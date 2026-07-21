Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Floriana und KF Drita ist 1:1.
106'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Floriana und KF Drita ist 1:1.
99'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Floriana und KF Drita ist 1:1. Amar Drina (Floriana) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
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98'
Hajdin Salihu (KF Drita) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
97'
Wechsel KF Drita. Oniks Grezda kommt für Liridon Balaj.
97'
Wechsel KF Drita. Hajdin Salihu kommt für Igball Jashari.
96'
Wechsel Floriana. Amar Drina kommt für Alen Kurtalic.
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94'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Floriana und KF Drita ist 0:1. Liridon Balaj (KF Drita) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Blerim Krasniqi.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 13 Minuten Nachspielzeit an.
86'
Wechsel KF Drita. Blerton Sheji kommt für Kristal Abazaj.
73'
Wechsel Floriana. Zachary Scerri kommt für Mustapha Jah.
73'
Wechsel KF Drita. Liridon Balaj kommt für Arb Manaj.
73'
Wechsel Floriana. Chapi Romano kommt für Dunstan Vella.
73'
Wechsel Floriana. Tomislav Gudelj kommt für Carlo Lonardelli.
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62'
Wechsel Floriana. Kenan Dervisagic kommt für Robert Muric.
52'
Paul Mbong (Floriana) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Floriana und KF Drita ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
34'
Besnik Krasniqi (KF Drita) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Kristal Abazaj (KF Drita) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Floriana und KF Drita.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.