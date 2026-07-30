Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Györi ETO und Atert Bissen ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Györi ETO und Atert Bissen ist 1:1.
94'
Ball pariert. Reda Eddarraj (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rafaël Fernandes.
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93'
Ecke Atert Bissen. Die Ecke wurde verursacht von Balázs Megyeri.
93'
Ball pariert. Kenio Cabral (Atert Bissen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Diogo Pimentel mit einem langen Ball.
92'
Miljan Krpic (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Mamadi Djalo (Atert Bissen).
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Das Spiel läuft wieder.
90'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Zakaría Louriz (Atert Bissen).
89'
Foul von Modou Lamin Mass (Györi ETO).
89'
Zakaría Louriz (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Joel Rodrigues da Cruz (Atert Bissen) sieht eine Gelbe Karte.
86'
Marcell Huszár (Györi ETO) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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86'
Foul von Marcell Huszár (Györi ETO).
86'
Reda Eddarraj (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Daniel Stefulj (Györi ETO).
82'
Ball pariert. Joel Rodrigues da Cruz (Atert Bissen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rafaël Fernandes mit einer Flanke.
81'
Bálint Selyem (Györi ETO) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Foul von Bálint Selyem (Györi ETO).
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81'
Kenio Cabral (Atert Bissen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ball pariert. Rafaël Fernandes (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Diogo Pimentel.
80'
Vorbeigeschossen. Joel Rodrigues da Cruz (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei.
80'
Ball abgeblockt. Mamadi Djalo (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kenio Cabral.
80'
Wechsel Atert Bissen. Kenio Cabral kommt für Eric Veiga.
80'
Wechsel Atert Bissen. Mamadi Djalo kommt für Roman Ferber.
78'
Foul von Modou Lamin Mass (Györi ETO).
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78'
Reda Eddarraj (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Györi ETO und Atert Bissen ist 1:1. Miljan Krpic (Györi ETO) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
75'
Elfmeter für Györi ETO. Bálint Selyem wurde im Strafraum gefoult.
75'
Rafaël Fernandes verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
73'
Vorbeigeschossen. Joel Rodrigues da Cruz (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Roman Ferber.
70'
Wechsel Atert Bissen. Rafaël Fernandes kommt für Khalid Abi.
70'
Wechsel Atert Bissen. Joel Rodrigues da Cruz kommt für Lenny Almada Correia.
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70'
Wechsel Györi ETO. Kevin Bánáti kommt für Viktor Djukanovic.
67'
Ecke Atert Bissen. Die Ecke wurde verursacht von Ádám Umathum.
67'
Ball abgeblockt. Khalid Abi (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
66'
Foul von Márton Szép (Györi ETO).
66'
Reda Eddarraj (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Ádám Umathum (Györi ETO).
66'
Roman Ferber (Atert Bissen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Wechsel Györi ETO. Modou Lamin Mass kommt für Claudiu Bumba.
64'
Vorbeigeschossen. Barnabás Bíró (Györi ETO) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Miljan Krpic.
62'
Abseits Atert Bissen. Lenny Almada Correia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roman Ferber im Abseits.
61'
Wechsel Györi ETO. Bálint Selyem kommt für Szabolcs Schön.
61'
Vorbeigeschossen. Ádám Umathum (Györi ETO) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Miljan Krpic.
60'
Ball abgeblockt. Khalid Abi (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Diogo Pimentel.
59'
Foul von Barnabás Bíró (Györi ETO).
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59'
Khalid Abi (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ecke Györi ETO. Die Ecke wurde verursacht von Khalid Abi.
57'
Vorbeigeschossen. Diogo Pimentel (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
57'
Foul von Ádám Décsy (Györi ETO).
57'
Reda Eddarraj (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ball abgeblockt. Szabolcs Schön (Györi ETO) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
52'
Ecke Györi ETO. Die Ecke wurde verursacht von Eric Veiga.
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50'
Elfmeter verschossen! Viktor Djukanovic (Györi ETO) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss.
50'
Yohan Mannone verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
49'
Ball abgeblockt. Daniel Stefulj (Györi ETO) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Lenny Almada Correia (Atert Bissen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Daniel Stefulj (Györi ETO) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Lenny Almada Correia (Atert Bissen).
47'
Ball pariert. Viktor Djukanovic (Györi ETO) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Claudiu Bumba mit einem Steilpass.
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45'
Wechsel Györi ETO. Márton Szép kommt für Milán Vitális.
45'
Wechsel Györi ETO. Marcell Huszár kommt für Nfansu Njie.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Györi ETO und Atert Bissen ist 0:1.
48'
Foul von Ádám Décsy (Györi ETO).
48'
Reda Eddarraj (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Ádám Décsy (Györi ETO).
48'
Zakaría Louriz (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Abseits Atert Bissen. Louis Marasi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roman Ferber im Abseits.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Ball abgeblockt. Diogo Pimentel (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yohan Mannone.
43'
Ball pariert. Reda Eddarraj (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Zakaría Louriz.
42'
Milán Vitális (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Diogo Pimentel (Atert Bissen).
42'
Wechsel Atert Bissen. Louis Marasi kommt für Lucas Correia.
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40'
Ball pariert. Khalid Abi (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Diogo Pimentel.
39'
Vorbeigeschossen. Ádám Décsy (Györi ETO) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Miljan Krpic.
36'
Das Spiel läuft wieder.
35'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Zakaría Louriz (Atert Bissen).
35'
Nfansu Njie (Györi ETO) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Foul von Nfansu Njie (Györi ETO).
34'
Zakaría Louriz (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Toufik Zeghdane (Atert Bissen) sieht die Rote Karte.
31'
Nfansu Njie (Györi ETO) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Toufik Zeghdane (Atert Bissen).
29'
Khalid Abi (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Nfansu Njie (Györi ETO).
28'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Györi ETO und Atert Bissen ist 0:1. Roman Ferber (Atert Bissen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Toufik Zeghdane mit einer Flanke.
27'
Szabolcs Schön (Györi ETO) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Foul von Lenny Almada Correia (Atert Bissen).
25'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Viktor Djukanovic (Györi ETO).
23'
Ball pariert. Viktor Djukanovic (Györi ETO) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nfansu Njie mit einer Flanke.
22'
Vorbeigeschossen. Lucas Correia (Atert Bissen) versucht es mit dem linken Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Khalid Abi nach einer Ecke.
22'
Ecke Atert Bissen. Die Ecke wurde verursacht von Milán Vitális.
20'
Foul von Claudiu Bumba (Györi ETO).
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20'
Diogo Pimentel (Atert Bissen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Claudiu Bumba (Györi ETO).
20'
Lucas Correia (Atert Bissen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ecke Atert Bissen. Die Ecke wurde verursacht von Ádám Umathum.
18'
Ball abgeblockt. Reda Eddarraj (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Khalid Abi.
15'
Barnabás Bíró (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Khalid Abi (Atert Bissen).
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13'
Szabolcs Schön (Györi ETO).
13'
Diogo Pimentel (Atert Bissen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ball abgeblockt. Toufik Zeghdane (Atert Bissen) versucht es mit dem linken Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Diogo Pimentel.
5'
Foul von Miljan Krpic (Györi ETO).
5'
Lucas Correia (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ball abgeblockt. Nfansu Njie (Györi ETO) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Viktor Djukanovic.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Györi ETO und Atert Bissen.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.