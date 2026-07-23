Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Liepāja und FK Austria Wien ist 0:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Liepāja und FK Austria Wien ist 0:2.
94'
Vorbeigeschossen. Manfred Fischer (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Matteo Schablas.
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93'
Ball abgeblockt. Amar Haïdara (FK Liepāja) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bart Straalman.
91'
Das Spiel läuft wieder.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Das Spiel ist unterbrochen (FK Austria Wien).
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88'
Ball abgeblockt. Roberts Untulis (FK Liepāja) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Afonso Leite.
86'
Foul von Philipp Maybach (FK Austria Wien).
86'
Amar Haïdara (FK Liepāja) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Wechsel FK Liepāja. Roberts Untulis kommt für Kyvon Leidsman.
83'
Wechsel FK Austria Wien. Valentin Toifl kommt für Ibrahim Buhari.
81'
Foul von Philipp Maybach (FK Austria Wien).
81'
Kyvon Leidsman (FK Liepāja) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Amar Haïdara (FK Liepāja).
79'
Vorbeigeschossen. Ede Oloko (FK Liepāja) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Amar Haïdara mit einer Flanke nach einer Ecke.
79'
Ecke FK Liepāja. Die Ecke wurde verursacht von Aleksandar Dragovic.
79'
Ball abgeblockt. Ede Oloko (FK Liepāja) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
78'
Abseits FK Austria Wien. Manfred Fischer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Julian Hettwer im Abseits.
76'
Ball abgeblockt. Amar Haïdara (FK Liepāja) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ede Oloko.
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75'
Wechsel FK Liepāja. Afonso Leite kommt für Abiodun Ogunniyi aufgrund einer Verletzung.
74'
Ball abgeblockt. Matteo Schablas (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Moritz Wels.
72'
Wechsel FK Austria Wien. Philipp Maybach kommt für Johannes Eggestein.
71'
Abseits FK Austria Wien. Aleksandar Dragovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Manfred Fischer im Abseits.
70'
Vjaceslavs Isajevs (FK Liepāja) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Manfred Fischer (FK Austria Wien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Vjaceslavs Isajevs (FK Liepāja).
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69'
Vorbeigeschossen. Ede Oloko (FK Liepāja) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Abiodun Ogunniyi.
69'
Florian Wustinger (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Kyvon Leidsman (FK Liepāja).
68'
Wechsel FK Liepāja. Andriy Korobenko kommt für Vladislavs Sorokins.
68'
Wechsel FK Liepāja. Danila Patijcuks kommt für Rodolphe Ekou.
67'
Ball pariert. Ilja Korotkovs (FK Liepāja) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vladislavs Sorokins mit einer Flanke.
66'
Foul von Florian Wustinger (FK Austria Wien).
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66'
Abiodun Ogunniyi (FK Liepāja) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Ball abgeblockt. Johannes Eggestein (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Moritz Wels.
63'
Ecke FK Liepāja. Die Ecke wurde verursacht von Ibrahim Buhari.
60'
Wechsel FK Austria Wien. Julian Hettwer kommt für Vasilije Markovic.
60'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
60'
Leonel Strumia (FK Liepāja) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Reinhold Ranftl (FK Austria Wien).
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59'
Bart Straalman (FK Liepāja) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ball abgeblockt. Moritz Wels (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Reinhold Ranftl.
57'
Vorbeigeschossen. Kyvon Leidsman (FK Liepāja) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bart Straalman.
55'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FK Liepāja und FK Austria Wien ist 0:2. Moritz Wels (FK Austria Wien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
55'
Ball abgeblockt. Moritz Wels (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51'
Vorbeigeschossen. Ede Oloko (FK Liepāja) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Abiodun Ogunniyi.
50'
Vorbeigeschossen. Moritz Wels (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jonas Feddersen mit einem langen Ball.
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49'
Abseits FK Liepāja. Bart Straalman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amar Haïdara im Abseits.
46'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
46'
Leonel Strumia (FK Liepāja) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FK Austria Wien. Moritz Wels kommt für Sanel Saljic.
45'
Wechsel FK Austria Wien. Aleksandar Dragovic kommt für Lee Kang-Hee.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Liepāja und FK Austria Wien ist 0:1.
47'
Ecke FK Liepāja. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Schablas.
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46'
Ecke FK Liepāja. Die Ecke wurde verursacht von Reinhold Ranftl.
46'
Ball abgeblockt. Bart Straalman (FK Liepāja) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kyvon Leidsman.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Vjaceslavs Isajevs.
44'
Ball abgeblockt. Johannes Eggestein (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Reinhold Ranftl.
39'
Ecke FK Liepāja. Die Ecke wurde verursacht von Manfred Fischer.
36'
Foul von Sanel Saljic (FK Austria Wien).
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36'
Amar Haïdara (FK Liepāja) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Bart Straalman.
33'
Amar Haïdara (FK Liepāja) sieht eine Gelbe Karte.
33'
Amar Haïdara (FK Liepāja) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
31'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Liepāja und FK Austria Wien ist 0:1. Florian Wustinger (FK Austria Wien) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, oben links. Vorbereitet von Manfred Fischer mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
30'
Vasilije Markovic (FK Austria Wien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Rodolphe Ekou (FK Liepāja).
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29'
Abseits FK Liepāja. Bart Straalman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kyvon Leidsman im Abseits.
28'
Foul von Florian Wustinger (FK Austria Wien).
28'
Rodolphe Ekou (FK Liepāja) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ecke FK Liepāja. Die Ecke wurde verursacht von Lee Kang-Hee.
22'
Foul von Reinhold Ranftl (FK Austria Wien).
22'
Amar Haïdara (FK Liepāja) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball pariert. Abiodun Ogunniyi (FK Liepāja) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Vladislavs Sorokins.
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20'
Vorbeigeschossen. Abiodun Ogunniyi (FK Liepāja) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kyvon Leidsman mit einer Flanke.
18'
Vorbeigeschossen. Ede Oloko (FK Liepāja) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Abiodun Ogunniyi.
17'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
17'
Vjaceslavs Isajevs (FK Liepāja) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Ilja Korotkovs (FK Liepāja).
16'
Sanel Saljic (FK Austria Wien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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16'
Foul von Sanel Saljic (FK Austria Wien).
16'
Leonel Strumia (FK Liepāja) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Das Spiel läuft wieder.
13'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Bart Straalman (FK Liepāja).
11'
Manfred Fischer (FK Austria Wien) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Matteo Schablas mit einer Flanke nach einer Ecke.
11'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Bart Straalman.
8'
Ball abgeblockt. Ede Oloko (FK Liepāja) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kyvon Leidsman.
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7'
Sanel Saljic (FK Austria Wien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Leonel Strumia (FK Liepāja).
5'
Das Spiel läuft wieder.
4'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Vjaceslavs Isajevs (FK Liepāja).
3'
Florian Wustinger (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Kyvon Leidsman (FK Liepāja).
2'
Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
2'
Foul von Kyvon Leidsman (FK Liepāja).
1'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
1'
Leonel Strumia (FK Liepāja) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Liepāja und FK Austria Wien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.