Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Austria Wien und Sporting Braga ist 0:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Austria Wien und Sporting Braga ist 0:0.
94'
Vorbeigeschossen. Gabri Martínez (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mario Dorgeles.
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93'
Vorbeigeschossen. Lee Kang-Hee (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lee Tae-Seok.
92'
Moritz Wels (FK Austria Wien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).
91'
Wechsel Sporting Braga. Gabri Martínez kommt für Gabriel Silva.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
89'
Diogo Travassos (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Lee Tae-Seok (FK Austria Wien).
85'
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Sanel Saljic (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Adrian Bajrami (Sporting Braga).
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83'
Wechsel Sporting Braga. Jovan Milosevic kommt für Pau Víctor.
83'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Lee Kang-Hee.
80'
Wechsel FK Austria Wien. Hasan Deshishku kommt für Aleksandar Dragovic.
79'
Vorbeigeschossen. Moritz Wels (FK Austria Wien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
78'
João Moutinho (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Sanel Saljic (FK Austria Wien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von João Moutinho (Sporting Braga).
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78'
Ball pariert. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Víctor Gómez mit einer Flanke.
77'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Johannes Handl.
76'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Sahin-Radlinger.
75'
Foul von Daniel Nnodim (FK Austria Wien).
75'
Diogo Travassos (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Johannes Handl (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Diogo Travassos (Sporting Braga).
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73'
Handspiel von Moritz Wels (FK Austria Wien).
72'
Wechsel FK Austria Wien. Moritz Wels kommt für Johannes Eggestein.
71'
Foul von Sanel Saljic (FK Austria Wien).
71'
Mario Dorgeles (Sporting Braga) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Sahin-Radlinger.
69'
Ball pariert. Diogo Travassos (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pau Víctor.
68'
Aleksandar Dragovic (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Foul von Gabriel Silva (Sporting Braga).
67'
Vasilije Markovic (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Adrian Bajrami (Sporting Braga).
67'
Daniel Nnodim (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Pau Víctor (Sporting Braga).
65'
Wechsel FK Austria Wien. Daniel Nnodim kommt für Reinhold Ranftl aufgrund einer Verletzung.
65'
Wechsel FK Austria Wien. Vasilije Markovic kommt für Kelvin Boateng.
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64'
Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Diogo Travassos (Sporting Braga).
63'
Foul von Kelvin Boateng (FK Austria Wien).
63'
Diogo Travassos (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ball pariert. Mario Dorgeles (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
61'
Foul von Aleksandar Dragovic (FK Austria Wien).
61'
Mario Dorgeles (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Foul von Johannes Handl (FK Austria Wien).
59'
Diogo Travassos (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Wechsel Sporting Braga. Mario Dorgeles kommt für Diego Rodrigues.
55'
Wechsel Sporting Braga. Diogo Travassos kommt für Fran Navarro.
54'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Adrian Bajrami.
54'
Ball abgeblockt. Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lee Kang-Hee mit einem langen Ball.
50'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Vítor Carvalho.
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49'
Kelvin Boateng (FK Austria Wien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Adrian Bajrami (Sporting Braga).
47'
Johannes Handl (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Diego Rodrigues (Sporting Braga).
45'
Wechsel FK Austria Wien. Sanel Saljic kommt für Julian Hettwer.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Austria Wien und Sporting Braga ist 0:0.
46'
Kelvin Boateng (FK Austria Wien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Kelvin Boateng (FK Austria Wien).
45'
Vítor Carvalho (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Lee Kang-Hee (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Pau Víctor (Sporting Braga).
44'
Lee Kang-Hee (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Fran Navarro (Sporting Braga).
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44'
Foul von Aleksandar Dragovic (FK Austria Wien).
44'
Gabriel Silva (Sporting Braga) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Vorbeigeschossen. Manfred Fischer (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Aleksandar Dragovic.
41'
Ball abgeblockt. Pau Víctor (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fran Navarro.
41'
Ball abgeblockt. Víctor Gómez (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von João Moutinho.
40'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Sahin-Radlinger.
40'
Ball pariert. Gabriel Silva (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Diego Rodrigues.
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35'
Ball abgeblockt. Diego Rodrigues (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Lee Tae-Seok (FK Austria Wien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Foul von Lee Tae-Seok (FK Austria Wien).
34'
Víctor Gómez (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Fran Navarro (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte.
30'
Florian Wustinger (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Fran Navarro (Sporting Braga).
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29'
Manfred Fischer (FK Austria Wien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
Foul von Manfred Fischer (FK Austria Wien).
29'
Gabriel Silva (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Lee Kang-Hee (FK Austria Wien).
25'
Fran Navarro (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Vorbeigeschossen. Kelvin Boateng (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Johannes Eggestein.
20'
Ball pariert. Johannes Eggestein (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Julian Hettwer.
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19'
Vorbeigeschossen. Fran Navarro (Sporting Braga) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Diego Rodrigues mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
18'
Foul von Kelvin Boateng (FK Austria Wien).
18'
Gabriel Silva (Sporting Braga) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Lee Kang-Hee (FK Austria Wien).
17'
Fran Navarro (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Ball abgeblockt. Julian Hettwer (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Johannes Eggestein.
12'
Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).
12'
Foul von Florian Wustinger (FK Austria Wien).
12'
Diego Rodrigues (Sporting Braga) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Lee Kang-Hee (FK Austria Wien).
10'
Fran Navarro (Sporting Braga) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Vorbeigeschossen. Julian Hettwer (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Manfred Fischer mit einem langen Ball.
8'
Lee Kang-Hee (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Foul von Pau Víctor (Sporting Braga).
6'
Johannes Eggestein (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von João Moutinho (Sporting Braga).
5'
Lee Tae-Seok (FK Austria Wien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Víctor Gómez (Sporting Braga).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Austria Wien und Sporting Braga.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.