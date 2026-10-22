FK Qairat Almaty

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kairat Almaty und Panathinaikos ist 1:5.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kairat Almaty und Panathinaikos ist 1:5.
92'
Ecke Kairat Almaty. Die Ecke wurde verursacht von Erik Palmer-Brown.
Werbung
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Aleksandr Martynovich.
90'
Foul von Facundo Pellistri (Panathinaikos).
90'
Aleksandr Mrynskiy (Kairat Almaty) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
89'
Foul von Elmin Rastoder (Panathinaikos).
89'
Aleksandr Martynovich (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Elmin Rastoder (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Aleksandr Martynovich (Kairat Almaty).
88'
Das Spiel läuft wieder.
88'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos).
86'
Vorbeigeschossen. Facundo Pellistri (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Vicente Taborda.
Werbung
85'
Ball abgeblockt. Kings Kangwa (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Elmin Rastoder.
82'
Facundo Pellistri (Panathinaikos) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Georgios Kyriakopoulos.
79'
1 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen Kairat Almaty und Panathinaikos ist 1:5. Ismail Bekbolat (Kairat Almaty) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Aleksandr Shirobokov mit einem Steilpass.
77'
Kings Kangwa (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Foul von Kings Kangwa (Panathinaikos).
77'
Azamat Tuyakbayev (Kairat Almaty) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel Panathinaikos. Giorgos Katris kommt für Stefan de Vrij.
Werbung
75'
0 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen Kairat Almaty und Panathinaikos ist 0:5. Elmin Rastoder (Panathinaikos) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
74'
Vorbeigeschossen. Oiva Jukkola (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ismail Bekbolat.
71'
Vorbeigeschossen. Aleksandr Shirobokov (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
69'
Vorbeigeschossen. Oiva Jukkola (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Damir Kasabulat.
67'
Handspiel von Erkin Tapalov (Kairat Almaty).
65'
Wechsel Panathinaikos. Facundo Pellistri kommt für Santino Andino.
65'
Wechsel Panathinaikos. Pedro Chirivella kommt für Imrân Louza.
Werbung
65'
Wechsel Kairat Almaty. Damir Kasabulat kommt für Jaakko Oksanen.
65'
Wechsel Kairat Almaty. Ismail Bekbolat kommt für Marc Gual.
65'
Wechsel Kairat Almaty. Lev Kurgin kommt für Luís Mata.
63'
Ecke Kairat Almaty. Die Ecke wurde verursacht von Erik Palmer-Brown.
63'
Foul von Stefan de Vrij (Panathinaikos).
63'
Azamat Tuyakbayev (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Elmin Rastoder (Panathinaikos).
Werbung
62'
Aleksandr Shirobokov (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Imrân Louza (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Marc Gual (Kairat Almaty).
60'
Kings Kangwa (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Aleksandr Martynovich (Kairat Almaty).
60'
Foul von Santino Andino (Panathinaikos).
60'
Aleksandr Mrynskiy (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
58'
Abseits Panathinaikos. Vicente Taborda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elmin Rastoder im Abseits.
57'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Kairat Almaty und Panathinaikos ist 0:4. Kings Kangwa (Panathinaikos) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss oben links.
56'
Andrews Tetteh (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Aleksandr Shirobokov (Kairat Almaty).
56'
Wechsel Panathinaikos. Kings Kangwa kommt für Étienne Camara.
56'
Wechsel Panathinaikos. Elmin Rastoder kommt für Cyriel Dessers.
55'
Ball pariert. Erkin Tapalov (Kairat Almaty) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Luís Mata mit einer Flanke.
Werbung
54'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Aleksandr Shirobokov.
52'
Vorbeigeschossen. Cyriel Dessers (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Santino Andino mit einer Flanke.
51'
Abseits Kairat Almaty. Gustavo Mendonça spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Azamat Tuyakbayev im Abseits.
49'
Foul von Imrân Louza (Panathinaikos).
49'
Azamat Tuyakbayev (Kairat Almaty) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Kairat Almaty und Panathinaikos ist 0:3. Cyriel Dessers (Panathinaikos) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links. Vorbereitet von Andrews Tetteh mit einem Steilpass nach einem Konter.
46'
Foul von Andrews Tetteh (Panathinaikos).
Werbung
46'
Aleksandr Martynovich (Kairat Almaty) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Kairat Almaty. Oiva Jukkola kommt für Edmilson.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kairat Almaty und Panathinaikos ist 0:2.
48'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Erkin Tapalov (Kairat Almaty).
48'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Imrân Louza (Panathinaikos).
Werbung
47'
Aleksandr Mrynskiy (Kairat Almaty) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Imrân Louza (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Aleksandr Mrynskiy (Kairat Almaty).
46'
Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).
46'
Marc Gual (Kairat Almaty) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
44'
Ecke Kairat Almaty. Die Ecke wurde verursacht von Erik Palmer-Brown.
43'
Foul von Imrân Louza (Panathinaikos).
43'
Azamat Tuyakbayev (Kairat Almaty) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Vorbeigeschossen. Aleksandr Martynovich (Kairat Almaty) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Aleksandr Mrynskiy mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
40'
Foul von Santino Andino (Panathinaikos).
40'
Aleksandr Mrynskiy (Kairat Almaty) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Edmilson (Kairat Almaty).
38'
Ball abgeblockt. Edmilson (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luís Mata mit einer Flanke.
38'
Foul von Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).
38'
Marc Gual (Kairat Almaty) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Imrân Louza (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Marc Gual (Kairat Almaty).
35'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
35'
Das Spiel ist unterbrochen (Panathinaikos).
33'
Vorbeigeschossen. Gustavo Mendonça (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
32'
Wechsel Kairat Almaty. Aleksandr Shirobokov kommt für Olzhas Baybek.
32'
Foul von Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos).
32'
Azamat Tuyakbayev (Kairat Almaty) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
VAR Entscheidung: Kein Tor Kairat Almaty 0-2 Panathinaikos.
29'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Andrews Tetteh (Panathinaikos) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
Werbung
29'
Abseits Panathinaikos. Erik Palmer-Brown spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrews Tetteh im Abseits.
29'
Ball pariert. Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Imrân Louza mit einer Flanke.
28'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Luís Mata.
28'
Vorbeigeschossen. Marc Gual (Kairat Almaty) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Erkin Tapalov.
27'
Ecke Kairat Almaty. Die Ecke wurde verursacht von Erik Palmer-Brown.
26'
Foul von Santino Andino (Panathinaikos).
26'
Aleksandr Mrynskiy (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
25'
Erkin Tapalov (Kairat Almaty) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Erkin Tapalov (Kairat Almaty).
24'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Kairat Almaty und Panathinaikos ist 0:2. Cyriel Dessers (Panathinaikos) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
23'
Elfmeter für Panathinaikos. Cyriel Dessers wurde im Strafraum gefoult.
23'
Aleksandr Martynovich verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
21'
Andrews Tetteh (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
21'
Foul von Olzhas Baybek (Kairat Almaty).
20'
Ball abgeblockt. Cyriel Dessers (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrews Tetteh.
17'
Ball abgeblockt. Edmilson (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
15'
Abseits Panathinaikos. Georgios Kyriakopoulos spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Santino Andino im Abseits.
15'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Erkin Tapalov.
13'
Abseits Kairat Almaty. Luís Mata spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aleksandr Martynovich im Abseits.
13'
Ecke Kairat Almaty. Die Ecke wurde verursacht von Georgios Kyriakopoulos.
Werbung
12'
Foul von Andrews Tetteh (Panathinaikos).
12'
Aleksandr Martynovich (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Vorbeigeschossen. Marc Gual (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Luís Mata.
8'
Vorbeigeschossen. Marc Gual (Kairat Almaty) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
6'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Kairat Almaty und Panathinaikos ist 0:1. Vicente Taborda (Panathinaikos) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Georgios Kyriakopoulos mit einer Flanke.
3'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Gustavo Mendonça (Kairat Almaty).
Werbung
2'
Imrân Louza (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Erkin Tapalov (Kairat Almaty).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kairat Almaty und Panathinaikos.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.