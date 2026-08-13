Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Valur Reykjavik ist 5:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Valur Reykjavik ist 5:0.
93'
Mamadou Sadio (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
93'
Foul von Lúkas Heimisson (Valur Reykjavik).
93'
Vorbeigeschossen. Hólmar Eyjólfsson (Valur Reykjavik) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tryggvi Haraldsson mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
92'
Foul von Mamadou Sadio (FC Nordsjaelland).
92'
Tryggvi Haraldsson (Valur Reykjavik) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
91'
Vorbeigeschossen. Levy Néné (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Lúkas Heimisson (Valur Reykjavik).
90'
Das Spiel läuft wieder.
89'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Nordsjaelland).
88'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Noah Markmann (FC Nordsjaelland).
87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ingimar Støle (Valur Reykjavik).
86'
Foul von Noah Markmann (FC Nordsjaelland).
86'
Ingimar Støle (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Samúel Fridjónsson.
84'
Ball pariert. Lúkas Heimisson (Valur Reykjavik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Myles Veldman.
84'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
Werbung
84'
Dagur Gardarsson (Valur Reykjavik) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Vorbeigeschossen. Mamadou Sadio (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Justin Janssen mit einer Flanke.
81'
Vorbeigeschossen. Markus Walker (FC Nordsjaelland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Levy Néné mit einer Flanke.
79'
Ball abgeblockt. Justin Janssen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Shkelzen Veseli (Valur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Shkelzen Veseli (Valur Reykjavik).
Werbung
77'
Abseits FC Nordsjaelland. Villum Berthelsen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Victor Gustafsen im Abseits.
76'
Ball abgeblockt. Dagur Gardarsson (Valur Reykjavik) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Myles Veldman mit einem langen Ball.
76'
Foul von Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland).
76'
Shkelzen Veseli (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Ball pariert. Lúkas Heimisson (Valur Reykjavik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Myles Veldman.
74'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Valur Reykjavik ist 5:0. Levy Néné (FC Nordsjaelland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Mamadou Sadio.
73'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
Werbung
73'
Ingimar Støle (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
73'
Dagur Gardarsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Valur Reykjavik ist 4:0. Mamadou Sadio (FC Nordsjaelland) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Villum Berthelsen.
71'
Wechsel FC Nordsjaelland. Levy Néné kommt für Prince Amoako.
69'
Wechsel Valur Reykjavik. Bjarni Antonsson kommt für Jónatan Jónsson.
69'
Ball abgeblockt. Prince Amoako (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Justin Janssen.
Werbung
68'
Foul von Noah Markmann (FC Nordsjaelland).
68'
Patrick Pedersen (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ball abgeblockt. Matej Tuka (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Villum Berthelsen mit dem Kopf.
67'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Jónatan Jónsson.
66'
Foul von Matej Tuka (FC Nordsjaelland).
66'
Shkelzen Veseli (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Vorbeigeschossen. Mamadou Sadio (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
Werbung
65'
Vorbeigeschossen. Jónatan Jónsson (Valur Reykjavik) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dagur Gardarsson.
64'
Ball abgeblockt. Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Justin Janssen.
64'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Hólmar Eyjólfsson.
64'
Ball abgeblockt. Mark Brink (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Villum Berthelsen.
64'
Foul von Victor Gustafsen (FC Nordsjaelland).
64'
Samúel Fridjónsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Valur Reykjavik ist 3:0. Markus Walker (FC Nordsjaelland) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum oben rechts.
Werbung
62'
Ball pariert. Mamadou Sadio (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Prince Amoako.
60'
Wechsel FC Nordsjaelland. Mamadou Sadio kommt für Hjalte Boe Rasmussen.
60'
Wechsel FC Nordsjaelland. Justin Janssen kommt für Nicklas Røjkjær.
60'
Wechsel Valur Reykjavik. Shkelzen Veseli kommt für Jakob Pálsson.
60'
Wechsel Valur Reykjavik. Patrick Pedersen kommt für Markus Nakkim.
60'
Wechsel Valur Reykjavik. Dagur Gardarsson kommt für Hördur Gunnarsson.
60'
Wechsel Valur Reykjavik. Ingimar Støle kommt für Birkir Heimisson.
Werbung
59'
Markus Nakkim (Valur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Andreas Hansen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Markus Nakkim (Valur Reykjavik).
58'
Foul von Noah Markmann (FC Nordsjaelland).
58'
Hördur Gunnarsson (Valur Reykjavik) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ecke Valur Reykjavik. Die Ecke wurde verursacht von Stephen Acquah.
56'
Ecke Valur Reykjavik. Die Ecke wurde verursacht von Markus Walker.
Werbung
54'
Ball pariert. Prince Amoako (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Matej Tuka mit dem Kopf.
52'
Foul von Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland).
52'
Hördur Gunnarsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ball pariert. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Noah Markmann mit einem Steilpass.
51'
Foul von Matej Tuka (FC Nordsjaelland).
51'
Jónatan Jónsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland).
Werbung
50'
Samúel Fridjónsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Markus Walker (FC Nordsjaelland).
50'
Myles Veldman (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Vorbeigeschossen. Prince Amoako (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nicklas Røjkjær.
47'
Victor Gustafsen (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Birkir Heimisson (Valur Reykjavik).
46'
Foul von Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland).
Werbung
46'
Hördur Gunnarsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FC Nordsjaelland. Matej Tuka kommt für Peter Ankersen.
45'
Wechsel FC Nordsjaelland. Markus Walker kommt für Juho Lähteenmäki.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Valur Reykjavik ist 2:0.
48'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Valur Reykjavik ist 2:0. Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Juho Lähteenmäki.
48'
Foul von Noah Markmann (FC Nordsjaelland).
48'
Hólmar Eyjólfsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
47'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Birkir Heimisson.
47'
Hördur Gunnarsson (Valur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Victor Gustafsen (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Hördur Gunnarsson (Valur Reykjavik).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Victor Gustafsen (FC Nordsjaelland).
45'
Lúkas Heimisson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
41'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Valur Reykjavik.
41'
Das Spiel läuft wieder.
40'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Samúel Fridjónsson (Valur Reykjavik).
39'
Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Samúel Fridjónsson (Valur Reykjavik).
37'
Foul von Stephen Acquah (FC Nordsjaelland).
37'
Frederik Schram (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
36'
Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Myles Veldman (Valur Reykjavik).
31'
Victor Gustafsen (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Birkir Heimisson (Valur Reykjavik).
28'
Vorbeigeschossen. Lúkas Heimisson (Valur Reykjavik) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Tryggvi Haraldsson mit einer Flanke.
28'
Vorbeigeschossen. Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mark Brink mit einer Flanke.
27'
Vorbeigeschossen. Prince Amoako (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Nicklas Røjkjær mit einem langen Ball.
Werbung
25'
Foul von Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland).
25'
Samúel Fridjónsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Schram.
24'
Ball pariert. Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Villum Berthelsen.
23'
Ball pariert. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Villum Berthelsen mit einem Steilpass.
22'
Ball pariert. Stephen Acquah (FC Nordsjaelland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Victor Gustafsen mit dem Kopf.
22'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Markus Nakkim.
Werbung
21'
Ball abgeblockt. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juho Lähteenmäki.
21'
Vorbeigeschossen. Tryggvi Haraldsson (Valur Reykjavik) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jakob Pálsson mit einem langen Ball.
20'
Ball pariert. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Villum Berthelsen.
19'
Vorbeigeschossen. Victor Gustafsen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Juho Lähteenmäki mit einem langen Ball.
16'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Jakob Pálsson.
15'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Birkir Heimisson.
15'
Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
15'
Foul von Markus Nakkim (Valur Reykjavik).
12'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Markus Nakkim.
12'
Ball abgeblockt. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Ball pariert. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mark Brink.
11'
Ball abgeblockt. Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
9'
Ball pariert. Mark Brink (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hjalte Boe Rasmussen.
8'
Vorbeigeschossen. Noah Markmann (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hjalte Boe Rasmussen.
Werbung
6'
Vorbeigeschossen. Mark Brink (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Prince Amoako mit einer Flanke.
6'
Ball abgeblockt. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Victor Gustafsen.
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Nordsjaelland und Valur Reykjavik ist 1:0. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Prince Amoako.
3'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Hördur Gunnarsson.
3'
Ball abgeblockt. Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Prince Amoako.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Nordsjaelland und Valur Reykjavik.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.