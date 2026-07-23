Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen GAIS Goteborg und FC Nordsjaelland ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen GAIS Goteborg und FC Nordsjaelland ist 1:0.
93'
Ball abgeblockt. Prince Amoako (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Peter Ankersen mit einem langen Ball.
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92'
Abseits FC Nordsjaelland. Prince Amoako spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Levy Néné im Abseits.
91'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Robin Wendin Thomasson.
91'
Levy Néné (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Henry Sletsjøe (GAIS Goteborg).
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Abseits FC Nordsjaelland. Ola Solbakken spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Prince Amoako im Abseits.
89'
Foul von Levy Néné (FC Nordsjaelland).
89'
Henry Sletsjøe (GAIS Goteborg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland).
88'
Nikola Vasic (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Vorbeigeschossen. Prince Amoako (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Justin Janssen nach einer Ecke.
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87'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Oskar Ågren.
82'
Peter Ankersen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Dennis Collander (GAIS Goteborg).
81'
Wechsel GAIS Goteborg. Robin Wendin Thomasson kommt für Matteo de Brienne.
81'
Wechsel GAIS Goteborg. Dennis Collander kommt für Oscar Pettersson.
80'
Foul von Levy Néné (FC Nordsjaelland).
80'
Mërgim Krasniqi (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Matteo de Brienne.
77'
Vorbeigeschossen. Anes Cardaklija (GAIS Goteborg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Róbert Thorkelsson nach einer Standardsituation.
76'
Foul von Levy Néné (FC Nordsjaelland).
76'
Nikola Vasic (GAIS Goteborg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Vorbeigeschossen. Simon Jørgensen (GAIS Goteborg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Róbert Thorkelsson.
76'
Ball abgeblockt. Oscar Pettersson (GAIS Goteborg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von William Milovanovic.
76'
Ball abgeblockt. Simon Jørgensen (GAIS Goteborg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anes Cardaklija mit einem langen Ball.
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73'
Wechsel FC Nordsjaelland. Levy Néné kommt für Mamadou Sadio.
73'
Abseits GAIS Goteborg. Henry Sletsjøe spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nikola Vasic im Abseits.
71'
Prince Amoako (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von William Milovanovic (GAIS Goteborg).
69'
Andreas Hansen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Nikola Vasic (GAIS Goteborg).
69'
Ball pariert. Róbert Thorkelsson (GAIS Goteborg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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69'
Ball abgeblockt. Róbert Thorkelsson (GAIS Goteborg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Simon Jørgensen.
69'
Wechsel GAIS Goteborg. Nikola Vasic kommt für Samuel Salter.
68'
Wechsel GAIS Goteborg. Henry Sletsjøe kommt für Joackim Fagerjord.
68'
Mamadou Sadio (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Joackim Fagerjord (GAIS Goteborg).
66'
Foul von Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland).
66'
Samuel Salter (GAIS Goteborg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Wechsel FC Nordsjaelland. Nicklas Røjkjær kommt für Mark Brink.
63'
Wechsel FC Nordsjaelland. Ola Solbakken kommt für Hjalte Boe Rasmussen.
60'
William Milovanovic (GAIS Goteborg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Runar Norheim (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von William Milovanovic (GAIS Goteborg).
60'
Wechsel GAIS Goteborg. Simon Jørgensen kommt für Max Andersson.
59'
Ball abgeblockt. Prince Amoako (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Runar Norheim mit dem Kopf.
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58'
Prince Amoako (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von William Milovanovic (GAIS Goteborg).
57'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
57'
Matteo de Brienne (GAIS Goteborg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ball pariert. Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Prince Amoako mit einem langen Ball.
54'
Vorbeigeschossen. Runar Norheim (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Prince Amoako.
53'
Handspiel von William Milovanovic (GAIS Goteborg).
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53'
Ball abgeblockt. William Milovanovic (GAIS Goteborg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joackim Fagerjord.
50'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
50'
William Milovanovic (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Abseits GAIS Goteborg. William Milovanovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Max Andersson im Abseits.
48'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von August Wängberg.
47'
Vorbeigeschossen. Róbert Thorkelsson (GAIS Goteborg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oscar Pettersson.
46'
Abseits GAIS Goteborg. Oskar Ågren spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Max Andersson im Abseits.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen GAIS Goteborg und FC Nordsjaelland ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Oscar Pettersson (GAIS Goteborg).
42'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen GAIS Goteborg und FC Nordsjaelland ist 1:0. Matteo de Brienne (GAIS Goteborg) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von August Wängberg mit einer Flanke.
40'
Foul von Mamadou Sadio (FC Nordsjaelland).
40'
Róbert Thorkelsson (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Vorbeigeschossen. Runar Norheim (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Juho Lähteenmäki.
34'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Joackim Fagerjord.
34'
Ball abgeblockt. Mamadou Sadio (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Prince Amoako.
33'
Ecke GAIS Goteborg. Die Ecke wurde verursacht von Juho Lähteenmäki.
33'
Ecke GAIS Goteborg. Die Ecke wurde verursacht von Andreas Hansen.
33'
Ball pariert. Joackim Fagerjord (GAIS Goteborg) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matteo de Brienne mit einer Flanke.
32'
Ecke GAIS Goteborg. Die Ecke wurde verursacht von Peter Ankersen.
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31'
Foul von Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland).
31'
Oscar Pettersson (GAIS Goteborg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Andreas Hansen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Max Andersson (GAIS Goteborg).
29'
Ecke GAIS Goteborg. Die Ecke wurde verursacht von Caleb Yirenkyi.
28'
Vorbeigeschossen. Justin Janssen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Juho Lähteenmäki mit dem Kopf.
25'
Vorbeigeschossen. Prince Amoako (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Mark Brink.
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25'
Ball abgeblockt. Mark Brink (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juho Lähteenmäki.
24'
Prince Amoako (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von August Wängberg (GAIS Goteborg).
23'
Vorbeigeschossen. Samuel Salter (GAIS Goteborg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Oscar Pettersson mit einer Flanke.
21'
Handspiel von August Wängberg (GAIS Goteborg).
19'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von August Wängberg.
18'
Vorbeigeschossen. Joackim Fagerjord (GAIS Goteborg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Róbert Thorkelsson.
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15'
Ecke GAIS Goteborg. Die Ecke wurde verursacht von Runar Norheim.
14'
William Milovanovic (GAIS Goteborg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Mark Brink (FC Nordsjaelland).
14'
Ball pariert. Róbert Thorkelsson (GAIS Goteborg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Samuel Salter.
12'
August Wängberg (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Prince Amoako (FC Nordsjaelland).
8'
Ecke GAIS Goteborg. Die Ecke wurde verursacht von Runar Norheim.
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8'
Oscar Pettersson (GAIS Goteborg) trifft die Latte mit dem rechten Fuss vom linken Flügel,. Vorbereitet von Róbert Thorkelsson.
7'
Foul von Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland).
7'
Joackim Fagerjord (GAIS Goteborg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Vorbeigeschossen. Samuel Salter (GAIS Goteborg) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Róbert Thorkelsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
4'
Ecke GAIS Goteborg. Die Ecke wurde verursacht von Juho Lähteenmäki.
4'
Ecke GAIS Goteborg. Die Ecke wurde verursacht von Caleb Yirenkyi.
4'
Ball abgeblockt. Max Andersson (GAIS Goteborg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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2'
Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Róbert Thorkelsson (GAIS Goteborg).
1'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
1'
Samuel Salter (GAIS Goteborg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen GAIS Goteborg und FC Nordsjaelland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.