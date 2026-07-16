Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hamrun Spartans und NSI Runavik ist 1:2.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hamrun Spartans und NSI Runavik ist 1:2.
97'
Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) sieht eine Gelbe Karte.
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97'
Emmanuel Ernest (Hamrun Spartans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
96'
Wechsel Hamrun Spartans. Ryan Camenzuli kommt für Vincenzo Polito.
96'
Wechsel Hamrun Spartans. Emmanuel Ernest kommt für Emerson Marcelina.
94'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Hamrun Spartans und NSI Runavik ist 1:2. Petur Knudsen (NSI Runavik) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
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93'
Messie Biatoumoussoka (Hamrun Spartans) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Kléri Serber (Hamrun Spartans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 9 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Damir Ceter (Hamrun Spartans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Wechsel Hamrun Spartans. Kléri Serber kommt für Ante Coric.
79'
Wechsel NSI Runavik. Aron Knudsen kommt für Filip Drinic.
79'
Wechsel NSI Runavik. Tobias Hestad kommt für Sammy Skytte.
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73'
Petur Knudsen (NSI Runavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Eder (Hamrun Spartans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hamrun Spartans und NSI Runavik ist 1:1. Ante Coric (Hamrun Spartans) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Eder.
45'
Wechsel Hamrun Spartans. Lucas Villela kommt für Jack Ipalibo.
45'
Wechsel Hamrun Spartans. Eder kommt für Tobias Bjørnstad.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hamrun Spartans und NSI Runavik ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hamrun Spartans und NSI Runavik ist 0:1. Michal Przybylski (NSI Runavik) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Viljormur Davidsen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hamrun Spartans und NSI Runavik.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.