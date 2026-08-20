Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hajduk Split und KS Raków Czestochowa ist 2:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hajduk Split und KS Raków Czestochowa ist 2:2.
95'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Hajduk Split und KS Raków Czestochowa ist 2:2. Lamine Diaby-Fadiga (KS Raków Czestochowa) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Isak Brusberg.
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94'
Rokas Pukstas (Hajduk Split) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
81'
Tomasz Pienko (KS Raków Czestochowa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Alberto del Moral (Hajduk Split) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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77'
Wechsel Hajduk Split. Alec Van Hoorenbeeck kommt für Simun Hrgovic.
77'
Wechsel Hajduk Split. Marko Livaja kommt für Michele Sego.
74'
Wechsel KS Raków Czestochowa. Isak Brusberg kommt für Vladyslav Kochergin.
68'
Wechsel Hajduk Split. Dario Melnjak kommt für Dali.
68'
Wechsel Hajduk Split. Andjelo Sutalo kommt für Abdoulie Sanyang.
67'
Wechsel KS Raków Czestochowa. Arvid Brorsson kommt für Fran Tudor.
62'
Dali (Hajduk Split) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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61'
Wechsel Hajduk Split. Alberto del Moral kommt für Marin Soticek.
58'
Wechsel KS Raków Czestochowa. Jean Carlos kommt für Erick Otieno.
58'
Wechsel KS Raków Czestochowa. Tomasz Pienko kommt für Oliwier Kwiatkowski.
55'
Adrion Pajaziti (Hajduk Split) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
47'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hajduk Split und KS Raków Czestochowa ist 2:1. Dali (Hajduk Split) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Marin Soticek.
45'
Wechsel KS Raków Czestochowa. Dieudonné Debohi kommt für Stratos Svarnas.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hajduk Split und KS Raków Czestochowa ist 1:1.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
34'
Simun Hrgovic (Hajduk Split) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Erick Otieno (KS Raków Czestochowa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hajduk Split und KS Raków Czestochowa ist 1:1. Mahir Emreli (KS Raków Czestochowa) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Erick Otieno.
21'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Hajduk Split und KS Raków Czestochowa ist 1:0. Michele Sego (Hajduk Split) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Abdoulie Sanyang.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hajduk Split und KS Raków Czestochowa.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.