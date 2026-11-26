Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hajduk Split und VV Sint-Truiden ist 0:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hajduk Split und VV Sint-Truiden ist 0:2.
93'
Handspiel von Michele Sego (Hajduk Split).
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92'
Andjelo Sutalo (Hajduk Split) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Foul von Andjelo Sutalo (Hajduk Split).
92'
Kaito Matsuzawa (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Adrion Pajaziti (Hajduk Split).
89'
Ecke Hajduk Split. Die Ecke wurde verursacht von Taiga Hata.
86'
Abseits Hajduk Split. Dario Maresic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Michele Sego im Abseits.
85'
Vorbeigeschossen. Ryan Merlen (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
85'
Kaito Matsuzawa (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Gefährliches Spiel von Mathieu Acapandié (Hajduk Split).
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85'
Wechsel Hajduk Split. Andjelo Sutalo kommt für Abdoulie Sanyang.
85'
Vorbeigeschossen. Michele Sego (Hajduk Split) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Leander Dendoncker.
81'
Adam Huram (Hajduk Split) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Robert-Jan Vanwesemael (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Adam Huram (Hajduk Split).
80'
Kaito Matsuzawa (VV Sint-Truiden) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Mathieu Acapandié (Hajduk Split).
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79'
Wechsel VV Sint-Truiden. Oumar Diouf kommt für Samed Bazdar.
79'
Wechsel VV Sint-Truiden. Ryan Merlen kommt für Ilias Sebaoui.
78'
Vorbeigeschossen. Samed Bazdar (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
78'
Ball pariert. Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Arbnor Muja mit einem Steilpass.
76'
Foul von Visar Musliu (VV Sint-Truiden).
76'
Michele Sego (Hajduk Split) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Abseits Hajduk Split. Dario Maresic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adam Huram im Abseits.
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73'
Wechsel Hajduk Split. Adam Huram kommt für Alberto del Moral.
72'
Ecke Hajduk Split. Die Ecke wurde verursacht von Leo Kokubo.
72'
Ball pariert. Khalil Fayad (Hajduk Split) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Leander Dendoncker.
70'
Ball pariert. Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Robert-Jan Vanwesemael.
68'
Wechsel VV Sint-Truiden. Arbnor Muja kommt für Joedrick Pupe.
68'
Vorbeigeschossen. Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Robert-Jan Vanwesemael mit einer Flanke.
64'
Foul von Visar Musliu (VV Sint-Truiden).
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64'
Michele Sego (Hajduk Split) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Leo Kokubo (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Michele Sego (Hajduk Split).
62'
Ball abgeblockt. Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adrion Pajaziti.
61'
Foul von Samed Bazdar (VV Sint-Truiden).
61'
Alberto del Moral (Hajduk Split) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Foul von Michele Sego (Hajduk Split).
59'
Wechsel VV Sint-Truiden. Kaito Matsuzawa kommt für Shion Shinkawa.
58'
Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Khalil Fayad (Hajduk Split).
53'
Foul von Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden).
53'
Adrion Pajaziti (Hajduk Split) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Shogo Taniguchi (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Foul von Michele Sego (Hajduk Split).
51'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Hajduk Split und VV Sint-Truiden ist 0:2. Shion Shinkawa (VV Sint-Truiden) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts.
48'
Foul von Samed Bazdar (VV Sint-Truiden).
48'
Dario Maresic (Hajduk Split) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Hajduk Split. Adrion Pajaziti kommt für Dali.
45'
Wechsel Hajduk Split. Leander Dendoncker kommt für Marin Soticek.
45'
Wechsel Hajduk Split. Michele Sego kommt für Carlos Martín.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hajduk Split und VV Sint-Truiden ist 0:1.
50'
Samed Bazdar (VV Sint-Truiden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Khalil Fayad (Hajduk Split).
48'
Vorbeigeschossen. Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Robert-Jan Vanwesemael.
46'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hajduk Split und VV Sint-Truiden ist 0:1. Samed Bazdar (VV Sint-Truiden) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Nelson Ishiwatari mit dem Kopf.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel läuft wieder.
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44'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dennis Hadzikadunic (Hajduk Split).
44'
Foul von Shion Shinkawa (VV Sint-Truiden).
44'
Dennis Hadzikadunic (Hajduk Split) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Dali (Hajduk Split) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Dali (Hajduk Split).
42'
Visar Musliu (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Foul von Carlos Martín (Hajduk Split).
41'
Handspiel von Dali (Hajduk Split).
40'
Ecke Hajduk Split. Die Ecke wurde verursacht von Leo Kokubo.
40'
Ball pariert. Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Dario Maresic.
39'
Leo Kokubo (VV Sint-Truiden) sieht eine Gelbe Karte.
38'
Rückpass von Leo Kokubo (VV Sint-Truiden).
38'
(Hajduk Split) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Taiga Hata (VV Sint-Truiden) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Marin Soticek (Hajduk Split).
36'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen (VV Sint-Truiden).
36'
Vorbeigeschossen. Marin Soticek (Hajduk Split) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mathieu Acapandié mit einer Flanke.
35'
Foul von Samed Bazdar (VV Sint-Truiden).
35'
Alberto del Moral (Hajduk Split) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Ball pariert. Dennis Hadzikadunic (Hajduk Split) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Carlos Martín.
33'
Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Ecke Hajduk Split. Die Ecke wurde verursacht von Leo Kokubo.
33'
Ball pariert. Carlos Martín (Hajduk Split) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Khalil Fayad mit einem Steilpass.
31'
Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Dali (Hajduk Split).
30'
Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von Simun Hrgovic (Hajduk Split).
28'
Vorbeigeschossen. Simun Hrgovic (Hajduk Split) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
27'
Foul von Joedrick Pupe (VV Sint-Truiden).
27'
Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ecke Hajduk Split. Die Ecke wurde verursacht von Taiga Hata.
21'
Ecke Hajduk Split. Die Ecke wurde verursacht von Abdoulaye Sissako.
19'
Vorbeigeschossen. Carlos Martín (Hajduk Split) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Simun Hrgovic mit einer Flanke nach einem Konter.
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18'
Das Spiel läuft wieder.
18'
Das Spiel ist unterbrochen (VV Sint-Truiden).
16'
Das Spiel läuft wieder.
15'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Abdoulie Sanyang (Hajduk Split).
14'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Simun Hrgovic.
14'
Shion Shinkawa (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Khalil Fayad (Hajduk Split).
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9'
VAR Entscheidung: Kein Tor Hajduk Split 0-0 VV Sint-Truiden.
9'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Visar Musliu (VV Sint-Truiden) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
9'
Abseits VV Sint-Truiden. Shion Shinkawa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Visar Musliu im Abseits.
8'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Dennis Hadzikadunic.
8'
Ball abgeblockt. Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samed Bazdar.
6'
Khalil Fayad (Hajduk Split) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Robert-Jan Vanwesemael (VV Sint-Truiden).
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1'
Abseits Hajduk Split. Alberto del Moral spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Carlos Martín im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hajduk Split und VV Sint-Truiden.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.