeigeschossen. Róbert Thorkelsson (GAIS Goteborg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Samuel Salter.
36'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und GAIS Goteborg ist 3:0. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
36'
Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Nicklas Røjkjær.
36'
Ball abgeblockt. Prince Amoako (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Villum Berthelsen mit einem langen Ball.
33'
Abseits GAIS Goteborg. William Milovanovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Róbert Thorkelsson im Abseits.
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33'
Ball pariert. Oscar Pettersson (GAIS Goteborg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Joackim Fagerjord mit einem langen Ball.
32'
Ball abgeblockt. Matteo de Brienne (GAIS Goteborg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
30'
Prince Amoako (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von August Wängberg (GAIS Goteborg).
28'
Das Spiel läuft wieder.
27'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
25'
Ball pariert. Oscar Pettersson (GAIS Goteborg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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25'
Ball abgeblockt. Oscar Pettersson (GAIS Goteborg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Foul von Prince Amoako (FC Nordsjaelland).
24'
August Wängberg (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland).
23'
Samuel Salter (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Matteo de Brienne.
20'
Ball pariert. Prince Amoako (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Hjalte Boe Rasmussen mit einem langen Ball.
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19'
Ball abgeblockt. Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Ball abgeblockt. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicklas Røjkjær.
15'
Foul von Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland).
15'
Joackim Fagerjord (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
2 : 0
Pech für GAIS Goteborg - Eigentor von Oskar Ågren! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und GAIS Goteborg ist 2:0. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
14'
Vorbeigeschossen. Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hjalte Boe Rasmussen.
13'
Abseits GAIS Goteborg. Róbert Thorkelsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oscar Pettersson im Abseits.
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12'
Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von William Milovanovic (GAIS Goteborg).
11'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und GAIS Goteborg ist 1:0. Runar Norheim (FC Nordsjaelland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Villum Berthelsen mit einer Flanke nach einem Konter.
10'
Vorbeigeschossen. Oscar Pettersson (GAIS Goteborg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Standardsituation.
10'
Ball abgeblockt. Samuel Salter (GAIS Goteborg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von William Milovanovic.
9'
Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
9'
Foul von Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland).
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9'
William Milovanovic (GAIS Goteborg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ball pariert. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Justin Janssen mit einem Steilpass.
6'
Handspiel von Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland).
5'
Vorbeigeschossen. Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
4'
Oskar Ågren (GAIS Goteborg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
4'
Foul von Oskar Ågren (GAIS Goteborg).
4'
Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
2'
Vorbeigeschossen. Samuel Salter (GAIS Goteborg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Nordsjaelland und GAIS Goteborg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.