Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Glasgow Rangers und Jablonec ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Glasgow Rangers und Jablonec ist 1:0.
94'
Vorbeigeschossen. Richard Sedlácek (Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jan Chramosta.
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93'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
92'
Wechsel Glasgow Rangers. Lawrence Shankland kommt für Ryan Naderi.
91'
Richard Sedlácek (Jablonec) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Ryan Naderi (Glasgow Rangers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Richard Sedlácek (Jablonec).
90'
Vorbeigeschossen. Dujon Sterling (Glasgow Rangers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
89'
Hugo Ahl (Jablonec) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Findlay Curtis (Glasgow Rangers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Hugo Ahl (Jablonec).
87'
Vorbeigeschossen. Tochi Chukwuani (Glasgow Rangers) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
87'
Wechsel Glasgow Rangers. Connor Barron kommt für Dan Neil.
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87'
Wechsel Glasgow Rangers. Kosta Nedeljkovic kommt für Djeidi Gassama.
86'
Ecke Glasgow Rangers. Die Ecke wurde verursacht von Martin Cedidla.
86'
Ball abgeblockt. Djeidi Gassama (Glasgow Rangers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ryan Naderi mit dem Kopf.
85'
Ball pariert. Lamin Jawo (Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Vakhtang Tchanturishvili.
85'
Ball pariert. Antonín Rusek (Jablonec) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Richard Sedlácek.
83'
Ball pariert. Martin Cedidla (Jablonec) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jan Chramosta mit einer Flanke.
82'
Ecke Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Ivor Pandur.
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81'
Wechsel Jablonec. Antonín Rusek kommt für Jirí Sláma.
81'
Wechsel Jablonec. Jan Chramosta kommt für Sebastian Nebyla.
80'
Foul von Tochi Chukwuani (Glasgow Rangers).
80'
Filip Zorvan (Jablonec) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Abseits Jablonec. Nemanja Tekijaski spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lamin Jawo im Abseits.
74'
Cameron Devlin (Glasgow Rangers) sieht die Rote Karte.
73'
VAR Entscheidung: Karte geändert Cameron Devlin (Glasgow Rangers).
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71'
Foul von Cameron Devlin (Glasgow Rangers).
71'
Jirí Sláma (Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Wechsel Glasgow Rangers. Findlay Curtis kommt für Daisuke Yokota.
69'
Wechsel Glasgow Rangers. Cameron Devlin kommt für Vanja Dragojevic.
65'
Dan Neil (Glasgow Rangers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Foul von Dan Neil (Glasgow Rangers).
65'
Nemanja Tekijaski (Jablonec) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Djeidi Gassama (Glasgow Rangers).
64'
Martin Cedidla (Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Ball abgeblockt. Djeidi Gassama (Glasgow Rangers) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tochi Chukwuani.
62'
Wechsel Jablonec. Filip Zorvan kommt für Jan Suchan.
62'
Wechsel Jablonec. Hugo Ahl kommt für Matej Polidar.
61'
Foul von James Penrice (Glasgow Rangers).
61'
Vakhtang Tchanturishvili (Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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57'
Vanja Dragojevic (Glasgow Rangers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Sebastian Nebyla (Jablonec).
56'
Vorbeigeschossen. Djeidi Gassama (Glasgow Rangers) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Ryan Naderi mit einer Flanke.
55'
Handspiel von Ryan Naderi (Glasgow Rangers).
55'
Vorbeigeschossen. Vanja Dragojevic (Glasgow Rangers) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von James Penrice mit einer Flanke.
52'
Abseits Jablonec. Jan Hanus spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matej Polidar im Abseits.
52'
Ecke Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Emmanuel Fernandez.
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50'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Glasgow Rangers und Jablonec ist 1:0. Ryan Naderi (Glasgow Rangers) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Daisuke Yokota mit dem Kopf.
50'
Dujon Sterling (Glasgow Rangers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Lamin Jawo (Jablonec).
49'
Foul von Ryan Naderi (Glasgow Rangers).
49'
Nemanja Tekijaski (Jablonec) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Abseits Glasgow Rangers. Dujon Sterling spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Djeidi Gassama im Abseits.
46'
Ryan Naderi (Glasgow Rangers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Dusan Pavlovic (Jablonec).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Glasgow Rangers und Jablonec ist 0:0.
47'
Abseits Glasgow Rangers. Djeidi Gassama spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ryan Naderi im Abseits.
46'
Ecke Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Olwethu Makhanya.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Dujon Sterling (Glasgow Rangers).
45'
Lamin Jawo (Jablonec) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Dan Neil (Glasgow Rangers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Sebastian Nebyla (Jablonec).
38'
Ryan Naderi (Glasgow Rangers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Dusan Pavlovic (Jablonec).
34'
Foul von Dan Neil (Glasgow Rangers).
34'
Jan Suchan (Jablonec) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Daisuke Yokota (Glasgow Rangers).
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33'
Jirí Sláma (Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Dujon Sterling (Glasgow Rangers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Richard Sedlácek (Jablonec).
32'
Dan Neil (Glasgow Rangers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Sebastian Nebyla (Jablonec).
30'
Ecke Glasgow Rangers. Die Ecke wurde verursacht von Vakhtang Tchanturishvili.
25'
Vanja Dragojevic (Glasgow Rangers) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Ryan Naderi.
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25'
Ball pariert. James Penrice (Glasgow Rangers) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Djeidi Gassama.
22'
Foul von Emmanuel Fernandez (Glasgow Rangers).
22'
Lamin Jawo (Jablonec) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Vanja Dragojevic (Glasgow Rangers).
21'
Lamin Jawo (Jablonec) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Djeidi Gassama (Glasgow Rangers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Tochi Chukwuani.
19'
Ball abgeblockt. Vanja Dragojevic (Glasgow Rangers) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daisuke Yokota.
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18'
Foul von Vanja Dragojevic (Glasgow Rangers).
18'
Jan Suchan (Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ball pariert. Martin Cedidla (Jablonec) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jirí Sláma mit einer Flanke.
16'
Foul von Vanja Dragojevic (Glasgow Rangers).
16'
Sebastian Nebyla (Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Vorbeigeschossen. Vanja Dragojevic (Glasgow Rangers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Djeidi Gassama.
12'
Das Spiel läuft wieder.
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12'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nemanja Tekijaski (Jablonec).
11'
Emmanuel Fernandez (Glasgow Rangers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
11'
Foul von Emmanuel Fernandez (Glasgow Rangers).
11'
Lamin Jawo (Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
James Penrice (Glasgow Rangers) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Richard Sedlácek (Jablonec).
8'
Ecke Glasgow Rangers. Die Ecke wurde verursacht von Jan Hanus.
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8'
Ball pariert. Djeidi Gassama (Glasgow Rangers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tochi Chukwuani.
8'
Foul von Dan Neil (Glasgow Rangers).
8'
Lamin Jawo (Jablonec) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Lamin Jawo (Jablonec) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von James Penrice (Glasgow Rangers).
1'
Foul von Ryan Naderi (Glasgow Rangers).
1'
Richard Sedlácek (Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Glasgow Rangers und Jablonec.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.