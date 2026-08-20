Vorbeigeschossen. Mamadou Sadio (FC Nordsjælland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Stephen Acquah.
8'
Ball abgeblockt. Stephen Acquah (FC Nordsjælland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicklas Røjkjær.
6'
Foul von Ibrahim Adel (FC Nordsjælland).
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6'
Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Leon Frokaj (FC St. Gallen 1879).
6'
Mamadou Sadio (FC Nordsjælland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ball abgeblockt. Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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5'
Ball abgeblockt. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
5'
Ball pariert. Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aliou Balde mit einer Flanke.
3'
Foul von Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879).
3'
Mamadou Sadio (FC Nordsjælland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Tobias Salquist (FC Nordsjælland).
2'
Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Vorbeigeschossen. Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Nordsjælland und FC St. Gallen 1879.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.