Nana Antwi (Beitar Jerusalem) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Boris Enow (Beitar Jerusalem) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24'
Foul von Boris Enow (Beitar Jerusalem).
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24'
Kelvin Boateng (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Vorbeigeschossen. Omer Atzili (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nana Antwi.
22'
Omer Atzili (Beitar Jerusalem) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Matteo Schablas (FK Austria Wien).
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20'
Vorbeigeschossen. Yarden Shua (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Omer Atzili.
19'
Vorbeigeschossen. Boris Enow (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nana Antwi mit dem Kopf nach einer Ecke.
19'
Ecke Beitar Jerusalem. Die Ecke wurde verursacht von Jonas Feddersen.
19'
Ball abgeblockt. Daniel Worko (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Johnbosco Kalu.
16'
Daniel Worko (Beitar Jerusalem) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Manfred Fischer (FK Austria Wien).
14'
Foul von Daniel Worko (Beitar Jerusalem).
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14'
Manfred Fischer (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ball pariert. Julian Hettwer (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Moritz Wels mit einem Steilpass.
13'
Ball abgeblockt. Moritz Wels (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julian Hettwer.
13'
Ball abgeblockt. Noam Muche (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
12'
Ecke Beitar Jerusalem. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Maybach.
10'
Foul von Nevo Shedo (Beitar Jerusalem).
10'
Manfred Fischer (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Das Spiel läuft wieder.
9'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Miguel Silva (Beitar Jerusalem).
7'
Foul von Nana Antwi (Beitar Jerusalem).
7'
Matteo Schablas (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Nana Antwi (Beitar Jerusalem) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Moritz Wels (FK Austria Wien).
3'
Ecke Beitar Jerusalem. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Nnodim.
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2'
Nana Antwi (Beitar Jerusalem) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Moritz Wels (FK Austria Wien).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Austria Wien und Beitar Jerusalem.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.