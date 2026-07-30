Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Austria Wien und FK Liepāja ist 3:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Austria Wien und FK Liepāja ist 3:1.
93'
Johannes Handl (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Ede Oloko (FK Liepāja).
93'
Ball pariert. Manfred Fischer (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Matteo Schablas.
93'
Ball pariert. Johannes Eggestein (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Reinhold Ranftl mit einer Flanke.
92'
Ball abgeblockt. Matteo Schablas (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Reinhold Ranftl mit einer Flanke.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Hasan Deshishku (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Leonel Strumia (FK Liepāja).
90'
Foul von Manfred Fischer (FK Austria Wien).
90'
Leonel Strumia (FK Liepāja) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Vorbeigeschossen. Bart Straalman (FK Liepāja) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber.
88'
Ball abgeblockt. Johannes Eggestein (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vasilije Markovic mit einer Flanke.
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86'
Abseits FK Austria Wien. Hasan Deshishku spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Johannes Eggestein im Abseits.
84'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Andriy Korobenko.
83'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Ilja Korotkovs.
79'
Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Ilja Korotkovs (FK Liepāja).
79'
Foul von Valentin Toifl (FK Austria Wien).
79'
Afonso Leite (FK Liepāja) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Abseits FK Austria Wien. Valentin Toifl spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Johannes Eggestein im Abseits.
73'
Das Spiel läuft wieder.
73'
Wechsel FK Austria Wien. Hasan Deshishku kommt für Julian Hettwer.
72'
Wechsel FK Liepāja. Lauris Lakutis kommt für Danila Patijcuks.
72'
Wechsel FK Liepāja. Afonso Leite kommt für Amar Haïdara.
70'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
70'
Vorbeigeschossen. Valentin Toifl (FK Austria Wien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Johannes Eggestein mit einer Flanke nach einer Ecke.
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70'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Vladislavs Sorokins.
68'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Bart Straalman.
66'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Austria Wien und FK Liepāja ist 3:1. Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Manfred Fischer.
66'
Johannes Handl (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Ede Oloko (FK Liepāja).
62'
Ball pariert. Ede Oloko (FK Liepāja) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
62'
Matteo Schablas (FK Austria Wien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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62'
Foul von Danila Patijcuks (FK Liepāja).
61'
Vorbeigeschossen. Jonas Feddersen (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Ecke.
61'
Ball abgeblockt. Julian Hettwer (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Philipp Maybach.
61'
Wechsel FK Austria Wien. Johannes Eggestein kommt für Kelvin Boateng.
60'
Wechsel FK Austria Wien. Manfred Fischer kommt für Lee Kang-Hee.
60'
Wechsel FK Austria Wien. Valentin Toifl kommt für Ibrahim Buhari.
60'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Bart Straalman.
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58'
Foul von Reinhold Ranftl (FK Austria Wien).
58'
Amar Haïdara (FK Liepāja) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Buhari (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
56'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Vladislavs Sorokins.
53'
Foul von Jonas Feddersen (FK Austria Wien).
53'
Danila Patijcuks (FK Liepāja) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ball abgeblockt. Amar Haïdara (FK Liepāja) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Danila Patijcuks mit einem langen Ball.
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48'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
48'
Danila Patijcuks (FK Liepāja) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FK Austria Wien. Johannes Handl kommt für Florian Wustinger.
45'
Wechsel FK Liepāja. Kyvon Leidsman kommt für Abiodun Ogunniyi.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Austria Wien und FK Liepāja ist 2:1.
48'
Ball pariert. Matteo Schablas (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Philipp Maybach mit einem Steilpass.
46'
Ball abgeblockt. Abiodun Ogunniyi (FK Liepāja) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leonel Strumia.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Kelvin Boateng (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Matteo Schablas.
42'
Wechsel FK Liepāja. Andriy Korobenko kommt für Vjaceslavs Isajevs aufgrund einer Verletzung.
41'
Ball pariert. Kelvin Boateng (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Vasilije Markovic.
39'
Ball pariert. Matteo Schablas (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ibrahim Buhari.
39'
Ball pariert. Vasilije Markovic (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Julian Hettwer mit einem langen Ball.
36'
Wechsel FK Liepāja. Ilja Korotkovs kommt für Rodolphe Ekou.
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34'
Rodolphe Ekou (FK Liepāja) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Vasilije Markovic (FK Austria Wien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Rodolphe Ekou (FK Liepāja).
32'
Ball pariert. Vjaceslavs Isajevs (FK Liepāja) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
32'
Ball abgeblockt. Bart Straalman (FK Liepāja) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vladislavs Sorokins mit einer Flanke.
31'
Ecke FK Liepāja. Die Ecke wurde verursacht von Reinhold Ranftl.
31'
Foul von Kelvin Boateng (FK Austria Wien).
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31'
Danila Patijcuks (FK Liepāja) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Austria Wien und FK Liepāja ist 2:1. Kelvin Boateng (FK Austria Wien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
29'
Ball pariert. Vasilije Markovic (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Reinhold Ranftl.
28'
Abseits FK Austria Wien. Vasilije Markovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matteo Schablas im Abseits.
27'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Vladislavs Sorokins.
26'
Foul von Abiodun Ogunniyi (FK Liepāja).
26'
Matteo Schablas (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
22'
Vorbeigeschossen. Vjaceslavs Isajevs (FK Liepāja) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Danila Patijcuks mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
21'
Danila Patijcuks (FK Liepāja) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Philipp Maybach (FK Austria Wien).
19'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Austria Wien und FK Liepāja ist 1:1. Jonas Feddersen (FK Austria Wien) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Philipp Maybach.
17'
Vjaceslavs Isajevs (FK Liepāja) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Kelvin Boateng (FK Austria Wien).
16'
Leonel Strumia (FK Liepāja) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
Foul von Leonel Strumia (FK Liepāja).
16'
Florian Wustinger (FK Austria Wien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Leonel Strumia.
14'
Ecke FK Liepāja. Die Ecke wurde verursacht von Jonas Feddersen.
14'
Ball abgeblockt. Abiodun Ogunniyi (FK Liepāja) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rodolphe Ekou.
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11'
Florian Wustinger (FK Austria Wien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
11'
Vladislavs Sorokins (FK Liepāja) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Florian Wustinger (FK Austria Wien).
8'
Marvin Martins (FK Liepāja) sieht die Rote Karte.
8'
Foul von Marvin Martins (FK Liepāja).
8'
Kelvin Boateng (FK Austria Wien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ecke FK Liepāja. Die Ecke wurde verursacht von Lee Kang-Hee.
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5'
Danila Patijcuks (FK Liepāja) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Philipp Maybach (FK Austria Wien).
4'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Austria Wien und FK Liepāja ist 0:1. Amar Haïdara (FK Liepāja) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
4'
Ball pariert. Danila Patijcuks (FK Liepāja) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Austria Wien und FK Liepāja.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.