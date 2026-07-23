Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Santa Coloma und SK Rapid Wien ist 1:3.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Santa Coloma und SK Rapid Wien ist 1:3.
92'
Ball abgeblockt. Yusuf Demir (SK Rapid Wien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Moulaye Haïdara.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Santa Coloma und SK Rapid Wien ist 1:3. Moulaye Haïdara (SK Rapid Wien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Petter Nosa Dahl.
88'
Foul von Ercan Kara (SK Rapid Wien).
88'
David Andrade (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Vorbeigeschossen. Moulaye Haïdara (SK Rapid Wien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Bendegúz Bolla mit einer Flanke.
86'
Wechsel FC Santa Coloma. Andy kommt für Álex Gómez.
85'
Ecke SK Rapid Wien. Die Ecke wurde verursacht von Jorge Padilla.
85'
Ball pariert. Bendegúz Bolla (SK Rapid Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yusuf Demir.
85'
Ball abgeblockt. Kun Temenuzhkov (FC Santa Coloma) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
84'
Foul von Yusuf Demir (SK Rapid Wien).
84'
Roberto Abreu (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Vorbeigeschossen. Petter Nosa Dahl (SK Rapid Wien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Bendegúz Bolla.
83'
Vorbeigeschossen. Raly Cabral (FC Santa Coloma) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kun Temenuzhkov mit einer Flanke.
81'
Yusuf Demir (SK Rapid Wien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Jorge Padilla (FC Santa Coloma).
80'
Wechsel SK Rapid Wien. Jannes Horn kommt für Jonas Auer.
79'
Nicolas Bajlicz (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Roberto Abreu (FC Santa Coloma).
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78'
Ball pariert. Jonas Auer (SK Rapid Wien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Petter Nosa Dahl mit dem Kopf.
77'
Foul von Petter Nosa Dahl (SK Rapid Wien).
77'
David Andrade (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel SK Rapid Wien. Jakob Schöller kommt für Serge-Philippe Raux-Yao.
75'
Ball pariert. Petter Nosa Dahl (SK Rapid Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
75'
Matthias Seidl (SK Rapid Wien) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Moulaye Haïdara.
72'
Ecke SK Rapid Wien. Die Ecke wurde verursacht von Guti.
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71'
Vorbeigeschossen. Roberto Abreu (FC Santa Coloma) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kun Temenuzhkov.
71'
Vorbeigeschossen. Kun Temenuzhkov (FC Santa Coloma) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von David Andrade mit einer Flanke.
70'
Foul von Yusuf Demir (SK Rapid Wien).
70'
Guti (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Wechsel FC Santa Coloma. Raly Cabral kommt für Pedra Muñoz.
69'
Wechsel FC Santa Coloma. Roberto Abreu kommt für Iñigo Barrenetxea.
69'
Vorbeigeschossen. Yusuf Demir (SK Rapid Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
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67'
Wechsel SK Rapid Wien. Nicolas Bajlicz kommt für Romeo Amané.
67'
Wechsel SK Rapid Wien. Petter Nosa Dahl kommt für Nikolaus Wurmbrand.
67'
Wechsel SK Rapid Wien. Moulaye Haïdara kommt für Tonni Adamsen.
66'
Ball pariert. Kun Temenuzhkov (FC Santa Coloma) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Álex Rasines mit dem Kopf.
64'
Ball abgeblockt. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid Wien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tonni Adamsen.
62'
Wechsel FC Santa Coloma. Kun Temenuzhkov kommt für Guillaume López.
62'
Ecke FC Santa Coloma. Die Ecke wurde verursacht von Nenad Cvetkovic.
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62'
Ball abgeblockt. Guillaume López (FC Santa Coloma) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedra Muñoz mit einer Flanke.
61'
Ball pariert. Tonni Adamsen (SK Rapid Wien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Matthias Seidl.
58'
Abseits SK Rapid Wien. Yusuf Demir spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nenad Cvetkovic im Abseits.
58'
Ecke SK Rapid Wien. Die Ecke wurde verursacht von Guti.
58'
Ball abgeblockt. Tonni Adamsen (SK Rapid Wien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ercan Kara.
56'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Santa Coloma und SK Rapid Wien ist 1:2. Yusuf Demir (SK Rapid Wien) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte.
54'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Santa Coloma und SK Rapid Wien ist 1:1. Pedra Muñoz (FC Santa Coloma) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Adrià Arjona mit einem langen Ball.
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54'
Bendegúz Bolla (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Guillaume López (FC Santa Coloma).
53'
Foul von Yusuf Demir (SK Rapid Wien).
53'
Álex Gómez (FC Santa Coloma) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Santa Coloma und SK Rapid Wien ist 0:1. Serge-Philippe Raux-Yao (SK Rapid Wien) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Yusuf Demir mit einer Flanke nach einer Ecke.
50'
Ecke SK Rapid Wien. Die Ecke wurde verursacht von Miguel López.
48'
Abseits FC Santa Coloma. Álex Rasines spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pedra Muñoz im Abseits.
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47'
Foul von Tonni Adamsen (SK Rapid Wien).
47'
Adrià Arjona (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ball pariert. Ercan Kara (SK Rapid Wien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Romeo Amané.
47'
Vorbeigeschossen. Álex Gómez (FC Santa Coloma) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Guillaume López.
46'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen (SK Rapid Wien).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Santa Coloma und SK Rapid Wien ist 0:0.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Matthias Seidl (SK Rapid Wien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Álex Gómez (FC Santa Coloma).
44'
Abseits SK Rapid Wien. Tonni Adamsen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ercan Kara im Abseits.
43'
Foul von Romeo Amané (SK Rapid Wien).
43'
Álex Gómez (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Matthias Seidl (SK Rapid Wien).
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42'
Jorge Padilla (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Romeo Amané (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Iñigo Barrenetxea (FC Santa Coloma).
34'
Vorbeigeschossen. Tonni Adamsen (SK Rapid Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ercan Kara.
33'
Ball abgeblockt. Yusuf Demir (SK Rapid Wien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bendegúz Bolla.
32'
Ecke SK Rapid Wien. Die Ecke wurde verursacht von Miguel López.
27'
Foul von Ercan Kara (SK Rapid Wien).
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27'
Jorge Padilla (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Handspiel von Bendegúz Bolla (SK Rapid Wien).
24'
Vorbeigeschossen. Guillaume López (FC Santa Coloma) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pedra Muñoz mit einer Flanke nach einer Ecke.
24'
Ecke FC Santa Coloma. Die Ecke wurde verursacht von Serge-Philippe Raux-Yao.
21'
Ecke SK Rapid Wien. Die Ecke wurde verursacht von Jorge Padilla.
20'
Abseits SK Rapid Wien. Romeo Amané spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jonas Auer im Abseits.
19'
Yusuf Demir (SK Rapid Wien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Foul von Miguel López (FC Santa Coloma).
17'
Yusuf Demir (SK Rapid Wien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Adrià Arjona (FC Santa Coloma).
15'
Nenad Cvetkovic (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Guillaume López (FC Santa Coloma).
13'
Foul von Yusuf Demir (SK Rapid Wien).
13'
Jorge Padilla (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Ball abgeblockt. Yusuf Demir (SK Rapid Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
12'
Serge-Philippe Raux-Yao (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Pedra Muñoz (FC Santa Coloma).
12'
Foul von Tonni Adamsen (SK Rapid Wien).
12'
Jorge Padilla (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ecke SK Rapid Wien. Die Ecke wurde verursacht von David Andrade.
8'
Vorbeigeschossen. Bendegúz Bolla (SK Rapid Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tonni Adamsen.
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7'
Vorbeigeschossen. Pedra Muñoz (FC Santa Coloma) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Iñigo Barrenetxea.
5'
Vorbeigeschossen. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid Wien) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp drüber.
4'
Foul von Yusuf Demir (SK Rapid Wien).
4'
Miguel López (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ball abgeblockt. Jonas Auer (SK Rapid Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tonni Adamsen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Santa Coloma und SK Rapid Wien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.