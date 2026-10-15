Youri Baas (Ajax Amsterdam) sieht eine Gelbe Karte.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hajduk Split und Ajax Amsterdam ist 2:1.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hajduk Split und Ajax Amsterdam ist 2:1.
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95'
Foul von Marcos Leonardo (Ajax Amsterdam).
95'
Dennis Hadzikadunic (Hajduk Split) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Ball pariert. Andjelo Sutalo (Hajduk Split) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dario Melnjak.
92'
Thilo Kehrer (Ajax Amsterdam) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Carlos Martín (Hajduk Split).
91'
Wechsel Hajduk Split. Carlos Martín kommt für Michele Sego.
91'
Wechsel Hajduk Split. Alec Van Hoorenbeeck kommt für Khalil Fayad aufgrund einer Verletzung.
90'
Tolu Arokodare (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Dennis Hadzikadunic (Hajduk Split).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Das Spiel läuft wieder.
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88'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Khalil Fayad (Hajduk Split).
88'
Vorbeigeschossen. Aaron Bouwman (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tolu Arokodare.
86'
Abseits Hajduk Split. Dario Melnjak spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Michele Sego im Abseits.
84'
Sofyan Amrabat (Ajax Amsterdam) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Marin Soticek (Hajduk Split).
84'
Marcos Leonardo (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Leander Dendoncker (Hajduk Split).
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83'
Ball abgeblockt. Khalil Fayad (Hajduk Split) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Ball abgeblockt. Michele Sego (Hajduk Split) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Khalil Fayad.
83'
Sofyan Amrabat (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Dali (Hajduk Split).
82'
Foul von Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam).
82'
Khalil Fayad (Hajduk Split) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ball pariert. Tolu Arokodare (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Julian Brandt.
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82'
Ball abgeblockt. Lucas Rosa (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
82'
Ball abgeblockt. Marcos Leonardo (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Youri Baas.
81'
Wechsel Hajduk Split. Andjelo Sutalo kommt für Abdoulie Sanyang.
81'
Wechsel Hajduk Split. Dario Melnjak kommt für Simun Hrgovic.
81'
Abseits Hajduk Split. Mathieu Acapandié spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Michele Sego im Abseits.
80'
Abseits Hajduk Split. Michele Sego spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abdoulie Sanyang im Abseits.
77'
Ball pariert. Thilo Kehrer (Ajax Amsterdam) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Julian Brandt mit einem langen Ball.
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76'
Wechsel Ajax Amsterdam. Lucas Rosa kommt für Viktor Tsygankov.
76'
Wechsel Ajax Amsterdam. Marcos Leonardo kommt für Abdellah Ouazane.
75'
Wechsel Ajax Amsterdam. Oscar Gloukh kommt für Jofre Torrents.
75'
Wechsel Ajax Amsterdam. Jorthy Mokio kommt für Davy Klaassen.
75'
Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Leander Dendoncker (Hajduk Split).
73'
Ball pariert. Marin Soticek (Hajduk Split) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Khalil Fayad.
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72'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Simun Hrgovic.
71'
Aaron Bouwman (Ajax Amsterdam) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Michele Sego (Hajduk Split).
71'
Vorbeigeschossen. Tolu Arokodare (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Viktor Tsygankov.
70'
Ball pariert. Michele Sego (Hajduk Split) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Dali.
69'
Wechsel Hajduk Split. Leander Dendoncker kommt für Alberto del Moral.
68'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Khalil Fayad.
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67'
Foul von Tolu Arokodare (Ajax Amsterdam).
67'
Toni Silic (Hajduk Split) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Sofyan Amrabat (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Alberto del Moral (Hajduk Split).
61'
Vorbeigeschossen. Tolu Arokodare (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Davy Klaassen mit einer Flanke.
60'
Michele Sego (Hajduk Split) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Sofyan Amrabat (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Foul von Michele Sego (Hajduk Split).
59'
Foul von Viktor Tsygankov (Ajax Amsterdam).
59'
Dali (Hajduk Split) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ball pariert. Dario Maresic (Hajduk Split) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
58'
Foul von Youri Baas (Ajax Amsterdam).
58'
Dali (Hajduk Split) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hajduk Split und Ajax Amsterdam ist 2:1. Marin Soticek (Hajduk Split) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Michele Sego.
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54'
Handspiel von Viktor Tsygankov (Ajax Amsterdam).
53'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hajduk Split und Ajax Amsterdam ist 1:1. Davy Klaassen (Ajax Amsterdam) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Thilo Kehrer mit einer Flanke.
51'
Foul von Simun Hrgovic (Hajduk Split).
51'
Viktor Tsygankov (Ajax Amsterdam) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ball abgeblockt. Viktor Tsygankov (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
50'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Mathieu Acapandié.
49'
Abseits Hajduk Split. Simun Hrgovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marin Soticek im Abseits.
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48'
Foul von Dali (Hajduk Split).
48'
Sofyan Amrabat (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Abseits Hajduk Split. Simun Hrgovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Michele Sego im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hajduk Split und Ajax Amsterdam ist 1:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Alberto del Moral (Hajduk Split) sieht eine Gelbe Karte.
45'
Foul von Mathieu Acapandié (Hajduk Split).
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45'
Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Khalil Fayad (Hajduk Split) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Viktor Tsygankov (Ajax Amsterdam).
42'
Ball pariert. Davy Klaassen (Ajax Amsterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Viktor Tsygankov mit einer Flanke.
42'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Marin Soticek.
41'
Foul von Michele Sego (Hajduk Split).
41'
Tolu Arokodare (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Abseits Hajduk Split. Dennis Hadzikadunic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marin Soticek im Abseits.
37'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Hajduk Split und Ajax Amsterdam ist 1:0. Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Marin Soticek nach einem Konter.
34'
Foul von Marin Soticek (Hajduk Split).
34'
Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ecke Hajduk Split. Die Ecke wurde verursacht von Abdellah Ouazane.
33'
Marin Soticek (Hajduk Split) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Viktor Tsygankov (Ajax Amsterdam).
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31'
Ball pariert. Michele Sego (Hajduk Split) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
30'
Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Thilo Kehrer (Ajax Amsterdam).
29'
Vorbeigeschossen. Khalil Fayad (Hajduk Split) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
29'
Ecke Hajduk Split. Die Ecke wurde verursacht von Aaron Bouwman.
28'
Handspiel von Tolu Arokodare (Ajax Amsterdam).
27'
Foul von Mathieu Acapandié (Hajduk Split).
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27'
Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Khalil Fayad (Hajduk Split) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Davy Klaassen (Ajax Amsterdam).
24'
Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Julian Brandt (Ajax Amsterdam).
24'
Ball abgeblockt. Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julian Brandt.
23'
Ball pariert. Dali (Hajduk Split) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Marin Soticek.
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23'
Vorbeigeschossen. Michele Sego (Hajduk Split) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Marin Soticek mit einer Flanke.
17'
Ecke Hajduk Split. Die Ecke wurde verursacht von Aaron Bouwman.
17'
Ball abgeblockt. Simun Hrgovic (Hajduk Split) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dali mit einem langen Ball.
16'
Ecke Hajduk Split. Die Ecke wurde verursacht von Aaron Bouwman.
16'
Ball abgeblockt. Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marin Soticek.
13'
Foul von Khalil Fayad (Hajduk Split).
13'
Tolu Arokodare (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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11'
Marin Soticek (Hajduk Split) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Davy Klaassen (Ajax Amsterdam).
10'
Foul von Abdoulie Sanyang (Hajduk Split).
10'
Sofyan Amrabat (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Dennis Hadzikadunic.
7'
Ball abgeblockt. Tolu Arokodare (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thilo Kehrer mit einem langen Ball.
4'
Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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4'
Foul von Mathieu Acapandié (Hajduk Split).
2'
Jofre Torrents (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Michele Sego (Hajduk Split).
1'
Foul von Simun Hrgovic (Hajduk Split).
1'
Viktor Tsygankov (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hajduk Split und Ajax Amsterdam.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.