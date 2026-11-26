Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Panathinaikos ist 3:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Panathinaikos ist 3:2.
92'
Abseits FC Nordsjaelland. Justin Janssen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Malte Heyde im Abseits.
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92'
Vicente Taborda (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Foul von Levi García (Panathinaikos).
92'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Wechsel FC Nordsjaelland. Malte Heyde kommt für Ibrahim Adel.
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91'
Abseits Panathinaikos. Victor Kristiansen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cyriel Dessers im Abseits.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Vorbeigeschossen. Cyriel Dessers (Panathinaikos) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vicente Taborda mit einer Flanke nach einer Ecke.
88'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Andreas Hansen.
88'
Ball pariert. Cyriel Dessers (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Victor Kristiansen mit einer Flanke.
87'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Davide Calabria.
86'
Ball abgeblockt. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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86'
Foul von Davide Calabria (Panathinaikos).
86'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Rick van Drongelen.
82'
Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte.
82'
Levi García (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland).
81'
Wechsel Panathinaikos. Cyriel Dessers kommt für Triantafyllos Tsapras.
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80'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Panathinaikos ist 3:2. Alexander Lind (FC Nordsjaelland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Hjalte Boe Rasmussen mit einem Steilpass.
78'
2 : 2
Pech für Panathinaikos - Eigentor von Victor Kristiansen! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Panathinaikos ist 2:2. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
78'
Alexander Lind (FC Nordsjaelland) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Ibrahim Adel.
76'
Ball abgeblockt. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Runar Norheim.
75'
Wechsel Panathinaikos. Victor Kristiansen kommt für Facundo Pellistri.
75'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Vicente Taborda (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
74'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Andreas Hansen.
74'
Ball pariert. Imrân Louza (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Facundo Pellistri.
72'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Noah Markmann.
72'
Ball abgeblockt. Levi García (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Facundo Pellistri.
71'
Wechsel FC Nordsjaelland. Runar Norheim kommt für Nicklas Røjkjær.
71'
Levi García (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Foul von Victor Nelsson (FC Nordsjaelland).
68'
Foul von Vicente Taborda (Panathinaikos).
68'
Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Vorbeigeschossen. Elmin Rastoder (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Levi García.
67'
Imrân Louza (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland).
63'
Wechsel Panathinaikos. Imrân Louza kommt für Kings Kangwa.
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63'
Wechsel Panathinaikos. Vicente Taborda kommt für Adriano Jagusic.
63'
Wechsel Panathinaikos. Levi García kommt für Andrews Tetteh.
61'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Panathinaikos ist 1:2. Alexander Lind (FC Nordsjaelland) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Ibrahim Adel.
55'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Panathinaikos ist 0:2. Elmin Rastoder (Panathinaikos) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Adriano Jagusic.
54'
Ball pariert. Elmin Rastoder (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Davide Calabria.
52'
Ball abgeblockt. Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juho Lähteenmäki.
51'
Elmin Rastoder (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Foul von Noah Markmann (FC Nordsjaelland).
50'
Abseits FC Nordsjaelland. Justin Janssen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Peter Ankersen im Abseits.
50'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
49'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
49'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Vorbeigeschossen. Victor Nelsson (FC Nordsjaelland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nicklas Røjkjær mit einer Flanke nach einer Ecke.
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48'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Rick van Drongelen.
48'
Ball abgeblockt. Alexander Lind (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mark Brink mit einem Steilpass.
46'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Rick van Drongelen.
45'
Wechsel FC Nordsjaelland. Hjalte Boe Rasmussen kommt für Markus Walker.
45'
Wechsel FC Nordsjaelland. Mark Brink kommt für Mamadou Sadio.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Panathinaikos ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Panathinaikos ist 0:1. Adriano Jagusic (Panathinaikos) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Elmin Rastoder mit einem langen Ball nach einem Konter.
42'
Abseits FC Nordsjaelland. Ibrahim Adel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexander Lind im Abseits.
41'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
41'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Adriano Jagusic (Panathinaikos).
41'
Peter Ankersen (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Das Spiel läuft wieder.
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36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alexander Lind (FC Nordsjaelland).
36'
Adriano Jagusic (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Alexander Lind (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Adriano Jagusic (Panathinaikos).
35'
Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Kings Kangwa (Panathinaikos).
33'
Ball pariert. Rick van Drongelen (Panathinaikos) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Adriano Jagusic mit einer Flanke.
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33'
Andrews Tetteh (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Markus Walker (FC Nordsjaelland).
32'
Davide Calabria (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland).
31'
Andrews Tetteh (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Markus Walker (FC Nordsjaelland).
30'
Foul von Elmin Rastoder (Panathinaikos).
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30'
Andreas Hansen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball pariert. Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
29'
Ball abgeblockt. Kings Kangwa (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Ball abgeblockt. Kings Kangwa (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Ball pariert. Kings Kangwa (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Triantafyllos Tsapras.
26'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei.
25'
Foul von Victor Nelsson (FC Nordsjaelland).
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25'
Étienne Camara (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Iñaki Peña.
24'
Vorbeigeschossen. Mamadou Sadio (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Adel mit einer Flanke.
23'
Mamadou Sadio (FC Nordsjaelland) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Ibrahim Adel.
22'
Vorbeigeschossen. Adriano Jagusic (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Davide Calabria.
19'
Vorbeigeschossen. Kings Kangwa (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
18'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
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18'
Facundo Pellistri (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Vorbeigeschossen. Adriano Jagusic (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
18'
Ball abgeblockt. Adriano Jagusic (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrews Tetteh.
16'
Vorbeigeschossen. Peter Ankersen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mamadou Sadio.
15'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Elmin Rastoder (Panathinaikos).
13'
Foul von Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland).
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13'
Étienne Camara (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Peter Ankersen (FC Nordsjaelland).
12'
Kings Kangwa (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Kings Kangwa (Panathinaikos).
10'
Peter Ankersen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
9'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Foul von Mamadou Sadio (FC Nordsjaelland).
7'
Davide Calabria (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Kings Kangwa (Panathinaikos).
5'
Foul von Mamadou Sadio (FC Nordsjaelland).
5'
Facundo Pellistri (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Adriano Jagusic (Panathinaikos).
Werbung
3'
Noah Markmann (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Kings Kangwa (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Nordsjaelland und Panathinaikos.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.