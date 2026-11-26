Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kairat Almaty und Mjällby AIF ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kairat Almaty und Mjällby AIF ist 1:0.
93'
Jeppe Kjær (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Luís Mata (Kairat Almaty).
93'
Ball abgeblockt. Mansur Birkurmanov (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
91'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Damir Kasabulat.
91'
Ball abgeblockt. Jeppe Kjær (Mjällby AIF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Axel Norén mit einem langen Ball.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Axel Norén (Mjällby AIF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jeppe Kjær mit einer Flanke.
89'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Luís Mata.
89'
Ball pariert. Áki Samuelsen (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jeppe Kjær.
87'
Wechsel Kairat Almaty. Mansur Birkurmanov kommt für Marc Gual.
85'
Áki Samuelsen (Mjällby AIF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Aleksandr Mrynskiy (Kairat Almaty).
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80'
Vorbeigeschossen. Tom Pettersson (Mjällby AIF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Áki Samuelsen mit einer Flanke nach einer Ecke.
79'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Aleksandr Martynovich.
77'
Foul von Gustavo Mendonça (Kairat Almaty).
77'
Max Nielsen (Mjällby AIF) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Vorbeigeschossen. Axel Norén (Mjällby AIF) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
77'
Ball pariert. Tom Pettersson (Mjällby AIF) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
77'
Vorbeigeschossen. Ali Youssef (Mjällby AIF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Áki Samuelsen mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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76'
Damir Kasabulat (Kairat Almaty) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Damir Kasabulat (Kairat Almaty).
76'
Viktor Gustafson (Mjällby AIF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel Kairat Almaty. Ismail Bekbolat kommt für Edmilson.
73'
Wechsel Kairat Almaty. Aleksandr Mrynskiy kommt für Erkin Tapalov.
72'
Viktor Gustafson (Mjällby AIF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Foul von Marc Gual (Kairat Almaty).
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71'
Viktor Gustafson (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Aleksandr Shirobokov (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Jeppe Kjær (Mjällby AIF).
68'
Vorbeigeschossen. Aleksandr Shirobokov (Kairat Almaty) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jaakko Oksanen mit einer Flanke nach einer Ecke.
67'
Ecke Kairat Almaty. Die Ecke wurde verursacht von Jesper Gustavsson.
67'
Ball abgeblockt. Edmilson (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marc Gual.
66'
Foul von Marc Gual (Kairat Almaty).
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66'
Axel Norén (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Ball pariert. Tom Pettersson (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jeppe Kjær mit einem Steilpass.
66'
Vorbeigeschossen. Tom Pettersson (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Villiam Granath.
64'
Wechsel Mjällby AIF. Max Nielsen kommt für Martin Agnarsson.
64'
Wechsel Mjällby AIF. Áki Samuelsen kommt für Romeo Leandersson.
62'
Foul von Marc Gual (Kairat Almaty).
62'
Tom Pettersson (Mjällby AIF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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61'
Foul von Damir Kasabulat (Kairat Almaty).
61'
Viktor Gustafson (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Wechsel Kairat Almaty. Azamat Tuyakbayev kommt für Oiva Jukkola.
59'
Ball pariert. Oiva Jukkola (Kairat Almaty) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gustavo Mendonça.
58'
Ecke Kairat Almaty. Die Ecke wurde verursacht von Tom Pettersson.
57'
Foul von Jaakko Oksanen (Kairat Almaty).
57'
Jeppe Kjær (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Luís Mata (Kairat Almaty) sieht eine Gelbe Karte.
54'
Foul von Edmilson (Kairat Almaty).
54'
Romeo Leandersson (Mjällby AIF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Edmilson (Kairat Almaty).
54'
Tom Pettersson (Mjällby AIF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Aleksandr Shirobokov (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Ali Youssef (Mjällby AIF).
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51'
Ball pariert. Edmilson (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
51'
Ball abgeblockt. Marc Gual (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oiva Jukkola.
50'
Marc Gual (Kairat Almaty) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Abdullah Iqbal (Mjällby AIF).
50'
Erkin Tapalov (Kairat Almaty) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Martin Agnarsson (Mjällby AIF).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kairat Almaty und Mjällby AIF ist 1:0.
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46'
Handspiel von Jeppe Kjær (Mjällby AIF).
46'
Foul von Edmilson (Kairat Almaty).
46'
Romeo Leandersson (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Marc Gual (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Tom Pettersson (Mjällby AIF).
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43'
Ball pariert. Jeppe Kjær (Mjällby AIF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Romeo Leandersson mit dem Kopf.
42'
Ball abgeblockt. Oiva Jukkola (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
42'
Handspiel von Villiam Granath (Mjällby AIF).
39'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Jaakko Oksanen.
39'
Ball abgeblockt. Jeppe Kjær (Mjällby AIF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ali Youssef.
38'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Aleksandr Shirobokov.
38'
Romeo Leandersson (Mjällby AIF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Foul von Gustavo Mendonça (Kairat Almaty).
37'
Jeppe Kjær (Mjällby AIF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Gustavo Mendonça (Kairat Almaty).
35'
Foul von Jaakko Oksanen (Kairat Almaty).
35'
Jesper Gustavsson (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball pariert. Ali Youssef (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jeppe Kjær.
33'
Foul von Edmilson (Kairat Almaty).
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33'
Tom Pettersson (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Handspiel von Jeppe Kjær (Mjällby AIF).
29'
Ball abgeblockt. Ali Youssef (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romeo Leandersson.
26'
Foul von Oiva Jukkola (Kairat Almaty).
26'
Tom Pettersson (Mjällby AIF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Abseits Kairat Almaty. Luís Mata spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jaakko Oksanen im Abseits.
23'
Ball abgeblockt. Marc Gual (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Edmilson.
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21'
Oiva Jukkola (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Jesper Gustavsson (Mjällby AIF).
17'
Ball pariert. Aleksandr Shirobokov (Kairat Almaty) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jaakko Oksanen mit einer Flanke.
16'
Ecke Kairat Almaty. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Lundin.
16'
Ball pariert. Marc Gual (Kairat Almaty) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Luís Mata.
14'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Kairat Almaty und Mjällby AIF ist 1:0. Erkin Tapalov (Kairat Almaty) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Marc Gual nach einem Konter.
11'
Vorbeigeschossen. Edmilson (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Marc Gual.
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10'
Vorbeigeschossen. Ali Youssef (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jeppe Kjær mit dem Kopf.
9'
Foul von Gustavo Mendonça (Kairat Almaty).
9'
Viktor Gustafson (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ball pariert. Marc Gual (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Luís Mata.
7'
Ball abgeblockt. Marc Gual (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oiva Jukkola.
4'
Foul von Aleksandr Martynovich (Kairat Almaty).
4'
Jeppe Kjær (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Ball abgeblockt. Luís Mata (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Edmilson.
3'
Ball abgeblockt. Marc Gual (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Erkin Tapalov.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kairat Almaty und Mjällby AIF.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.